耐水耐用的無毒塗料：石頭漆的特點與 DIY 步驟

如果你正思索著要用哪一種塗料來妝點牆壁，那麼你可以考慮無毒又美觀的石頭漆！在眾多的外牆塗料之中，石頭漆到底有什麼過人之處？它的價格又是多少？如果想要自己DIY的話，步驟會很多很麻煩嗎？在這一本點子簿裡我們將告訴你關於石頭漆的一切，現在就趕快往下探索吧!
安全無毒：剛才提到石頭漆是以水作為溶劑，因此相比起一般以有機物為溶劑的油漆來說，石頭漆無毒又比較安全。
耐用耐水：新一代石頭漆的原材料都是樹脂和石材，使油漆本身擁有高硬度、耐磨的優點。在施工的時候，師傅一般都會以防水層打底，再以保護漆刷最表面的一層，因此也會使得石頭漆有耐水的特質。
美觀：石頭漆通常都會用來妝點戶外牆壁或者是配合工業風室內裝潢使用，這是因為它擁有極簡的外表，然而同時也擁有微微凹凸的質感，整體看起來低調卻有特色。
施作容易：石頭漆的施作容易，就算想要自己在家DIY動手做也可以！而有關於DIY的步驟，我們會在第4點提到喔！
有色差：石頭漆的顏色取決於石材本身的顏色，而石材之間本來就會存在色差，這可能導致同一色系的石頭漆會有深淺不一的問題。
容易卡灰塵：石頭漆含有細小的砂石，導致油漆表面凹凸不平。換句話說，凹凸不平的地方就會特別容易卡灰塵。由於這種油漆不耐髒，因為當我們在選擇顏色的時候，應該以深色不顯髒的顏色為主。
如果大家喜歡自己動手做的話，那就應該要參考以下DIY的步驟：
1) 先確保牆壁表面平整
如果原先的牆面表面不平，例如有未完全剝落的漆面的話，那麼我們必須要先把舊漆面完全清除掉。如果壁面凹凸有破損，那麼就要進行補土。完成平整程序後，應確保牆面表面乾淨無灰塵。
一桶石頭漆重量約為20公斤（15公升），可噴1-2坪左右的面積，參考價格一般約為NT 1200-1500左右。然而不同品牌的塗料都會有不同的成份與品質，因此價格上也會有差異。如果你想要知道最新的價錢，歡迎你直接跟專家們查詢看看喔！
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