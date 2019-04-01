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京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所
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    • 『 捨︱得 』 –自己別墅自己建 (室內設計師+建築師，專業設計服務+營造商承攬)， 親手打造自己『80坪大坪數莊園VILLA 捨得︱是智慧、捨得︱是喜悅、捨得︱是一種人生態度 捨︱為深愛得家人及自己選擇最好的生活。 得︱家庭幸福、事業成功、健康人生自然到來。, 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所
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    『 捨︱得 』 –自己別墅自己建 (室內設計師+建築師，專業設計服務+營造商承攬)， 親手打造自己『80坪大坪數莊園VILLA 捨得︱是智慧、捨得︱是喜悅、捨得︱是一種人生態度 捨︱為深愛得家人及自己選擇最好的生活。 得︱家庭幸福、事業成功、健康人生自然到來。
    https://www.homify.tw, 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所
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    彰化縣二林鎮萬興國小圖書館『星星閣』, 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所
    彰化縣二林鎮萬興國小圖書館『星星閣』, 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所
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    彰化縣二林鎮萬興國小圖書館『星星閣』
    磁磚未來展示模式- AI智慧展示空間設計內容, 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 遊艇與噴射機 木頭 Black
    磁磚未來展示模式- AI智慧展示空間設計內容, 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 房子 大理石 White
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    磁磚未來展示模式- AI智慧展示空間設計內容
    ​NTUS Library大學圖書館設計案 - 京悅設計, 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 書房/辦公室 實木 Black
    ​NTUS Library大學圖書館設計案 - 京悅設計, 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 客廳 水泥 Black
    ​NTUS Library大學圖書館設計案 - 京悅設計, 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所
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    ​NTUS Library大學圖書館設計案 - 京悅設計
    明明德設計椅 - 京悅設計(台灣), 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 客廳凳子與椅子 皮革
    明明德設計椅 - 京悅設計(台灣), 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 玄關、走廊與階梯座椅 皮革
    明明德設計椅 - 京悅設計(台灣), 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所 泳池
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    明明德設計椅 - 京悅設計(台灣)
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                                       京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所

    Ｋing Yue Interior Design & Construction Co.,Ltd.｜Eternal Beauty Space Architectural Design Institute

    中華民國台灣台中市４０６67北屯區梅川西路４段３１１號 ︱No.311, Sec. 4, Meichuan W. Rd., Beitun District, Taichung City 40667,Taiwan (R.O.C.)

    Tel： 04－22960382   Fax： 04－22960383 官網：http://www.kyid.com.tw  信箱：service@kyid.comtw

    室內設計︱建築設計︱展示設計︱照明設計︱工程施工︱生活藝術佈置

    Interior Design︱Architectural Design︱Exhibition Design︱Lighting Design︱Construction︱Living Art Layout

    『京悅設計』始終秉持，以『人性 、專業、 品質』，為經營生存服務理念。

    人性  －『精緻人文』－

    我們一直深信，設計使終來自於人性，因此，設計不僅是在圖面上，簡單繪圖製而已，設計是一種思想、一種情感、一種靈魂、一種生命、一種哲學，要表現出這些，需要有充沛的『精緻人文』內涵，運用設計的方法，創造出生活樂趣與空間永久生命的價值，讓到處都有人性活動的軌跡。

    專業－『專業能力』－

    專業的產生是需求長時間能量與經驗的累積，我們深知『專業能力』是決定客戶與我們之間的距離，因此，在執行每一件設計案件，都會竭盡所能的，為客戶提供完美的空間需求，更是積極地與客戶共同創造生活樂趣的價值，感受我們所提供的「專業能力」。讓所有的過程，有安全、隱私與尊榮，完全信任我們，至始至終認為是正確的選擇。我們會深深的自我期許，在我們所面對任何設計案，都會是超越現在，最完美的演出，因為，一個人所站的高度，決定了他視野的寬度與專業的氣度。

    品質－『極緻品味』－

    所有設計的成功與失敗，一切皆由『心』的品質來決定，自信與幸福的心所設計出來的生活空間，會有一種吸引人的魅力，會讓人陶醉在其中，久久不能忘懷，空間所創造出的情境氛圍，會產生獨特的極緻品味，讓人有恩寵一生的幸福感受。因此，從設計的發想、理念溝通、到施工完成，都需要小心維護『心』的品質，這樣才會有最完美的設計作品呈現。

    『京悅設計』豐富的設計經驗，馳騁在空間創意，以及多文化與多語言的背景，不只為客戶提供完美的空間需求，更是積極地與客戶共同創造生活樂趣的價值。

    因為我們還要能幫助更多客戶創造更多設計戀愛的故事，營造出屬於他們自己生活的品味，與真正擁有無居無束的心靈空間，享受漫遊的暢意。

    服務
    室內設計/建築設計/展示設計/照明設計/工程施工/ Interior Design / Architectural Design / Exhibition Design / Lighting Design / construction /
    服務區域
    台灣 /上海/北京/廣東/蘇州/東南亞與台中市
    公司獎項
    2012 金創設計獎 ，2013廈門設計獎 ，與2016高雄設計大賞
    地址
    台中市北屯區梅川西路４段３１１號
    40667 台中市
    台灣
    +886-422960382 www.kyid.com.tw

    評論

    阿鋒
    約3年前

    最近來自homify編輯團隊的肯定

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