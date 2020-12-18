耐水耐用的無毒塗料：石頭漆的特點與 DIY 步驟

石頭漆是一種常見的裝飾塗料，由各種顏色以及粒徑都不同的石粉加上樹脂加工而成，能夠讓牆面產生像石頭一樣耐水、耐磨以及硬度高的表層。

石頭漆是一種水性塗料，意思就是說它以水為溶劑，而非一般油漆會用到的有機溶劑（比如說甲苯、二甲苯、甲醛與丁醇等），因此石頭漆不會有難聞刺鼻的臭味，對人體不會造成負擔。另外由於它具有滲透性，能夠滲透牆壁裡，使兩者牢固地結合在一起，因此很少會出現開裂或空鼓的情況。

石頭漆有著粗糙的外表，因此一般都會用來粉刷戶外牆壁，比如說花園裡的牆或者是陽台的部分。另外，石頭漆也可以用來作為室內塗料使用，比如說用來妝點走工業風設計路線的客廳。