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浴櫃設計：理想的浴櫃尺寸和13款高顏值的本地設計

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要讓浴室保持整潔的話，一個實用又高顏值的浴櫃絕對是少不了！然而，怎麼樣的浴室櫃設計才算是實用呢？理想的尺寸是多大？洗手台高度有什麼講究？各種材質的洗臉盆櫃優缺點又是什麼？如果你也對浴室裝潢設計感興趣，或者正在為如何設計新家的浴室而煩惱，一定不要錯過這個點子簿喔，說不定這裡就有你理想中浴室該有的樣子，現在就讓我們從以下 13 款台灣本地的浴櫃設計之中學起吧！

理想的浴室櫃尺寸

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浴室櫃一般標準高度為80-85公分，適合一般台灣女生的身高。然而如果你家人的個子比較高，洗手度的高度則可以往上調到約90-110公分之間 。 通常我們設置好洗手台後，也會一併安裝衛浴鏡。常見的衛浴鏡寬度約35-50公分，而高度約為45-50公分，距離洗手台約20-30公分。

1. 弧型曲面設計

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在現代室內設計當中，最常見的浴室櫃都是長方形或者是正方形的，然而圖中這一個小型的浴室櫃卻與聚不同地擁有弧型表面。

曲線給人一種比較溫柔圓潤的感覺，非常適合走自然風路線的浴間。另外，曲面的設計少了邊邊角角，相對來說會比較安全，因此比較適合有小孩或者長者的家庭。

2. 大理石浴室鏡櫃

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浴櫃通常都會搭配著一面鏡子，而如果你想要增加浴室裡的收納空間的話，那就應該考慮這一款浴室鏡櫃設計看看。浴室鏡櫃其實就是一個設有鏡門的小櫃子，把鏡門打開後就是一個小小的收納架，可以讓人擺放一些比如說盥洗用品、女生用的衛生用品或者是各種瓶瓶罐罐等。只要把鏡門合上，這些小東西就會馬上被遮掩起來，那麼浴室看起來就能長期保持整潔，大家再也不用把所有東西往台面上放了。

3. 省空間的台上洗手盆

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好用的浴下櫃

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洗手盆的款式一般有分為台上式以及下嵌式兩種，而對於空間比較小的浴室來說，前者會比較合適。台上盆是一種安裝在浴櫃台面之上的瓷質洗臉盆，安裝的程序比較容易，只要留意去水位即可。另外，台上盆不會影響浴下櫃的收納空間，是為另一個最明顯的優點。

圖中所展示的是一間套房裡的衛浴空間 ，屋主以好整理為主要訴求。設計師利用黑、白色搭配展現俐落質感；並依照畸零牆面訂製收納櫃體，充分發揮空間坪效。孤形台上盆的設計簡單又實用，旁邊空置的台面更可以用來擺放盥洗用品。底下的收納櫃部分採用開放式設計，方便平常取放毛巾。

4. 純白瓷質浴室櫃

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純白的浴室櫃台面與洗手台都由白陶瓷打造而成，另外牆上還有三個白色收納架子，整體設計一致。

洗手盆的材質可以有很多種，而當中以陶瓷的款式最普遍。陶瓷的表面光滑，清潔容易，而且防水性能良好。然而，如果平常使用或一開始安裝不當，日後可能會造成破裂。

挑選陶瓷面盆主要看釉面和吸水率。釉面的質量關係到耐污性，愈光滑緻密的釉面，其耐用度會愈高。另外，吸水率愈低，面盆愈不容易開裂或變形。

5. 時尚幹練的沉穩型浴櫃

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源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN

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屋主鐘愛自然，並且希望室內設計能夠保持簡潔，同時能讓各種天然素材呈現它們最原始的美感。因此在設計浴室時，設計師採用了灰色色調的石材面料來鋪設牆面和地板，讓石紋自然的點綴空間。

為了突顯出牆面和地板之美，浴室櫃的設計相對來說就變得比較簡單，整體走沉穩路線，並且炭灰色為主色要調，再搭配白色洗手台來營造視覺上的對比。

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6. 古典奢華風的大理石浴櫃

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大理石的紋理獨特，給人高貴典雅的感覺，因此很常見於各種室內設計之中。天然大理石表面有細孔，因此耐污會比其他的天然石材弱，所以我們看到的大理石台面其實表面都會經過拋光處理。經過處理的大理石台面手感很好，而且光滑的表面使日常清潔變得輕鬆容易。

如果你浴櫃台面是屬於大理石材質的話，記得要盡量保持台面乾爽，盥洗後應該用抹布把水漬擦乾，不然的話日子久了，水垢會比較難清理，這個時候就要用小蘇打粉或者專用清潔劑來解決問題。

7. 粗曠又帶精緻的雙人浴室櫃

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浴室採用原始石皮為主題，設計師以水泥粉光、石材面料以及造型鐵件來營造出一種「粗曠中相異的精緻衝突美感」。浴櫃本身綜合了木板與石材兩種視覺效果強烈的材質，並且採用了懸牆式設計，在底部留下縫隙。雙人洗手台的部分採用的是線條優美的白瓷，優雅的設計跟浴室整體的粗糙感形成強烈對比，同時也讓人看得順眼。

9. 雙人木質浴室櫃

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木頭一向都是許多人最喜愛的材質，特別是如果你的家是走自然風或者北歐風路線的話，溫潤的木材絕對是不可或缺的一種材質。如果你的浴室的抽濕功能夠好，平常也能保持乾爽的話，那麼一個由木頭打造而成的浴室櫃絕對是一個好選擇。

10. 典雅的復古風浴室櫃

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線板一直以來都是歐美古典風的室內設計的必要元素之一。如果你希望打造出一個復古風浴室的話，那麼你就應該選擇一個擁有線板櫃門金屬把手的浴室櫃。

為了使浴室設計更具整體感，設計師甚至還以復古磚和花磚來鋪設浴室櫃台面與牆面。不過如果你真的選擇以磚片來鋪設表面的話，記得要避面讓磚片長期碰到水，不然的話磚片很容易會變形或浮起，到時候就要重新鋪設整個表面。

11. 線條俐落的 L字形浴室櫃

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黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio

室內設計 市政廳 HL House

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
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這個浴室走極簡風，因此無論是浴缸還是浴櫃的設計都是以簡單俐落的線條為主，配色上也只有黑與白的極簡組合。浴櫃台面除了面積夠大以外，雙人洗臉盆的設計也十分實用。除此以外，L字形的櫃型設計使浴室多了一個讓女主人梳妝打扮的小空間，這一點也非常值得我們留意。

12. 簡約黑白灰

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板橋周宅

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黑白灰的配色總會有一種不張揚的高級感，簡單的色彩和棱角分明的浴櫃結構完美融合，即使是小空間的浴室也不會有狹窄擁擠的感覺，空間感十足。

13. 迷你法式古典浴室櫃

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現代的浴室櫃通常都是採用懸牆式設計，因為當我們在使用洗手台的時候就不怕會頂到腳，而且也會比較方便清潔地板。然而，如果你特別鐘情於落地式洗手台的話，那麼你也可以考慮這一種小型的法式下嵌式洗手台看看喔！

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