我們公司注重團隊的精神，以"專業，服務，熱忱"為主要的指標；
團隊的合作及信念一致，為我們每個客戶做到量身服務客製化的服務~
空間裡堆砌一堆建材或裝飾，以及炫麗的表象或雕琢的工法，某種程度只是包裝，而其內在如何展現，
找出最適合這居住者所使用的空間樣貌，才不會讓空間變成只是個華麗的空殼；每個案子的開始，
都是以歸零的心態開始， 從原點出發，它可以是加法，也可以是減法，以人為本，去蕪存菁，
達到加乘效果；空間因有生物而美， 因有語言呢喃而豐富；因為人的住入，而有了溫渡；
就像懷胎十月，這過程中我們小心呵護， 我們試圖不斷的思考，什麼樣的空間最適合什麼的居住者；
而不是侷限某種形式風格；每個案子就如同一個小孩， 經過十月的努力及耐心等待，
長成一個獨一無二的個體。
- 服務
- 預售屋客變，老屋翻新，空間純設計，空間規畫與施工，別墅透天規畫，傢俱軟件配置
- 服務區域
- 全台灣、中國大陸、兩岸三地與新北市樹林區
- 公司獎項
- 2014 亞洲設計獎入圍
- 2014 中國金堂獎
禪綿．纏綿入圍年度優秀住宅
- 2014 中國金堂獎
秋收入圍年度優秀住宅
- 2016 London Design Awards
SILVER WINNER銀獎 ─Sense of Humanity (冠德)
- 2017 美國IDA Design Awards
冠德鼎極獲選BRONZE WINNER銅獎
九昱十美入圍優秀住宅佳作
- 2017 義大利A' Design Award
冠德鼎極獲選SILVER AWARD銀獎
麗寶雙璽獲選BRONZE AWARD銅獎
- 顯示全部18獎項
- 地址
-
仁愛街14號
242 新北市樹林區
台灣
+886-286860227 www.dayoungdi.com