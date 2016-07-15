8 間風格迥異、採用木質地板的溫馨客廳

赤腳踏在木頭的地板上，那踏實卻又不生硬的觸感讓人感到安心自在。在客廳這個全家相聚，或是招待客人們的主要場所，使用木頭地板絕對是最能凝聚人心的方式。

在這一本點子簿中，我們將要帶你欣賞 8 間使用木頭地板，但是卻各具風格的客廳設計。這些客廳都印證了木頭地板能夠完美消化各式的風格，現在就快往下看吧!