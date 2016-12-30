6 種異國情調的夢幻臥房

臥房是編織美夢的場所，而臥房的佈置以及設計也能帶領你進入不一樣的夢鄉。
在這本創意點子簿中，我們將帶你暫時擺脫現實，一起遊覽 6 種散發異國情調，讓人感到夢幻的臥房。這些臥房的設計滿足了都會人士對於旅遊的渴望，以及異國的想像。現在就來看看這些臥房的設計，然後從中找尋靈感吧！
木製的框架以及微透麻質的垂廉帶有度假感外，還讓人更能貼近自然。當陽光灑在微透材質的垂廉上時，你能感受到溫和的陽光在呼喚著。麻質的床頭帶有原野的觸感，白色的床單搭配上一些島國風情的抱枕，你就可以在床上暢遊殖民國度。
考慮到空間的整體感，雖然同樣是採用高至天花板的木架四柱床，這個屋主選擇不掛上垂廉。然而只是搭配簡單的抱枕以及殖民風格的布毯，整個臥房便散發著異國的風情。打上亮漆的檜木桶以及鏡框，雖簡單卻有畫龍點睛的效果。
如果正值新婚期，或是你是熱愛幻想卻又不失熱情的浪漫女郎，那麼在四柱床上簡單的掛上桃紅色的絲質垂廉，便能營造出夢幻的氣氛。摩登風格的座椅以及床頭櫃，是另外一種詮釋異國風情的方式。
除了屋頂下方的木條，以及自然系的床組外，這個臥房的亮點便是棲身在一旁的白色簍空座椅。座椅的形體讓人聯想到鳥籠的設計，飄散殖民第的風情。
在這個臥房中，屋主選用粉綠色的油漆，搭配上鸚鵡的家飾品，輕鬆地打造出殖民地的氛圍。其中最引人注意的，無非就是地板上那張絢麗顏色的圖紋地毯。如果你的預算有限，可以考慮像屋主一樣，擺放一張類似圖紋的地毯，臥房就能呈現出嶄新的風格。
在這個臥房中，一眼望去都是木質的家具，不難想像屋主有多麼地熱愛木頭的溫暖。雖然地板與床板都是選用木頭，但是設計師巧妙地堆疊不同色階的木板，讓房間看起來雖有一致性卻又層次豐富。望著木條的天花板，想必今晚可以到異國遠遊吧。