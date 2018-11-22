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個人美髮工作室裝潢，26 坪的簡約水泥空間

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UNSP Salon, 芮晟設計事務所 芮晟設計事務所 商业空间 強化水泥 White
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成立個人的美髮工作室，除了要讓來訪的客人能一進到室內就感到放鬆自在，同時也必須讓設計師可以盡情地大展身手，空間內的設計絕對馬虎不得。這次我們將要欣賞芮晟設計事務所如何以白、原木、點綴色彩，打造出舒適宜人的簡約工作空間。

芮晟設計事務所為了讓地面有純粹的風貌，同時視覺上不易能注意到髒污，特地使用灰度的水泥地板，讓工作室裡頭更為立刻帶有簡約基調。配上白色牆面、原木、鐵件，空間裡頭既乾淨俐落又不失溫暖調性。裝潢完的工作室不僅美觀大方，同時也非常舒適！

一塊出發欣賞這間美髮工作室的裝潢，也許你也能為居家空間找到一些不錯的點子喔！


1. 沙發等候區

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等候區的空間寬敞，以白色作為空白畫布，襯托出皮質復古沙發座椅的美。為了讓牆面不過於空白，設計師特地擺上帶有趣味性與個人特色的畫作，加上天花板上的造型吊燈，等候區絲毫不單調乏味。

推車工作台

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從這張圖可以看到設計師必備的推車工作台，比起時下常見的塑料款式，實木加上鐵件的工作台更為別緻且有個性。

窗戶的形狀

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窗戶外頭是滿滿的綠意，而不同長寬的兩個窗戶結合起來格外有層次，而綠意也成為客人或是設計師需要暫時休息時最棒的療癒元素。

收納設計

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此圖牆面擺放了白色矮櫃，用於儲藏必備的美髮用品。櫃子的檯面還可以放置常用物品。牆面上裝上了造型收納格，以及黑色層架，能夠陳列出販賣的商品同時也具有裝飾功能。

大面鏡子

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大面的鏡子不僅有其實用性，同時也讓工作室裡頭更為明亮有朝氣。

木質元素

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剛才我們看到的裝潢元素都較為偏冷調，然而到了這個角落，那木頭的溫潤感包圍著我們，配上白色的牆面讓人有置身北歐的錯覺。此外，灰色的櫃子檯面以及高腳椅皆展現簡約之美。

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延伸性

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由於老屋本身屬於長型，因此設計師善加利用這樣的格局，分配出不同的領域，雖然各個區塊清楚劃分，但是延伸性也很棒，整體畫面和諧美好。

辦公區

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辦公區選用的家具皆十分有個性，在黑色中以黃色作為跳色點綴，畫面更為鮮活。

座椅區

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大而舒適的座椅區直接面窗，對於客人來說是可以徹底放鬆的好場域。

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