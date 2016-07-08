你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

7 個令人驚嘆的小面積玄關走廊

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Loading admin actions …

一個家的玄關就如同人給的第一印象一般，因此即使是面積小的房子，也不能輕忽這個空間的重要性。玄關是迎賓的地點，而你可以使用家具或是飾品打造這個空間，讓客人一進門就感到舒服自在，也能製造令人驚呼的第一印象。

你應該依照你的玄關的格局裝潢這個空間，避免讓入口感到過於狹窄。這個文章的 7 種玄關入口的設計能夠為你帶來更多靈感。

利用前廳的家具

Seaview Apartment at Palm Beach Residency at Navi Mumbai, Shweta Deshmukh & Associates Shweta Deshmukh & Associates 現代風玄關、走廊與階梯
Shweta Deshmukh &amp; Associates

Shweta Deshmukh & Associates
Shweta Deshmukh &amp; Associates
Shweta Deshmukh & Associates

在玄關擺放一個優雅的木質櫥櫃，就能立刻讓這個空間增添特色。要注意的是，你選擇的木質櫥櫃的長度最好不要超過走道的長度，以避免空間過於狹窄。

擺放舒適的座椅

Suneja Residence, Space Interface Space Interface 現代風玄關、走廊與階梯
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

如果家中的玄關走廊空間不夠擺放一張前廳的桌子，那麼你可以折衷選擇舒適的兩張座椅以及茶几。圖中的家中，現代的米白色座椅以及玻璃的茶几美麗地融合在主打的簡約的白、灰以及深棕色的設計中。

善用鏡子

Lobby groupDCA 現代風玄關、走廊與階梯
groupDCA

Lobby

groupDCA
groupDCA
groupDCA

有反射效果的鏡子是讓小空間在視覺上看起來更為寬闊的實惠家飾品。你可以選擇將整個牆面貼上整片的鏡子，或是使用如圖中各種不同風格的鏡框，將它們不規則的掛滿在牆面上，而這些鏡框結合起來也意外地呈現出同藝術品般的效果。

飾品的妙用

Cozy House, Intraspace Intraspace 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

使用各式的小型家飾品是另外一個轉移客人對狹窄空間的注意力的妙招。在這個圖中的家中，主人聰明地擺放了幾種風格迥異的家飾品在地板以及牆面上，簡單地讓玄關更有節慶感，也更讓客人感到溫馨自在。

花朵的魅力

Apartment in Chennai, Rakeshh Jeswaani Interior Architects Rakeshh Jeswaani Interior Architects 隨意取材風玄關、階梯與走廊
Rakeshh Jeswaani Interior Architects

Rakeshh Jeswaani Interior Architects
Rakeshh Jeswaani Interior Architects
Rakeshh Jeswaani Interior Architects

在窄面的玄關桌上放置當季的鮮花，除了能夠添加入口的顏色與生命力外，也能讓空間感覺更明亮，整體的氛圍也更加舒適柔美。

誘人的燈光

Apartment at Embassay Woods, In-situ Design In-situ Design 現代風玄關、走廊與階梯
In-situ Design

In-situ Design
In-situ Design
In-situ Design

如果家中的入口過暗，缺乏自然光，那麼你可以加點合適的照明。如果是晚間時分，那麼蠟燭便是營造溫馨氛圍的最佳選擇。如果是白天的話，便可以考慮如圖中從地面往上打在牆面上的照明效果。

增添風情

Private Residence, Koregaon Park, Pune Chaney Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Chaney Architects

Private Residence, Koregaon Park, Pune

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

如果你的玄關走廊連一點空間都沒有，別擔心，往上發展吧! 不論是有著甜美顏色的燈罩或是水晶燈，你都可以在空間有限的情況下為走廊增添優雅的風格。這個小妙招能夠讓玄關空間更為明亮!

看完這 7 個打造玄關走廊的方法後，你是否也有些靈感了呢?

夏日的居家小泳池
看完這篇文章後，你是否也想佈置你的玄關呢?快在下方留言讓我們知道你的設計點子吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了