The living space reflects the owner's lifestyle. In our works, we seldom see a bunch of popular elements, but the owner's traces of life. This the way we like. 空間不是設計師的作品,而是屋主的生活表現。在我們的作品中較少看到大量的流行設計語彙,但是可以見到屋主自己的生活痕跡,這是我們喜歡的設計方式。