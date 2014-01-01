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源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN
室內建築師 台北市
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    • 源自原本 Essence, 源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN 源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    源自原本 Essence, 源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN 源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    源自原本 Essence, 源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN 源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    源自原本 Essence

    源原

    空間本質關乎於人 在加、減的構思中 設計的出發點源自原本 單一而純粹

    源原設計 堅持在材質選擇與細節上的設計品味 擅長運用大膽的自然元素 優雅比例與材質變化 建構出兼具高質感及舒適感的協調空間 表達一種平凡生活態度與美學的交融 Nothing more or nothing less   好空間帶給人許多想像力 透過 自然 簡練 純粹 脫俗的視覺呈現 我們的創作 就是表達值得被欣賞的永恆

    服務
    Residential / Office/ Commercial Interior Design Furniture/ Lighting Design
    服務區域
    台北市
    公司獎項
    • 2014 TID Award 新銳獎
    • 2014 TID Award 工作空間類 TID獎 – 構境
    • 2014 TID Award 單層居住空間類入圍 – 近觀自然
    • 2014 TID Award 單層居住空間類入圍 – 集粹譜曲
    • 2015 香港亞太室內設計大獎 銅獎 – 源自原本
    • 2015 金點設計獎 空間設計類 – 構境
    • 2015 TID Award 住宅空間類 TID獎 – 源自原本
    地址
    大安區四維路160巷26號2樓
    106 台北市
    台灣
    +886-227093660 yydg.tw

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