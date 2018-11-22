個人美髮工作室裝潢，26 坪的簡約水泥空間

成立個人的美髮工作室，除了要讓來訪的客人能一進到室內就感到放鬆自在，同時也必須讓設計師可以盡情地大展身手，空間內的設計絕對馬虎不得。這次我們將要欣賞芮晟設計事務所如何以白、原木、點綴色彩，打造出舒適宜人的簡約工作空間。

芮晟設計事務所為了讓地面有純粹的風貌，同時視覺上不易能注意到髒污，特地使用灰度的水泥地板，讓工作室裡頭更為立刻帶有簡約基調。配上白色牆面、原木、鐵件，空間裡頭既乾淨俐落又不失溫暖調性。裝潢完的工作室不僅美觀大方，同時也非常舒適！

一塊出發欣賞這間美髮工作室的裝潢，也許你也能為居家空間找到一些不錯的點子喔！



