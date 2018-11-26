台南集合式住宅的室內設計，三種不同風格的美麗實例

公寓大樓一類的集合式住宅總讓人感覺缺乏個體性，少了點多變的魅力。雖說集合式住宅的外觀一致，然而藉由裝潢的手法，室內的風格以及機能也能大不相同，而這次的點子簿便要帶大家欣賞出自《HOUSEDA》之手的三個絕佳實例！
《HOUSEDA》深知許多人的夢想是擁有一個獨一無二的家，因此設計團隊賦予不同空間不同的造型與層次，並且依照屋主的心願設置儲物家具，打造出有個性且實用性高的住家空間！若你也想讓你的室內空間同中求異的話，現在就一塊欣賞這三個美麗實例！
廚房整體以藍紫色搭配白色，板材則使用好清理的水晶板材讓使用者可快速清理好，而在廚具中央則設有女主人所喜愛的中島，視覺上美觀之餘還能提高空間的使用性能呢！
天花板設計利用了弧形來打造出現代設計感，而打光時室內空間還會格外地柔和，使居者更感舒適，室內的氛圍也更溫暖。主臥室使用了橘色色調來搭配木頭層板，讓整體起來更有層次，並且能讓畫面更為明亮活潑！
主臥衣櫥以收納衣物為主，在設計方面抽屜櫃子居多，而在層板下方掛上金屬吊衣桿，造型非常極簡！此外，衣櫥也採開放式的設計，讓所有衣物能一目瞭然、清晰可見。
床頭櫃和書桌以及收納櫃結合，這樣的設計讓整體感更強，收納空間也更多！仔細一看，牆面櫃體下方設計加了黃色層板，讓木頭的櫃體有了亮點而不覺沈重。
實例三的玄關鞋櫃選用木頭材質，裝於整片牆，而鞋櫃旁則有穿鞋椅，方便訪客與居者穿拖鞋。窗戶邊可擺植物、魚缸等裝飾品以供欣賞，入口處更有生命力！
更衣室裡在牆面上增加了蘋果綠玻璃，整體更有亮點同時給人放鬆的感覺。更衣室設計為開放式吊衣，選衣服時可以一目瞭然。更衣室另外一邊在門片上加裝了大面鏡子，能便於使用同時視覺上也變得更寬長。
用大理石檯面來搭配矮櫃，層次更為豐富同時空間也多了華麗感。桌子上方的展示櫃結合鐵件，增加設計感同時也能拿來掛東西。
看了三個集合式住宅的室內裝修實例，你是否也感受到裝潢的多變魅力呢？
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