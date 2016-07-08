7 個令人驚嘆的小面積玄關走廊

一個家的玄關就如同人給的第一印象一般，因此即使是面積小的房子，也不能輕忽這個空間的重要性。玄關是迎賓的地點，而你可以使用家具或是飾品打造這個空間，讓客人一進門就感到舒服自在，也能製造令人驚呼的第一印象。
你應該依照你的玄關的格局裝潢這個空間，避免讓入口感到過於狹窄。這個文章的 7 種玄關入口的設計能夠為你帶來更多靈感。
在玄關擺放一個優雅的木質櫥櫃，就能立刻讓這個空間增添特色。要注意的是，你選擇的木質櫥櫃的長度最好不要超過走道的長度，以避免空間過於狹窄。
如果家中的玄關走廊空間不夠擺放一張前廳的桌子，那麼你可以折衷選擇舒適的兩張座椅以及茶几。圖中的家中，現代的米白色座椅以及玻璃的茶几美麗地融合在主打的簡約的白、灰以及深棕色的設計中。
有反射效果的鏡子是讓小空間在視覺上看起來更為寬闊的實惠家飾品。你可以選擇將整個牆面貼上整片的鏡子，或是使用如圖中各種不同風格的鏡框，將它們不規則的掛滿在牆面上，而這些鏡框結合起來也意外地呈現出同藝術品般的效果。
使用各式的小型家飾品是另外一個轉移客人對狹窄空間的注意力的妙招。在這個圖中的家中，主人聰明地擺放了幾種風格迥異的家飾品在地板以及牆面上，簡單地讓玄關更有節慶感，也更讓客人感到溫馨自在。
在窄面的玄關桌上放置當季的鮮花，除了能夠添加入口的顏色與生命力外，也能讓空間感覺更明亮，整體的氛圍也更加舒適柔美。
如果家中的入口過暗，缺乏自然光，那麼你可以加點合適的照明。如果是晚間時分，那麼蠟燭便是營造溫馨氛圍的最佳選擇。如果是白天的話，便可以考慮如圖中從地面往上打在牆面上的照明效果。
如果你的玄關走廊連一點空間都沒有，別擔心，往上發展吧! 不論是有著甜美顏色的燈罩或是水晶燈，你都可以在空間有限的情況下為走廊增添優雅的風格。這個小妙招能夠讓玄關空間更為明亮!
看完這 7 個打造玄關走廊的方法後，你是否也有些靈感了呢?