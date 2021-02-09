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6 種以低成本打造北歐家居生活的聰明訣竅

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簡單卻又讓人感到溫暖的北歐風，是歷久不衰且飽受眾人喜愛的家居風格。

雖然北歐國家的消費極高，來自北歐建築師的作品與北歐家具家飾總讓人覺得有些遙不可及，但只要掌握這個點子簿中的幾個訣竅，你就能以實惠的方式，打造你理想中的北歐國度。

磚牆

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打造略帶個性的北歐風，你可以掌握的重點就是磚牆。想要省錢打造磚牆面，那麼你可以自行 DIY，將保麗龍切割成磚塊的形狀，然後貼上牆面，接著再塗上你喜歡的油漆色。

白色是關鍵

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打造北歐風，使用白色是最快速且安全的選擇。既然北歐國家以雪聞名，白色自然地也就是北歐風的最佳代表色。只要將你的牆面以及門漆成白色，搭配各式不同的白色儲藏櫃與組合架，你的房間就能瞬間洋溢北歐風。

白色再看

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如果擔心一面倒的白會讓你感覺過於單調，那在天花板與地板的分界線上漆上粉色系的油漆，便能讓房間更為柔和。

地毯的圖紋

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沒錯，一張簡單的地毯便能讓你的居家空間洋溢著北歐的風情。

北歐風格的地毯圖紋不外乎為如圖中堆疊拼湊的三角形，或是圓點、方形或是雪花。由於這幾種圖紋非常基本且容易購入，因此你也能以實惠的價格入手一張北歐風的地毯。

木頭組合架

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圖中白色牆面的木頭組合架，也是北歐風格房子的經典家具之一。

你可以自行去木材行選購適合的大小的木材，參考圖中的樣式，然後發揮創意組裝屬於自己的木頭組合架。如果你想要來點不一樣的變化，也可以再拋光木材後，為木材漆上柔和的粉色系，這樣你就能以省錢的方式，擁有屬於你的北歐風家具。

菱形格與壁貼

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家飾品以及小型家具都能讓你簡單地享有北歐風情。

你可以添入如圖中菱形的木製收納格，將之釘入牆面。為收納格的底部漆上不同的色系後，就能成為讓空間為之一亮的最佳飾品。

另外，在牆面上貼上菱形格紋的壁貼，不僅花費少，也不耗時。

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布簾的妙用

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看到這裡，不知道你有沒有注意到，北歐風的一大重點便是 – 極簡再極簡。而極簡的核心便是將物品妥善收納，避免各類雜物外露。

如果你的經費有限，無法添購大型的收納櫃，那麼只需在你的開放式儲物組上設置掛勾，然後吊上布簾，所有房間的雜物便能消失在視線中。布簾的顏色選擇也是一門學問，如果你無法拿捏，那麼灰與白絕對是最安全的色系。

布簾再看

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這本點子簿提供的都是打造北歐風最為實惠方法，希望這些靈感也能讓你輕鬆編織你的北歐夢。

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