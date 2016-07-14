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7 個兼具實用性與美感、令人意想不到的儲藏間

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Atelier Pompeia, ODVO Arquitetura e Urbanismo ODVO Arquitetura e Urbanismo 車庫/遮陽棚
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收納真是一門永遠學不完的課題，有時候望著雜亂的各種物品，總會希望家中就有個儲藏間，能把不常用到的用品全部丟進去，眼不見為淨。

這個點子簿要介紹的就是讓人意想不到的儲藏間，你會發現這個空間除了實用外也可以非常美觀，而儲藏間絕對不只是躲在角落，無人注意的配角。

展示興趣

シダーガレージ, J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. 車庫/遮陽棚
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

誰說儲藏間一定要得陰暗且雜亂呢？

在這個儲藏的空間中，屋主盡情的展示了他的喜好，將收藏的唱片全部陳列在方格櫃上，整個儲藏間都飄散著屋主對音樂的熱情。

多用途夾層

homify 車庫/遮陽棚
homify

homify
homify
homify

在地狹人稠的空間中，善用屋頂下的空間的夾層是最常見的單人套房的設計之一。由於圖中這個房間頗為寬敞，因此夾層的設計並非作為睡床使用，而搖身變成具有隱密性，卻又易取得物品的儲藏空間。

除了可以擺放不常用的物品外，這個儲藏空間還可以在有客人的時候，當成客房使用。

開放的閣樓

コートヤードとバイクガレージのある家, tai_tai STUDIO tai_tai STUDIO 車庫/遮陽棚
tai_tai STUDIO

tai_tai STUDIO
tai_tai STUDIO
tai_tai STUDIO

在這個儲藏間開放的小閣樓中，屋主可以擺放簡單的家具，將物品分門別類後擺放上去。雖然沒有遮蔽的門，但是因為閣樓的深度，所以一進門的人並無法一覽閣樓所有的物品。

百變牆面

Atelier Pompeia, ODVO Arquitetura e Urbanismo ODVO Arquitetura e Urbanismo 車庫/遮陽棚
ODVO Arquitetura e Urbanismo

ODVO Arquitetura e Urbanismo
ODVO Arquitetura e Urbanismo
ODVO Arquitetura e Urbanismo

在這個圖片中，只要一面簡單的牆面，便能區隔出一個小的儲藏空間。牆後的壁面櫃可以擺放各式的書籍以及不需要用到的物品，腳踏車還能停放在櫃子與牆面中的走道，非常方便。

水族館主題

POLO DESIGN SHOW 2012 - GARAGEM DO SURFISTA, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN 車庫/遮陽棚
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

這個圖中透明的水族館式的儲藏間絕對會打破你以往的印象。屋主將他的衝浪板一一陳列好，配合水族館的主題，讓整個儲藏間洋溢著海洋的風味，也可以在看電視時，不時地欣賞自己的興趣收藏。

來玩躲貓貓吧

大河原の家, 株式会社井上貴詞建築設計事務所 株式会社井上貴詞建築設計事務所 車庫/遮陽棚
株式会社井上貴詞建築設計事務所

株式会社井上貴詞建築設計事務所
株式会社井上貴詞建築設計事務所
株式会社井上貴詞建築設計事務所

當你住在一間小木屋時，屋頂下的閣樓是最適合當儲藏間的地方。但是除此之外，這個空間也是孩子們玩躲貓貓的最佳場地，甚至是大人想要逃離所有是非喧囂的時候，隱身的好地方。

忍者空間

4+1HOUSE （2013）, 一級建築士事務所ヨネダ設計舎 一級建築士事務所ヨネダ設計舎 車庫/遮陽棚
一級建築士事務所ヨネダ設計舎

一級建築士事務所ヨネダ設計舎
一級建築士事務所ヨネダ設計舎
一級建築士事務所ヨネダ設計舎

這個小空間就像是忍者的房間一樣，外觀上不易發現木門後隱藏了這樣的空間。大量的書櫃能夠擺放許多不常看的書籍，想要寧靜一人時，也可以坐在這個房內，享受與自己的對話時光。

刺激感官的愛丁堡現代風美宅
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