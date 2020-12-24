兼具美化、防盜與隔間功能：7 款美麗的格柵設計範例

如果你想要為平凡的家裡加上一些低調又好看的裝飾，那麼你可以考慮「格柵」看看喔！
格柵由不同的材質製成，適合不同的室內裝潢風格，比如說鋁格柵適合未來風或時尚風的家；而木質格柵則會比較適合日系或自然風的室內裝潢。現在就讓我們一起來參考以下7款由本地設計師打造而成的格柵設計範例吧！
格柵的特點與尺寸格柵常用於室內裝飾，特別是以天花板裝飾或者是屏風的形式出現。除了室內裝潢外，有些人還會利用金屬格柵來妝點外牆，或者是用它來打造出一個戶外遮陽棚等等。另外，格柵也常用來打造防盜窗或者是閘門等等。總括而言，因應不同的尺寸與材質，格柵既可以成為室內裝飾品，同時也可以作為屏風隔間或者是防盜窗門，用途非常廣泛。
格柵其實並無統一的尺寸，無論是格子的面積或者是板材與板材之間的間距也會因設計而有所不同。不過，大家也可以參考以下的尺寸看看：
木格柵天花：
10mm底 (30、35、40、45、50高)
15mm底 (50、60、80、90、110、120高)
20mm底 (50、60、80、90、110、120高)
鋁格柵天花：
鋁格柵高度40mm/54mm，底部寬12mm，板材厚度0.5mm，具有多種規格之方格
格柵牆或屏風：
格柵條的間距可依設計施作，一般約為20mm-100mm。
在日式風格的室內裝潢裡，玄關的部分通常都會有個落塵區。設計師通常會以地台來打造出高低差，而屋主只在落塵區內穿脫鞋子，這樣子就能避免把塵土帶進屋內的其他地方。
為了使落塵區與室內空間分隔開來，設計師在此選用了木質格柵。現代住宅裡的玄關通常都缺乏陽光，而格柵的透光度比起實木隔間好，因此這樣子的設計可以保持玄關明亮，同時也能給人一種木質獨有的溫潤感。
房子的女主人曾留學日本，對於具禪境意象的語彙、元素很是喜愛。於是設計以在規劃此案時，以實木為主要材質。在整個房子裡，其中一個最具特點的裝飾部分正正就是圖中這個「木質格柵天花板與屏風二合為一」的設計。
木質室內設計給人一種無壓、舒適的感覺，而格柵的部分則是低調地妝點了每處空間。值得留意的是，屏風的部分採用中空設計，中間的部分有一個木架，可以用來擺放小盆栽來為房子添綠意。
這一個位於新竹市的廚房為我們展現了另一種格柵設計，跟剛剛的木質格柵看起來非常不一樣喔！
為了迎合房子的現代風設計，設計師利用鐵件及木格柵欄做出垂釣狀置杯台，搭配大干木紋、綠色烤漆玻璃顏色互相襯托，使整個廚房更顯繽紛活潑氣息。
木質格柵設計能夠使室內裝潢更上一層樓，而金屬格柵則可以用來提升房子的防盜功能。金屬格柵，特別是鋁質的防盜硬度高及耐用度高，因此不怕日曬雨淋，適合用來作為防盜窗使用。設計師以黑色格柵窗配合傳統抿石牆，兩者視覺上產生強烈對比，具有日式簡單風的美感。
簡約的黑格柵，是塑造輕隔間和客廳電視牆區塊的好點子。
在負責這個專案的時候，設計師非常重視精緻的材質元素以及工藝品般的設計手法，目的是以細膩的表現方式，讓毛胚屋整個脫胎換骨，讓其變身為具有絕佳品味與質感名流宅。
而從圖中的餐廳設計當中，我們完全可以感受到設計師的這一種設計取向。有別於我們剛剛看過的格柵設計，這裡的木質天花板格柵並沒有採用直長的木板，反而是由不規則波浪型的木板組成。
格柵除了適合作為天花板裝飾板、防盜窗或是屏風之外，其實也可以當作房門使用。木格柵門這種設計元素常見於傳統的和室之中，通常搭配柔光紙一併使用，然而舊時的設計常給人黯淡笨重與阻隔空間之感。
為了保留這一項極具和風美感的設計元素，設計師選擇以比較輕盈的手法大膽翻玩日式格柵或柵欄元素，比如說以磨砂玻璃取代不耐用的柔光紙，從而製成一個既傳統又實用的格柵門。這樣子在為房子增添日式氣息的同時，也不會讓家中氛圍增添負擔。
看過了這麼適合室內裝潢的格柵設計，最後讓我們來為你展示一款適用於戶外的格柵設計吧！
這一座名為「芥子」的房子樓高 3.5 層，採用兩丁掛磚、鋁格柵、鐵件、玻璃、清水混凝土以及鐵木，使房子的外觀流露出濃濃禪意，令人心生嚮往。其中，黑色的鋁格柵被用來作為遮陽棚使用，跟鐵件牆面互相配合，營造出一種幹練時尚的美感。除了戶外的設計部分外，其實房子的內部也採用了不少格柵元素，使內外設計互相呼應。
如果你想要知道更多關於房子的設計，請繼續參閱以下的點子簿。