高雄公寓大樓裝潢，20 坪的簡約三人小窩！

20 坪的小公寓在現代台灣社會中非常常見，若要讓這樣的小空間無限放大，設計師要如何想出對策呢？這次的專案將帶大家南下來到高雄，欣賞由《UNICORN DESIGN》設計的「吳公館」。「吳公館」位在公寓大樓裡頭，為小夫妻與一子的窩，如扣除工作陽台及兩套浴廁，實際面積約15坪。
在著手裝潢前，設計師面臨的最大問題便是室內面積不大，因此需要放大視覺空間外，也必須在新建物中挪出更大的儲物區域。為此，設計師調整天花板高度、隱藏大樑、盡可能移除畸零空間，藉此達到所設的目標！此外，此案的另一大特色便是大量使用綠色建材，將小公寓打造成對人、對環境皆友善的清新居所！
現在就一起欣賞《UNICORN DESIGN》設計的「吳公館」，看看更多設計團隊施展的魔法！
如同剛才所提到的，設計師為了放大視覺空間，首先進行的第一步便是將天花板裝修面拉到最高的位置，同時把空調冷氣設備隱藏到造型天花板中。去除了牆上的冷氣機後，整體視覺的壓迫感也減緩了，室內的空間感自然更為開闊！
此外，此案的室內淨高約290公分，樑下高度是讓人產生壓迫感的230公分，因此設計師隱藏了大樑，藉此消除室內的壓迫感。設計團隊透露，這間小公寓裡頭一共有三支大樑橫跨室內，你找到的大樑的蹤跡嗎？？
三房的住宅裡頭卻沒有儲藏室收納雜物，這該怎麼辦？
《UNICORN DESIGN》告訴我們，近年來的新建築物實際使用空間不如早期房型寬裕，因此設計規劃上必須仰賴善用畸零空間以及減少動線提高空間利用率。在這間小公寓裡頭，你可以看到整間滿滿的櫥櫃壁櫃或是抽屜，滿足屋主一家三口的收納需求！
近年來各國政府皆推廣節能減碳、綠色能源等政策，因此在裝潢的時候，也要考慮到我們所處的環境。這個案例大量使用綠色建材、全室LED照明設備、裝載有節能標章的電器設備，減輕環境負擔提高居住品質。
由於家中面積不大，簡約的風格便是不壓縮空間的絕佳方式。小公寓裡頭以白色搭配木頭色，洋溢著木質溫潤感，簡單中不失溫馨。
主臥裡頭沒有多餘的家具與裝飾，力求簡單自然以讓視覺空間感更為開闊無阻礙。
全牆面的衣櫃收納體積非常充足，白與木頭的色塊組合讓簡單的空間裡頭不失層次變化。
以木頭包裝空調設備，視覺上看來更為美觀。
以拉門隔開的書房雖不大但卻給人舒適清新之感，設計師甚至還在此打造了臥榻區，下方還設有大型抽屜滿足儲物需求。
小孩房以淺色系作為主色調，自然無壓。書桌還結合了床頭桌的設計，是小空間必備的家具。
白色的Ｌ型廚房動線清楚分明，並且可以容納多人在此享受下廚的愉悅時光。此外，置頂櫃的設計能容納各種鍋碗瓢盤，白色廚房得以維持整潔畫面！
雖然公寓僅為20坪，但是浴室卻設有一淋浴間與浴缸，而大大的窗戶更是提供絕佳採光與通風，是非常紓壓的空間。
想不到小公寓居然有兩間浴室！另外一間浴室設置淋浴間，深色石材則注入沈穩氣息，令人感到安心自在。