空屋搖身一變工業風時尚公寓

在這本點子簿中，我們將帶你旅遊到墨西哥，探索一個住宅提案從無到有的可能性。這個主打工業風美學，外加時尚細節的室內設計案，絕對能讓你眼睛一亮。

負責此設計案的公司 Mariangel Coghlan 在短短五年的營運時間內，已經開發了超過 800 件的設計案。

在這個裝修案件中，設計師最在意的便是改善內部的格局，以確保室內有良好及充足的自然光。設計師移除了懸吊天花板，讓室內的空間增添高度，這也是這個裝修案件的重要改變。

根據設計師的闡述，這個案件前期的準備與規劃大約花了一個月的時間，而施工到完成則約為三個月的時間。

在這本點子簿中，我們將會呈現前期準備過程的圖片，包括整體室內設計採用的色調。

如果你也為工業風著迷的話，不妨放下手邊的工作，跟我們一起欣賞這個案件從無到有的驚人轉變吧！