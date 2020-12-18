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耐水耐用的無毒塗料：石頭漆的特點與 DIY 步驟

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如果你正思索著要用哪一種塗料來妝點牆壁，那麼你可以考慮無毒又美觀的石頭漆！在眾多的外牆塗料之中，石頭漆到底有什麼過人之處？它的價格又是多少？如果想要自己DIY的話，步驟會很多很麻煩嗎？在這一本點子簿裡我們將告訴你關於石頭漆的一切，現在就趕快往下探索吧!

1. 什麼是石頭漆？適用於哪些地方？

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石頭漆是一種常見的裝飾塗料，由各種顏色以及粒徑都不同的石粉加上樹脂加工而成，能夠讓牆面產生像石頭一樣耐水、耐磨以及硬度高的表層。

石頭漆是一種水性塗料，意思就是說它以水為溶劑，而非一般油漆會用到的有機溶劑（比如說甲苯、二甲苯、甲醛與丁醇等），因此石頭漆不會有難聞刺鼻的臭味，對人體不會造成負擔。另外由於它具有滲透性，能夠滲透牆壁裡，使兩者牢固地結合在一起，因此很少會出現開裂或空鼓的情況。

石頭漆有著粗糙的外表，因此一般都會用來粉刷戶外牆壁，比如說花園裡的牆或者是陽台的部分。另外，石頭漆也可以用來作為室內塗料使用，比如說用來妝點走工業風設計路線的客廳

2. 石頭漆的優點

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安全無毒：剛才提到石頭漆是以水作為溶劑，因此相比起一般以有機物為溶劑的油漆來說，石頭漆無毒又比較安全。

耐用耐水：新一代石頭漆的原材料都是樹脂和石材，使油漆本身擁有高硬度、耐磨的優點。在施工的時候，師傅一般都會以防水層打底，再以保護漆刷最表面的一層，因此也會使得石頭漆有耐水的特質。

石頭漆妝點

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美觀：石頭漆通常都會用來妝點戶外牆壁或者是配合工業風室內裝潢使用，這是因為它擁有極簡的外表，然而同時也擁有微微凹凸的質感，整體看起來低調卻有特色。

施作容易：石頭漆的施作容易，就算想要自己在家DIY動手做也可以！而有關於DIY的步驟，我們會在第4點提到喔！

3. 石頭漆的缺點

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有色差：石頭漆的顏色取決於石材本身的顏色，而石材之間本來就會存在色差，這可能導致同一色系的石頭漆會有深淺不一的問題。

容易卡灰塵：石頭漆含有細小的砂石，導致油漆表面凹凸不平。換句話說，凹凸不平的地方就會特別容易卡灰塵。由於這種油漆不耐髒，因為當我們在選擇顏色的時候，應該以深色不顯髒的顏色為主。

4. DIY石頭漆

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如果大家喜歡自己動手做的話，那就應該要參考以下DIY的步驟：

1) 先確保牆壁表面平整

如果原先的牆面表面不平，例如有未完全剝落的漆面的話，那麼我們必須要先把舊漆面完全清除掉。如果壁面凹凸有破損，那麼就要進行補土。完成平整程序後，應確保牆面表面乾淨無灰塵。

DIY石頭漆

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2) 上防水漆

雖然石頭噴漆本身有耐水的特性，可是如果是用在戶外牆面上的話，我們還是應該先在底層塗上防水料，這樣子防水效果才能持久。在平整乾淨的牆壁上均勻塗上防水漆，並依照產品的指示重覆塗2-3層。在這邊要記得必須先等每一層都乾透後才上另外一層，不然的話水氣會留在牆壁內，有機會造成壁癌的問題喔！

3) 上石頭噴漆

完成防水層後，我們可以用工匠專用的噴槍來把石頭漆均勻地噴在牆壁上。在此要留意的是，不同品牌和由不同原材料組成的石頭噴都有不同的施工要求，然而一般來說噴石頭漆起碼有3道施工，由第一層的底漆、主材、到最外面的保護漆。

5. 石頭漆的規格與價格

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大地工房景觀公司

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一桶石頭漆重量約為20公斤（15公升），可噴1-2坪左右的面積，參考價格一般約為NT 1200-1500左右。然而不同品牌的塗料都會有不同的成份與品質，因此價格上也會有差異。如果你想要知道最新的價錢，歡迎你直接跟專家們查詢看看喔！

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