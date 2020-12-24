兼具美化、防盜與隔間功能：7 款美麗的格柵設計範例

如果你想要為平凡的家裡加上一些低調又好看的裝飾，那麼你可以考慮「格柵」看看喔！

格柵由不同的材質製成，適合不同的室內裝潢風格，比如說鋁格柵適合未來風或時尚風的家；而木質格柵則會比較適合日系或自然風的室內裝潢。現在就讓我們一起來參考以下7款由本地設計師打造而成的格柵設計範例吧！