8 間風格迥異、採用木質地板的溫馨客廳

赤腳踏在木頭的地板上，那踏實卻又不生硬的觸感讓人感到安心自在。在客廳這個全家相聚，或是招待客人們的主要場所，使用木頭地板絕對是最能凝聚人心的方式。
在這一本點子簿中，我們將要帶你欣賞 8 間使用木頭地板，但是卻各具風格的客廳設計。這些客廳都印證了木頭地板能夠完美消化各式的風格，現在就快往下看吧!
在這間客廳中，一眼望去幾乎都是木頭的家具。從電視櫃、咖啡桌到沙發，木頭的素材讓身在這個空間的人能夠感受濃厚的自然的味道。不同色階的木頭家具與地板讓整體空間不過於單調，搭配上白色的天花板與牆面，營造出濃厚的日系風情。
在這間客廳中，偏深色木頭地板上鋪了古典的地毯，以及麂皮質地的沙發，整體感覺非常穩重氣派。不同上圖較為柔和的木頭地板，這間木屋所使用的木材表面偏粗曠原始，完美傳達了大自然的特性。
白色的木頭展示架、米色系的 L 型沙發與地毯、木頭矮椅以及藤直躺椅，這個房間使用了各式中性色調的家具與飾品，搭配上淺色系的木頭地板，創造出十分典雅的風格，視覺上讓人感到十分舒服。
這個木頭台階的客廳十分獨特。利用階段的格局，擺放上座椅以及小桌，最大限度的使用這個小而完美的角落。在這個空間中很適合盤著腿玩吉他，讓身心放鬆，幻想下一個旅程。
給人溫暖印象的木材，似乎很難與較為強烈的工業風格聯想在一塊。然而只要選用如圖中色調的海島集曾木頭材質，搭配上水泥橫柱以及天花板，就能打造出飄散工業風格的客廳空間。
經典的灰色長沙發椅及木頭的北歐風格咖啡桌，與原木地板美好地編織出夢幻的北歐風情客廳。為了維持原木地板的美好，在咖啡桌下鋪上一條你傾心的地毯，就能在保護木材的同時，增添客廳的變化。