桃園市亞洲航太的辦公室設計，展現古典與現代之美！

商業空間與住家空間的設計有何雷同之處？聆聽業主需求、創造舒適自在的氣氛… 等皆是兩者之間的相似處。這一次的專案將帶大家欣賞出自《寰邑空間設計》之手，桃園市亞洲航太的獨特辦公室。《寰邑空間設計》考慮到業主是家以拆卸下的航空器零件，再利用設計做成傢俱的傢俱設計開發公司，因此特地以此為主軸，規劃出陳列的空間，同時也依照業主的要求，減去浮華沒必要的裝飾，力求簡潔清爽。
由於業主也要求要有一間董事長室，秘書處，會議室，等候區及展示空間，而業主還擁有許多的油畫及原木家具等收藏，因此這也成為設計團隊們在設計時的主要思考方向。完成裝潢的辦公室滿足了業主的各項需求，也完美呈現公司的企業理念。正想要為你的商業空間尋找設計靈感嗎？趕快跟我們出發找靈感！
首先我們看到的便是該公司作主要的產品，也就是利用拆卸下的航空器零件作成的家具。設計師為其打造了寬敞且明亮的展示空間，利用黑色的吊燈提供光線，同時也增添現代的時尚感。在這樣的空間裏頭，家具作品也更顯出彩。
設計師在此區利用清水模牆面、玻璃的會議室隔間搭配造型紅色天花板、紅色的北歐風吊燈，營造出帶有現代感的優雅氣質。
剛才提到業主本身有多種民俗收藏，因此在會議室的入口也大方地展示了他的收藏品，給人平靜安定的感受。木頭的展示品與上方的格柵呼應，旁邊的鐵件散發的綠光則讓人聯想到大自然，辦公的空間更有生氣。
從另外一個角度可以看到入口等候處以清水模、鐵件及大理石等元素，搭上簡單的單椅及油畫，簡約自然且毫無違和感。
會議室的外部使用清水模牆面+玻璃隔間，架高地板底部搭配燈光，營造出一個漂浮水晶盒的意象，獨特並且還提供內部的人完美隱私。
會議室的內部擺放木頭長桌，給人沉穩的感受。牆面上以油畫妝點，辦公的空間增添了藝術氣息。
設計師在規劃的時候思考著＂地毯一定都是單一顏色嗎？或是兩個同一色系去交叉搭配嗎？＂由於業主經常往來國內，他們私心希望地毯造型不要一層不變，而設計團隊也非常同意這個想法。《寰邑空間設計》透漏，其實地毯可以多一點色彩變化。在他們多次設計修改搭配下，並且請師傅努力施做後，終於得以擁有圖中繽紛色彩的拼貼地毯。
秘書的櫃台以木質調呈現，給人好親近的感覺。搭配上裸露的黑色鐵件，這個區塊有木頭的溫潤也有金屬的強烈個性。
董事長座位背牆以鑿面石材來裝飾，並以木皮修飾兩側牆面。設計師特地選用原木的胡桃木辦公桌，讓整個董事長座位區更為穩重大氣。
董事長辦公室內的會客區上方設計圓形造型天花板，並且漆上明亮的鵝黃色，再擺上原木的明式的仿古桌椅，象徵天圓地方，古今融合。
在這間辦公室裏頭，你不僅能見到公司的主打產品，還可以瞧見老闆的私人收藏，是不是非常獨特有魅力呢？