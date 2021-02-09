6 種以低成本打造北歐家居生活的聰明訣竅

家飾品以及小型家具都能讓你簡單地享有北歐風情。

你可以添入如圖中菱形的木製收納格，將之釘入牆面。為收納格的底部漆上不同的色系後，就能成為讓空間為之一亮的最佳飾品。

另外，在牆面上貼上菱形格紋的壁貼，不僅花費少，也不耗時。