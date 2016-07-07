台灣的酷暑總是讓人大呼吃不消，如果在家中就有個泳池，在酷熱難耐時能隨時跳下去清涼一下，想必是許多人夢寐以求的樂事。然而台灣地狹人稠，這樣的美夢似乎離一般人很遙遠。如果你也這樣想的話，一定要看看下列這些坐落在家中的小泳池，你將發現其實這絕非不可能的心願。
台灣的中南部或是北部郊區透天厝林立，在透天厝後面的小空地，除了適合做為花園使用外，也很適合搭建小型的圓形休憩池。以花崗岩建成的圓形休憩池很有羅馬浴池的風情，是夏日放鬆的好地方。而在圓形休憩池旁的高牆上種些爬藤式的植物，也能帶來遮蔭的效果。
如果家中後院為長窄型的話，那麼長形的泳池便是首選。用米色的磚泥打造的圍牆以及同色系的水泥建成的泳池，搭配上池畔的圓形平滑面石頭步道，再加上一些夏日風情的花草，你就能夠一秒橫跨海峽，在家體驗地中海情調。
在家中外面的木頭長廊間搭建一個小泳池，除了可以讓空間不留白外，視覺上也更加豐富。泳池旁挪大的落地窗，讓家長們能夠安心的在房內吹著冷氣，一邊注意孩子們玩樂的情形。另外泳池上的水泥天花板也有良好的遮蔽作用，家長也不須擔心孩子玩了一整天後皮膚曬傷的問題。
如果住家的空間狹小，那麼方形的小型戲水池除了有裝飾效果外，也可以滿足孩子們想要在夏日戲水的願望。在方形的水池中間鋪上石頭，再種上你喜歡的植物，便能在都會中營造出大自然的感覺，也不用特意帶著小孩出門人擠人。
如果你的想法夠大膽，那麼不妨直接在客廳的空間內，搭建一個泳池吧！泳池周圍的木頭地板保有客廳的生活感，搭配撒在泳池上的陽光，整個空間的氛圍更為清爽。當不使用泳池的時候，也可以把這個空間當成遊樂區或是大人們晚上喝酒的秘密基地。
相較於上列陽光感強烈的泳池，在家中的地下影音室搭建一個小型按摩泳池，能夠讓在外忙碌一天的你更為放鬆自在。在昏暗的室內中你能享受隱密的空間，輕鬆地與自己對話。泳池旁與天花板上的霓虹燈光營造出現代的風格，特別適合享受獨身生活的雅痞。