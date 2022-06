源原

空間本質關乎於人 在加、減的構思中 設計的出發點源自原本 單一而純粹

源原設計 堅持在材質選擇與細節上的設計品味 擅長運用大膽的自然元素 優雅比例與材質變化 建構出兼具高質感及舒適感的協調空間 表達一種平凡生活態度與美學的交融 Nothing more or nothing less 好空間帶給人許多想像力 透過 自然 簡練 純粹 脫俗的視覺呈現 我們的創作 就是表達值得被欣賞的永恆