打造適合現代家庭的經典之家

打造一個能夠歷經時間淬鍊後依舊摩登時尚的家，絕對是個艱難的挑戰！這個點子簿中的作品符合了
經典 的各種要素，不論是外觀或是室內的設計都是適合現代家庭長久居住的完美典範。除了使用堅固耐用的建材外，建築物本身還完美地融合在美麗的環境中。現在就快讓我們來欣賞這個經典的家吧！
一個經典的洋房不可或缺的便是高且多面的落地窗，以及簡約的現代設計。這個建築的屋頂主體以及大門外框採用灰色，巧妙地搭配大面積的白色牆壁，創造出沉穩且大器的風格。仔細一看，白色牆上的底端貼著淺灰色的磁磚，讓建築看起來更有層次，簡單卻不顯得無趣。
從這面看，有趣的建築形狀是意外的驚喜。不規則重疊的屋頂讓建築物看來頗有未來感，而屋頂下的深色磚塊柱則調和了屋頂的趣味性，維持建築的沉穩基調。大面積的落地窗讓人在下雨天或是冬天依舊能從家中欣賞庭園中的池塘以及綠色植物。
別具特色的屋頂結構不僅從外觀上看來與眾不同，也為了內部提供挑高的空間感以及絕佳的光線，更讓室內產生良好的通風。這個空間使用了木頭以及石材等天然建材。深灰色的石地與白色的挑高牆壁呼應了建築的外觀，牆壁上的彩色畫作則是美麗的點綴。
黑與白的結合為是打造時尚廚房的絕佳搭配。白色的收納櫃中嵌入了微波爐與烤箱，視覺上整齊不雜亂。大而長的黑色料理台上也嵌入了洗手台以及電磁爐，使用上十分方便。而廚房挪大的空間適合全家大小一起做菜，也很適合讓客人在用餐前坐在長料理台前先喝一杯。
最後你不得不知的便是家具的選擇。高至天花板的大型收納櫃能夠節省空間，而白色更是讓人百看不厭的經典色，搭配上原木的材料，更加散發自然的氣息。地板方面，能夠接受時間挑戰的木質地板當然是一個溫馨的家的必備材料，即使是赤腳走在室內，也能夠不覺寒冷。
這些就是一個能夠經歷時光淬鍊後依舊摩登時尚的家的基本要素，如果你也喜歡這樣的風格，千萬別忘記收藏這個創意點子簿！