想像力奔騰的馬德里現代風美宅

這間坐落在馬德里，面積 170 平方米的美宅是設計師想像力無盡奔馳後的作品。設計師妥善運用挑高的空間，並且翻玩夾層的空間，讓房屋兼具沉穩的氣息以及無盡的創意。
由 EGUE Y SETA 打造的這個物件才剛在 2016 年完工，在他們細心的規劃下，這棟在馬德里市區的五零年代的老宅，搖身一變成為適合有小孩的年輕夫妻，現代又溫馨的窩。
在圖中的空間中，最吸睛的想必就是高至天花板，堆滿屋主收藏的書籍的深色木頭書櫃。這些封面各異的書籍，放置在書櫃後，不同色塊的搭配就同藝術品一般。
嵌入牆面的大面積書櫃讓僅有 30 平方米的客廳空間看起來異常寬敞，同時也讓一進門的客人能夠一眼就了解屋主對愛書成癡的個性。
為了保持空間的寬敞感，設計師沒有使用隔間劃分廚房與餐廳。取而代之的是將廚房的地板鋪上水泥砂漿，以此區隔木頭地板的用餐區。僅是地板材質與顏色的變化，就能巧妙地隔開這兩個空間，也讓廚房雖感開放，卻又是獨立的區域。
廚房的設備與儲藏櫃以白色系為主，讓人感覺潔淨明亮。高至天花板的儲藏櫃的透明窗格則讓屋主能夠更快速拿取杯盤等餐具，而較大型且不美觀的廚房用具則可以放置在流理臺下方的大型抽屜中。
主臥房對於屋主來說，絕對是放鬆以及重整身心的重要場所。想當然爾，木頭地板絕對是最貼近人的肌膚的選擇。
簡約的白色牆面則能幫助居者清除累積的雜念，盡情放鬆休息。牆面上的黑色圖樣壁貼讓房間不至於太過單調，卻又能維持簡約的主旨。
圖中的浴室有多面的窗戶，讓浴室這個潮濕的地方能保持良好的通風效果。這間浴室使用白色的大牆面以及木頭的地板，與主臥室的風格互相呼應。
較一般浴缸深的白色浴缸十分大器，在裡面享受泡泡浴將是筋疲力盡的一天中最療癒的行程。
為了方便屋主夫妻兩人早晨趕上班，這間浴室設置了兩個洗臉台，面向窗戶的位置也能讓屋主迎接早晨的陽光。
這個美宅的兒童房絕對不會輸給其他的空間。如同臥房一般，兒童房也使用了白色的牆面與木頭地板。木製的上下舖的上層搭建出屋頂的框架，睡在下面的孩子們能夠感到充足的安全感，也能更加盡情地編織他們的美夢。
看完這間美宅的主要空間後，壓軸的便是最有趣也最能讓想像力奔馳的場所。
圖中的多用途小客廳可以當作遊戲室或是閱覽室使用，也可以輕鬆地化身為客房。
小客廳依然凸顯了屋主對書的熱愛，獨特的夾層成為與眾不同的閱覽空間。能夠在佈滿自然光的夾層中，閱覽著喜愛的書籍，讓想像力飛翔，或是躺著做白日夢，都讓人更加離不開這個家。