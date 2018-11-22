個人美髮工作室裝潢，26 坪的簡約水泥空間

成立個人的美髮工作室，除了要讓來訪的客人能一進到室內就感到放鬆自在，同時也必須讓設計師可以盡情地大展身手，空間內的設計絕對馬虎不得。這次我們將要欣賞芮晟設計事務所如何以白、原木、點綴色彩，打造出舒適宜人的簡約工作空間。
芮晟設計事務所為了讓地面有純粹的風貌，同時視覺上不易能注意到髒污，特地使用灰度的水泥地板，讓工作室裡頭更為立刻帶有簡約基調。配上白色牆面、原木、鐵件，空間裡頭既乾淨俐落又不失溫暖調性。裝潢完的工作室不僅美觀大方，同時也非常舒適！
一塊出發欣賞這間美髮工作室的裝潢，也許你也能為居家空間找到一些不錯的點子喔！
等候區的空間寬敞，以白色作為空白畫布，襯托出皮質復古沙發座椅的美。為了讓牆面不過於空白，設計師特地擺上帶有趣味性與個人特色的畫作，加上天花板上的造型吊燈，等候區絲毫不單調乏味。
此圖牆面擺放了白色矮櫃，用於儲藏必備的美髮用品。櫃子的檯面還可以放置常用物品。牆面上裝上了造型收納格，以及黑色層架，能夠陳列出販賣的商品同時也具有裝飾功能。
剛才我們看到的裝潢元素都較為偏冷調，然而到了這個角落，那木頭的溫潤感包圍著我們，配上白色的牆面讓人有置身北歐的錯覺。此外，灰色的櫃子檯面以及高腳椅皆展現簡約之美。
大而舒適的座椅區直接面窗，對於客人來說是可以徹底放鬆的好場域。
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