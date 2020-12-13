浴櫃設計：理想的浴櫃尺寸和13款高顏值的本地設計

在現代室內設計當中，最常見的浴室櫃都是長方形或者是正方形的，然而圖中這一個小型的浴室櫃卻與聚不同地擁有弧型表面。

曲線給人一種比較溫柔圓潤的感覺，非常適合走自然風路線的浴間。另外，曲面的設計少了邊邊角角，相對來說會比較安全，因此比較適合有小孩或者長者的家庭。