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8 間風格迥異、採用木質地板的溫馨客廳

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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赤腳踏在木頭的地板上，那踏實卻又不生硬的觸感讓人感到安心自在。在客廳這個全家相聚，或是招待客人們的主要場所，使用木頭地板絕對是最能凝聚人心的方式。

在這一本點子簿中，我們將要帶你欣賞 8 間使用木頭地板，但是卻各具風格的客廳設計。這些客廳都印證了木頭地板能夠完美消化各式的風格，現在就快往下看吧!

日系風

人もペットも快適なお家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
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在這間客廳中，一眼望去幾乎都是木頭的家具。從電視櫃、咖啡桌到沙發，木頭的素材讓身在這個空間的人能夠感受濃厚的自然的味道。不同色階的木頭家具與地板讓整體空間不過於單調，搭配上白色的天花板與牆面，營造出濃厚的日系風情。

古典木屋

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios 客廳
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

在這間客廳中，偏深色木頭地板上鋪了古典的地毯，以及麂皮質地的沙發，整體感覺非常穩重氣派。不同上圖較為柔和的木頭地板，這間木屋所使用的木材表面偏粗曠原始，完美傳達了大自然的特性。

典雅之美

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
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白色的木頭展示架、米色系的 L 型沙發與地毯、木頭矮椅以及藤直躺椅，這個房間使用了各式中性色調的家具與飾品，搭配上淺色系的木頭地板，創造出十分典雅的風格，視覺上讓人感到十分舒服。 

粉嫩少女

K's HOUSE, dwarf dwarf 客廳
dwarf

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dwarf
dwarf

淺色紋路的木頭地板與較深色的木頭天花板形成強烈的對比。圓點的抱枕、粉藍色的座椅、柔和的地毯以及粉嫩色系的油漆色，都訴說著少女的情懷。

在客廳流浪

VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio 客廳
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
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這個木頭台階的客廳十分獨特。利用階段的格局，擺放上座椅以及小桌，最大限度的使用這個小而完美的角落。在這個空間中很適合盤著腿玩吉他，讓身心放鬆，幻想下一個旅程。

工業風

元浅草の住居, 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates 客廳
蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect &amp; Associates

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蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect &amp; Associates
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給人溫暖印象的木材，似乎很難與較為強烈的工業風格聯想在一塊。然而只要選用如圖中色調的海島集曾木頭材質，搭配上水泥橫柱以及天花板，就能打造出飄散工業風格的客廳空間。

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北歐風情

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores 客廳
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

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Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
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經典的灰色長沙發椅及木頭的北歐風格咖啡桌，與原木地板美好地編織出夢幻的北歐風情客廳。為了維持原木地板的美好，在咖啡桌下鋪上一條你傾心的地毯，就能在保護木材的同時，增添客廳的變化。

室內桃源

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
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一眼望去，室內的深色紋路木頭地板與陽台的淺色木頭地板直接地訴說著兩個不同的空間。天花板垂吊的吊床為室內的客廳營造出戶外的感覺，非常有野外的情調。

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