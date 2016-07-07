台灣的中南部或是北部郊區透天厝林立，在透天厝後面的小空地，除了適合做為花園使用外，也很適合搭建小型的圓形休憩池。以花崗岩建成的圓形休憩池很有羅馬浴池的風情，是夏日放鬆的好地方。而在圓形休憩池旁的高牆上種些爬藤式的植物，也能帶來遮蔭的效果。