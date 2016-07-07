打造適合現代家庭的經典之家

最後你不得不知的便是家具的選擇。高至天花板的大型收納櫃能夠節省空間，而白色更是讓人百看不厭的經典色，搭配上原木的材料，更加散發自然的氣息。地板方面，能夠接受時間挑戰的木質地板當然是一個溫馨的家的必備材料，即使是赤腳走在室內，也能夠不覺寒冷。

這些就是一個能夠經歷時光淬鍊後依舊摩登時尚的家的基本要素，如果你也喜歡這樣的風格，千萬別忘記收藏這個創意點子簿！