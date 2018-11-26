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台南集合式住宅的室內設計，三種不同風格的美麗實例

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
集合式住宅的室內設計 | 同空間透過不同設計帶出獨特具巧思的一面, houseda houseda 餐廳 大理石 Wood effect
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公寓大樓一類的集合式住宅總讓人感覺缺乏個體性，少了點多變的魅力。雖說集合式住宅的外觀一致，然而藉由裝潢的手法，室內的風格以及機能也能大不相同，而這次的點子簿便要帶大家欣賞出自《HOUSEDA》之手的三個絕佳實例！

HOUSEDA》深知許多人的夢想是擁有一個獨一無二的家，因此設計團隊賦予不同空間不同的造型與層次，並且依照屋主的心願設置儲物家具，打造出有個性且實用性高的住家空間！若你也想讓你的室內空間同中求異的話，現在就一塊欣賞這三個美麗實例！

集合住宅一：開放的客廳

集合住宅-1 houseda 餐廳 大理石 Wood effect
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集合住宅-1

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在實例一中，開放客廳內的牆面運用大理石與層板做設計，上擺飾櫃更加有層次。


近看櫃體設計

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藍紫色廚房

集合住宅-1 houseda 小廚房 合板 Wood effect
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廚房整體以藍紫色搭配白色，板材則使用好清理的水晶板材讓使用者可快速清理好，而在廚具中央則設有女主人所喜愛的中島，視覺上美觀之餘還能提高空間的使用性能呢！

弧形天花

集合住宅-1 houseda 小臥室 木頭 Orange
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天花板設計利用了弧形來打造出現代設計感，而打光時室內空間還會格外地柔和，使居者更感舒適，室內的氛圍也更溫暖。主臥室使用了橘色色調來搭配木頭層板，讓整體起來更有層次，並且能讓畫面更為明亮活潑！

矩形層板

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矩形層板還結合了玻璃當立板，視覺上變化豐富，同時也更為輕盈。

衣櫥設計

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衣櫥門面設計以一條條裸空的直線組合而成，跳脫一般門片的制式設計，並且呈現出日式的質感。


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主臥衣櫥

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主臥衣櫥以收納衣物為主，在設計方面抽屜櫃子居多，而在層板下方掛上金屬吊衣桿，造型非常極簡！此外，衣櫥也採開放式的設計，讓所有衣物能一目瞭然、清晰可見。

灰色臥室

集合住宅-1 houseda 小臥室 木頭 Grey
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這間臥室以灰色色調為主，床頭背板則選擇灰色帶點咖啡色的木板，整體的風格更為獨特有個性。

衣櫥門片

集合住宅-1 houseda 小臥室 木頭 Grey
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衣櫥的門片上加上了黑色鋁框，更為生動有造型！

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淋浴間門口

集合住宅-1 houseda 小臥室 木頭 Wood effect
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為了讓使用起來更為便利，設計師在淋浴間門口利用小空間設計收納櫃，讓進到浴室裡頭淋浴的人可以在此擺放瓶瓶罐罐等用品。

一致性的櫃體

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床頭櫃和書桌以及收納櫃結合，這樣的設計讓整體感更強，收納空間也更多！仔細一看，牆面櫃體下方設計加了黃色層板，讓木頭的櫃體有了亮點而不覺沈重。


大理石收納櫃

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收納櫃上貼上大理石花紋，營造出高貴大方的氣質。

集合住宅二：木頭透明櫃體

集合住宅-2 houseda 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 玻璃 Wood effect
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客廳電視櫃以木頭色搭配透明玻璃，側邊可方便地收納物品，玻璃區塊則可以擺放裝飾品，展示自己的美麗收藏之餘也不怕它們長灰塵！


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電器櫃結合收納櫃

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設計師在餐桌旁設計了結合電器櫃的收納櫃，除了很實用好收納外，又能提升空間的品味。


和室

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沙發後方有開放式收納櫃，同時還有一間和室。業主希望客餐廳要與廚房有隔間，設計師特地印上了業主所喜愛的圖案拉門來做裝飾。

和室設計

集合住宅-2 houseda 小臥室 木頭 Wood effect
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和室空間使用木頭色的櫃子，整體風格更有日式感，讓人感到平和自在。


孝親房

集合住宅-2 houseda 小臥室 木頭 Pink
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孝親房在牆面設計弧度貼上鮮豔的壁紙，整個空間更為活潑，讓人眼睛一亮！壁紙旁邊搭配白色衣櫥，整體畫面和諧中又有變化。

