「對於空間不斷追求卓越高品質，做為未來永續發展的一種模式，讓材質與想法不斷碰撞，創造出更具極致生活文化是我們的決心。一個介於務實及理想之間的對比，一個不斷講究最大可能性的完美比例。拾雅客設計團隊期許能滿足每一位優質的客戶是我們最大的成就，而這將也是對愛戴我們從客戶轉為朋友關係信任的承諾。」
- 服務
- 居家設計、商業空間設計
- 服務區域
- 台灣、中國地區、海外地區與Taiwan, 台北市
- 公司獎項
- 獲邀『上海電視節專屬臺灣設計師發表會』受邀參訪
- 獲邀 中國廣播網節目錄製『美感入室-藝術與生活空間的全新互動』
- 獲邀 中國廣播網節目錄製『藝饗異想‧無限創意靈感』
- 獲邀 中天新聞台『超小宅變身！七坪也能有2房1廳1衛』專訪
- 獲邀 非凡新聞『5坪變20坪小宅放大鏡』專訪
- 獲邀 非凡新聞台『六坪小屋鴿宅變大了!』專訪
- 獲邀 非凡新聞『妝點豪宅』專訪
- 獲邀 非凡新聞台『南港 姚公館設計案』專訪
- 獲邀 2013~2015連續三年擔任亞洲大學室內設計系 講師
- 榮獲 中華民國室內設計作品“金創獎”選拔-住宅A類 入圍
- 榮獲 中國環藝創新設計大賽-住宅空間類獎、辦公空間類一等獎
- 榮獲 築巢獎-公寓空間金獎、樣板房空間優秀獎兩項、辦公空間優秀獎
- 榮獲 兩岸四地設計交流大賞-優質設計獎兩項、鄉村休閒組銀獎兩項
- 榮獲 第十一、十二屆現代裝飾國際傳媒獎四項大獎
- 榮獲 中華民國優良廠商協會 最佳空間美學獎
- 榮獲 上海最成功設計大賽“最成功設計、成功設計”兩項大獎
- 獲聘 中華優良廠商協會之名譽委員
- 榮獲 中華民國優良廠商協會 金萃獎
- 榮獲 臺灣空間美學新秀設計師大賽
- 榮獲 Interior Design金外灘 最佳照明優秀獎
- 顯示全部20獎項
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中正區博愛路49號4樓之1
10044 Taiwan, 台北市
台灣
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