台南集合式住宅的室內設計，三種不同風格的美麗實例

公寓大樓一類的集合式住宅總讓人感覺缺乏個體性，少了點多變的魅力。雖說集合式住宅的外觀一致，然而藉由裝潢的手法，室內的風格以及機能也能大不相同，而這次的點子簿便要帶大家欣賞出自《HOUSEDA》之手的三個絕佳實例！

《HOUSEDA》深知許多人的夢想是擁有一個獨一無二的家，因此設計團隊賦予不同空間不同的造型與層次，並且依照屋主的心願設置儲物家具，打造出有個性且實用性高的住家空間！若你也想讓你的室內空間同中求異的話，現在就一塊欣賞這三個美麗實例！