主臥

集合住宅-2 houseda 小臥室 木頭 Wood effect
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整間主臥皆以木頭妝點，空間內洋溢著木質溫潤感。


梳妝台

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主臥的梳妝檯以L型結合收納櫃，在轉角部份設計成圓弧形，整體造型看起來更為柔和。

主臥衣櫃

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主臥衣櫥設計成拉門，讓視覺空間不壓縮，而其簡約的造型也非常有時尚感。衣櫥內除了設計了收納櫃外，也結合了五金讓使用者掛衣服、拿衣服皆更輕鬆方便。

浴室設計

集合住宅-2 houseda 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 Grey
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浴室使用了夾沙玻璃，可以防止洗澡時水亂噴十分實用，並且夾沙玻璃上的圖案也讓浴室裡呈現出不同的風味。

屋主的嗜好

集合住宅-2 houseda 小臥室 木頭 Wood effect
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此案的業主有飼養爬蟲寵物，因此設計師特別設計了專屬於寵物的家

現代日式風

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這間臥室想以現代元素結合日式風情，整體氛圍令人感到非常放鬆。

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天花設計

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房間的天花板設計高低階的圓弧狀，整體看起來更有層次感且非常柔和。


集合住宅三：玄關鞋櫃

集合住宅-3 houseda 現代風玄關、走廊與階梯 木頭 Wood effect
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實例三的玄關鞋櫃選用木頭材質，裝於整片牆，而鞋櫃旁則有穿鞋椅，方便訪客與居者穿拖鞋。窗戶邊可擺植物、魚缸等裝飾品以供欣賞，入口處更有生命力！

電視牆

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電視櫃選用大理石及黑色透明玻璃收納櫃，簡單卻又不失莊重，並且與白色電視牆呈現出色彩對比。


餐廳天花板

集合住宅-3 houseda 餐廳 木頭 Wood effect
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東方人認為圓代表圓滿，因此設計師將餐廳天花板設計圓形，而業主也提到所選的餐桌也是圓形的，一家人一起圍著圓桌吃飯是多麼圓滿幸福的事情！

紫色廚房

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廚房以紫色為主題搭配深藍紫色的廚具，整體空間不但更為亮眼，廚房也變得更加活潑，在這空間裡煮飯心情也格外愉悅呢！

床頭櫃

集合住宅-3 houseda 小臥室 木頭 Wood effect
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床頭櫃增加一點厚度，並用灰色布包起來讓牆面更加有層次感之外還很有質感。


主臥書桌結合書櫃

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主臥書桌結合書櫃，而造型上以斜邊讓整體感更有趣味，同時也突破一般桌櫃以及書桌只能正正方方的既有框架。

主臥衣櫥

集合住宅-3 houseda 小臥室 木頭 Wood effect
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主臥室的衣櫥運用了木頭色與梳妝檯所搭配，整體畫面更為和諧外，木頭原有的花紋也能呈現出絕佳質感。

更衣室

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更衣室裡在牆面上增加了蘋果綠玻璃，整體更有亮點同時給人放鬆的感覺。更衣室設計為開放式吊衣，選衣服時可以一目瞭然。更衣室另外一邊在門片上加裝了大面鏡子，能便於使用同時視覺上也變得更寬長。

浴室

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浴室的浴櫃除了有門片外還設計了小細節，綠色的櫃子讓整體空間更加明亮活潑。

夾沙玻璃

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浴室使用了夾沙玻璃，洗澡時不會讓水亂噴外，灰色磁磚搭配夾沙玻璃的花紋顏色讓浴室更有華麗感。

圓弧桌子

集合住宅-3 houseda 小臥室 木頭 Grey
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桌子結合收納櫃，整體以灰色色調搭配，而側邊設計圓弧小造型，上方擺飾櫃以簡單開放式層板和有玻璃門片的櫃子搭配。

灰色磁磚

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浴室灰色磁磚搭配造型多變的磁磚，讓原本冷冰冰的灰色增添溫暖調性。

藍綠色牆面

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在床頭板漆上藍綠色，房間整體畫面變得更活潑，同時也更有個人的特色與魅力！

大理石檯面

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用大理石檯面來搭配矮櫃，層次更為豐富同時空間也多了華麗感。桌子上方的展示櫃結合鐵件，增加設計感同時也能拿來掛東西。

看了三個集合式住宅的室內裝修實例，你是否也感受到裝潢的多變魅力呢？

延伸閱讀：台南市安平區別墅建案，69 平方米的四層樓住宅 (含平面圖與3D圖)


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