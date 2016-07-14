7 個兼具實用性與美感、令人意想不到的儲藏間

收納真是一門永遠學不完的課題，有時候望著雜亂的各種物品，總會希望家中就有個儲藏間，能把不常用到的用品全部丟進去，眼不見為淨。

這個點子簿要介紹的就是讓人意想不到的儲藏間，你會發現這個空間除了實用外也可以非常美觀，而儲藏間絕對不只是躲在角落，無人注意的配角。