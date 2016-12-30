6 種異國情調的夢幻臥房

臥房是編織美夢的場所，而臥房的佈置以及設計也能帶領你進入不一樣的夢鄉。

在這本創意點子簿中，我們將帶你暫時擺脫現實，一起遊覽 6 種散發異國情調，讓人感到夢幻的臥房。這些臥房的設計滿足了都會人士對於旅遊的渴望，以及異國的想像。現在就來看看這些臥房的設計，然後從中找尋靈感吧！