台中建材達人示範教學：日本櫸木加工成拼板書桌

《製材所》的專家們告訴我們，櫸木又稱雞油木，而在不同國家生長的櫸木也有其特色，台灣也剛好有原生的櫸木！台灣櫸木常見於中低海拔山區，屬於一級闊葉，但大部分被用來種植在庭園造景和行道樹的植栽等用途，而傢俱的製成大多都是用進口木材，而《製材所》選用的則是「日本櫸木」，其木質的色澤與別緻的花紋造型實屬喜愛原木本色，是喜歡木製傢俱的你的最佳選擇！

這張圖片為木材從砍筏地運回來經過初步的整理，成列在製材廠內，讓專家們可以更加清楚其櫸木獨特的造型。



