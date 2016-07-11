空屋搖身一變工業風時尚公寓

在這本點子簿中，我們將帶你旅遊到墨西哥，探索一個住宅提案從無到有的可能性。這個主打工業風美學，外加時尚細節的室內設計案，絕對能讓你眼睛一亮。
負責此設計案的公司 Mariangel Coghlan 在短短五年的營運時間內，已經開發了超過 800 件的設計案。
在這個裝修案件中，設計師最在意的便是改善內部的格局，以確保室內有良好及充足的自然光。設計師移除了懸吊天花板，讓室內的空間增添高度，這也是這個裝修案件的重要改變。
根據設計師的闡述，這個案件前期的準備與規劃大約花了一個月的時間，而施工到完成則約為三個月的時間。
在這本點子簿中，我們將會呈現前期準備過程的圖片，包括整體室內設計採用的色調。
如果你也為工業風著迷的話，不妨放下手邊的工作，跟我們一起欣賞這個案件從無到有的驚人轉變吧！
這張照片呈現的是客廳與旁邊的空間，屋主可以自行決定這個留白空間的用途，而遊戲間會是一個不錯的點子。設計師善加利用這兩個區塊間多出來的空間，擺放實用且美觀的家具，收納起每天使用的家居用品，對屋主來說非常方便。
這張圖片呈現的是廚房、餐廳以及從客廳往大型陽台延伸出去的空間。
廚房與餐廳中間沒有做隔間，取而代之的是以中島型廚房巧妙劃分出廚房與餐廳這兩個空間，這個設計讓用餐的空間感覺更為廣闊，通風也更為良好。
另外一個焦點則是磚牆上的大型木頭塊，這個裝飾呼應了木頭的地板，更為工業風的主旨增添柔和的氣息。
餐桌使用的也是令人感覺溫暖的木頭，然後搭配上深灰以及淺灰的 8 張椅子。
不能不注意的還有棲息在一旁的鮮豔色彩的畫作，這個簡單的裝飾品為室內帶來濃厚的現代感。
據設計師的說法，這個設計案件的概念從與屋主討論的第一個會面開始便十分清楚，也就是提供高生活機能的工業風設計。
在這個 370 平方米的每個角落，都是設計師細心聆聽屋主需求後所產生的結晶。
在前置作業中，設計師調配了符合工業風設計的暖與冷色系的顏色。這個準備工作能讓屋主對於設計理念有更深度的瞭解，也更能放心地讓設計師執行他的理念。
從廚房可以看到開放式的客廳，以及客廳往外延伸的大陽台。客廳中現代風的深灰色沙發為客廳帶來沉穩的氣息，不同顏色以及紋路的抱枕則淡化深灰色的嚴肅感。外露的磚牆上的兩面大鏡子則強化了空間的明亮感，是實惠的巧思。
相較於主要生活空間的冷色系，兒童房使用了非常鮮明的大膽色系，視覺上活潑卻又讓住在房間裡的孩子們能夠放鬆。