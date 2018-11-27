桃園市亞洲航太的辦公室設計，展現古典與現代之美！

董事長辦公室內的會客區上方設計圓形造型天花板，並且漆上明亮的鵝黃色，再擺上原木的明式的仿古桌椅，象徵天圓地方，古今融合。

在這間辦公室裏頭，你不僅能見到公司的主打產品，還可以瞧見老闆的私人收藏，是不是非常獨特有魅力呢？

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