京悅室內裝修設計工程(有)公司｜真水空間建築設計居研所

Ｋing Yue Interior Design & Construction Co.,Ltd.｜Eternal Beauty Space Architectural Design Institute

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室內設計︱建築設計︱展示設計︱照明設計︱工程施工︱生活藝術佈置

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『京悅設計』始終秉持，以『人性 、專業、 品質』，為經營生存服務理念。

人性 －『精緻人文』－

我們一直深信，設計使終來自於人性，因此，設計不僅是在圖面上，簡單繪圖製而已，設計是一種思想、一種情感、一種靈魂、一種生命、一種哲學，要表現出這些，需要有充沛的『精緻人文』內涵，運用設計的方法，創造出生活樂趣與空間永久生命的價值，讓到處都有人性活動的軌跡。

專業－『專業能力』－

專業的產生是需求長時間能量與經驗的累積，我們深知『專業能力』是決定客戶與我們之間的距離，因此，在執行每一件設計案件，都會竭盡所能的，為客戶提供完美的空間需求，更是積極地與客戶共同創造生活樂趣的價值，感受我們所提供的「專業能力」。讓所有的過程，有安全、隱私與尊榮，完全信任我們，至始至終認為是正確的選擇。我們會深深的自我期許，在我們所面對任何設計案，都會是超越現在，最完美的演出，因為，一個人所站的高度，決定了他視野的寬度與專業的氣度。

品質－『極緻品味』－

所有設計的成功與失敗，一切皆由『心』的品質來決定，自信與幸福的心所設計出來的生活空間，會有一種吸引人的魅力，會讓人陶醉在其中，久久不能忘懷，空間所創造出的情境氛圍，會產生獨特的極緻品味，讓人有恩寵一生的幸福感受。因此，從設計的發想、理念溝通、到施工完成，都需要小心維護『心』的品質，這樣才會有最完美的設計作品呈現。

『京悅設計』豐富的設計經驗，馳騁在空間創意，以及多文化與多語言的背景，不只為客戶提供完美的空間需求，更是積極地與客戶共同創造生活樂趣的價值。

因為我們還要能幫助更多客戶創造更多設計戀愛的故事，營造出屬於他們自己生活的品味，與真正擁有無居無束的心靈空間，享受漫遊的暢意。