「對於空間不斷追求卓越高品質，做為未來永續發展的一種模式，讓材質與想法不斷碰撞，創造出更具極致生活文化是我們的決心。一個介於務實及理想之間的對比，一個不斷講究最大可能性的完美比例。拾雅客設計團隊期許能滿足每一位優質的客戶是我們最大的成就，而這將也是對愛戴我們從客戶轉為朋友關係信任的承諾。」