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台中建材達人示範教學：日本櫸木加工成拼板書桌

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木材有百百種，而每一種不同的天然木材也有其特性與紋理，因此當你想要購買原木回家加工前，不妨先瞭解一下木頭的特質！相信對於木材加工有濃厚興趣的你來說，一定對來自台中的《製材所》不感陌生。《製材所》以透明化的價格與流程，提供給一般民眾優質的木材，同時也有加工的服務。這一次專家們要為我們介紹「日本櫸木」，並且讓我們瞧瞧專家們是如何將這樣的木材，加工製成拼版書桌！如果你熱愛原木，並且也喜歡自己動手做木工的話，現在就快跟我們一塊探索更多吧！


日本櫸木

製材廠 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

製材廠

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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製材所》的專家們告訴我們，櫸木又稱雞油木，而在不同國家生長的櫸木也有其特色，台灣也剛好有原生的櫸木！台灣櫸木常見於中低海拔山區，屬於一級闊葉，但大部分被用來種植在庭園造景和行道樹的植栽等用途，而傢俱的製成大多都是用進口木材，而《製材所》選用的則是「日本櫸木」，其木質的色澤與別緻的花紋造型實屬喜愛原木本色，是喜歡木製傢俱的你的最佳選擇！

這張圖片為木材從砍筏地運回來經過初步的整理，成列在製材廠內，讓專家們可以更加清楚其櫸木獨特的造型。


櫸木的運用之處

日本櫸木 製材所 Woodfactorytc
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日本櫸木

製材所 Woodfactorytc
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櫸木的材質細緻、紋路華麗、具有穩定的耐腐、防鏽特性，因此可利用之範圍相當廣泛，不管是在家具或是建築，甚至於飾品上皆可見到這種木材的廣泛運用！


櫸木的形狀變化

日本櫸木 製材所 Woodfactorytc
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日本櫸木

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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熟知各種木材的《製材所》告訴我們，櫸木本身形狀上變化較大，紋理狂野，有別於其他產地的木頭。比方說，非洲材的木頭本身就會長的又直又粗，但日本櫸木相較之下形狀會呈現s型的曲線，因此製材出來的板料大部分都偏窄，如果又有70-80寬以上的話，價格上相對就會非常高，這也就是為什麼會將之加工成延櫸木拼板的原因。專家們將外型特別，紋理鮮明的櫸木利用拼板的方式，達到使用面上所需要的寬度。

櫸木的顏色

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日本櫸木拼板

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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如圖所示，基本上櫸木的顏色大致上都偏黃紅色！


中規中矩的形狀

日本櫸木 製材所 Woodfactorytc
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日本櫸木

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剛才我們提到櫸木大多會呈現S型，然而也是有少數櫸木的形狀與紋路較中規中矩。


進行加工

櫸木拼板毛料 製材所 Woodfactorytc
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櫸木拼板毛料

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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初學者的你也許不太清楚「拼板」是什麼？在這個階段，專家們將較窄的料拼湊起來修掉其邊，最外圍兩側的自然邊留著，再透過膠合的方式去拚製成一塊完整的板料，達到所需要的使用面，這就是所謂的「拼板」。


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修角

拼板加工 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

拼板加工

製材所 Woodfactorytc
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拼版的外觀下做出導角更有設計感，而且這樣手感也會比較棒。


打背溝

拼板加工 製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc

拼板加工

製材所 Woodfactorytc
製材所 Woodfactorytc
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製材所》的專家們透露，通常他們都會建議客人拼板的板材後面打背溝，讓板料比較不會有裂掉或者是變形的問題發生，這樣板料也能夠更加穩固。


原始紋理

櫸木拼板成品 製材所 Woodfactorytc
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櫸木拼板成品

製材所 Woodfactorytc
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因為櫸木造型上變化較大，所以在拼板上造型也會留住他那原本的造型，不刻意修飾，讓之後製成的家具更有原始的風味。

完工了！

櫸木拼板成品 製材所 Woodfactorytc
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櫸木拼板成品

製材所 Woodfactorytc
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完成加工的拼板呈現木材原始的美麗紋理，但又多了點經修磨後蛻變的絕佳質感，你是否可以想像當它變成完整的桌子，放在書房裡面會有多美嗎？

美麗的桌子

櫸木拼板成品 製材所 Woodfactorytc
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櫸木拼板成品

製材所 Woodfactorytc
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之後再與鐵件組合，便是一張美麗的桌子！看到專家們示範木頭拼板，你是不是也很想嘗試看看買木材動手做呢？

延伸閱讀：台中木材加工家具，非洲柚木毛料變身辦公桌！


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