我們公司注重團隊的精神，以"專業，服務，熱忱"為主要的指標；

團隊的合作及信念一致，為我們每個客戶做到量身服務客製化的服務~

空間裡堆砌一堆建材或裝飾，以及炫麗的表象或雕琢的工法，某種程度只是包裝，而其內在如何展現，

找出最適合這居住者所使用的空間樣貌，才不會讓空間變成只是個華麗的空殼；每個案子的開始，

都是以歸零的心態開始， 從原點出發，它可以是加法，也可以是減法，以人為本，去蕪存菁，

達到加乘效果；空間因有生物而美， 因有語言呢喃而豐富；因為人的住入，而有了溫渡；

就像懷胎十月，這過程中我們小心呵護， 我們試圖不斷的思考，什麼樣的空間最適合什麼的居住者；

而不是侷限某種形式風格；每個案子就如同一個小孩， 經過十月的努力及耐心等待，

長成一個獨一無二的個體。