7 個令人驚嘆的小面積玄關走廊

一個家的玄關就如同人給的第一印象一般，因此即使是面積小的房子，也不能輕忽這個空間的重要性。玄關是迎賓的地點，而你可以使用家具或是飾品打造這個空間，讓客人一進門就感到舒服自在，也能製造令人驚呼的第一印象。

你應該依照你的玄關的格局裝潢這個空間，避免讓入口感到過於狹窄。這個文章的 7 種玄關入口的設計能夠為你帶來更多靈感。