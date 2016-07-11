想像力奔騰的馬德里現代風美宅

這間坐落在馬德里，面積 170 平方米的美宅是設計師想像力無盡奔馳後的作品。設計師妥善運用挑高的空間，並且翻玩夾層的空間，讓房屋兼具沉穩的氣息以及無盡的創意。

由 EGUE Y SETA 打造的這個物件才剛在 2016 年完工，在他們細心的規劃下，這棟在馬德里市區的五零年代的老宅，搖身一變成為適合有小孩的年輕夫妻，現代又溫馨的窩。