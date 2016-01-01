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DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司
室內設計師與裝修公司 新北市樹林區
概覽 12專案 (12) 1創意點子簿 (1)
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    • 延平金河．流連忘返, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 客廳
    延平金河．流連忘返, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 客廳
    延平金河．流連忘返, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 客廳
    +11
    延平金河．流連忘返
    流光流影．北投藏寶, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    流光流影．北投藏寶, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    流光流影．北投藏寶, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +5
    流光流影．北投藏寶
    天旋妙趣．簡約北歐, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 客廳
    天旋妙趣．簡約北歐, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 客廳
    天旋妙趣．簡約北歐, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 客廳
    +6
    天旋妙趣．簡約北歐
    華麗綻藍．林森忠泰, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 客廳 大理石 Blue
    華麗綻藍．林森忠泰, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 書房/辦公室 合板 Green
    華麗綻藍．林森忠泰, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 窗戶 實木 White
    +12
    華麗綻藍．林森忠泰
    三輝謙匯．引暖, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯
    三輝謙匯．引暖, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    三輝謙匯．引暖, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +12
    三輝謙匯．引暖
    The Metaphor of Residence─冠德鼎極．居所的隱喻, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    The Metaphor of Residence─冠德鼎極．居所的隱喻, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 窗戶
    The Metaphor of Residence─冠德鼎極．居所的隱喻, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +28
    The Metaphor of Residence─冠德鼎極．居所的隱喻
    顯示全部12專案

    我們公司注重團隊的精神，以"專業，服務，熱忱"為主要的指標；

    團隊的合作及信念一致，為我們每個客戶做到量身服務客製化的服務~

    空間裡堆砌一堆建材或裝飾，以及炫麗的表象或雕琢的工法，某種程度只是包裝，而其內在如何展現，

    找出最適合這居住者所使用的空間樣貌，才不會讓空間變成只是個華麗的空殼；每個案子的開始，

    都是以歸零的心態開始， 從原點出發，它可以是加法，也可以是減法，以人為本，去蕪存菁，

    達到加乘效果；空間因有生物而美， 因有語言呢喃而豐富；因為人的住入，而有了溫渡；

    就像懷胎十月，這過程中我們小心呵護， 我們試圖不斷的思考，什麼樣的空間最適合什麼的居住者；

    而不是侷限某種形式風格；每個案子就如同一個小孩， 經過十月的努力及耐心等待，

    長成一個獨一無二的個體。

    服務
    預售屋客變，老屋翻新，空間純設計，空間規畫與施工，別墅透天規畫，傢俱軟件配置
    服務區域
    全台灣、中國大陸、兩岸三地與新北市樹林區
    公司獎項
    • 2014 亞洲設計獎入圍
    • 2014 中國金堂獎
    • 禪綿．纏綿入圍年度優秀住宅
    • 2014 中國金堂獎
    • 秋收入圍年度優秀住宅
    • 2016 London Design Awards
    • SILVER WINNER 銀獎 ─Sense of Humanity (冠德)
    • 2017 美國IDA Design Awards
    • 冠德鼎極獲選BRONZE WINNER銅獎
    • 九昱十美入圍優秀住宅佳作
    • 2017 義大利A' Design Award
    • 冠德鼎極獲選SILVER AWARD銀獎
    • 麗寶雙璽獲選BRONZE AWARD銅獎
    • 顯示全部18獎項
    地址
    仁愛街14號
    242 新北市樹林區
    台灣
    +886-286860227 www.dayoungdi.com

    評論

    Anastasia chang
    蠻不錯的設計公司 設計師們人都很好~有耐心~
    約4年前
    專案日期: 六月 2016
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