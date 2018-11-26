高雄公寓大樓裝潢，20 坪的簡約三人小窩！

20 坪的小公寓在現代台灣社會中非常常見，若要讓這樣的小空間無限放大，設計師要如何想出對策呢？這次的專案將帶大家南下來到高雄，欣賞由《UNICORN DESIGN》設計的「吳公館」。「吳公館」位在公寓大樓裡頭，為小夫妻與一子的窩，如扣除工作陽台及兩套浴廁，實際面積約15坪。

在著手裝潢前，設計師面臨的最大問題便是室內面積不大，因此需要放大視覺空間外，也必須在新建物中挪出更大的儲物區域。為此，設計師調整天花板高度、隱藏大樑、盡可能移除畸零空間，藉此達到所設的目標！此外，此案的另一大特色便是大量使用綠色建材，將小公寓打造成對人、對環境皆友善的清新居所！

現在就一起欣賞《UNICORN DESIGN》設計的「吳公館」，看看更多設計團隊施展的魔法！