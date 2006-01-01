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大言室內裝修有限公司
室內建築師 臺中市北區太原路二段250號
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    公司簡介

    公司名稱：大言室內裝修有限公司 (2006年成立)    設計總監：黃金旭

    設計理念：

    大言設計以誠懇、精緻、開放的三大設計理念替每一位業主打造理想的生活空間，並針對業主不同的需求設計、思考良好的動線機能規劃、材質與光線的演繹，運用各種不同的素材搭配，甚至於傢俱擺飾的挑選，使每個空間設計達到完美線條比例的呈現。 用心去做好每一個空間規劃，賦予它生命價值，呈現出純粹、舒適有質感的美學空間。這不單單只是對業主的承諾，更是大言設計團隊對自我的要求以及生活態度。 大巧若拙、低調、專業的態度，結合美學、藝術、建築及精緻工藝獨特的見解，替每一位業主設計出獨創個人品味空間。

    服務
    只要您有新成屋裝潢、老屋翻修的需求，我們都可以提供專業的服務
    服務區域
    臺中市北區太原路二段250號
    公司獎項
    • 2016
    • AIDIA亞洲室内設計競賽-公寓類 銅獎
    • 韓國 K-DESIGN AWARD winner
    • 義大利 A’DESIGN AWARD – 商業空間類銀獎
    • 德國 IF DESIGN AWARD – 室內建築類
    • 2015
    • CSD當代空間設計大獎 – 單層住宅類金獎
    • 義大利 A’DESIGN AWARD – 住宅空間類銀獎
    • 義大利 A’DESIGN AWARD – 商業空間類銅獎
    • 金創獎 – 住宅空間B類優秀作品獎
    • 2014
    • IAI Awards – 居家空間類優秀設計獎
    • TID Awards – 居住空間單層類 TID獎
    • 國際空間設計大獎 艾特獎 – 入圍
    • APDC AWARDS – 最佳餐飲空間 優勝獎
    • IDCF大中華區十佳設計師 – 商業空間類
    • 金堂獎 – 年度優秀住宅公寓空間設計作品
    • 金外灘獎 – 最佳餐飲空間優秀設計獎
    • 2013
    • APDC AWARDS – 住宅空間 優勝獎
    • 金創獎 – 住宅空間A類銀獎
    • 2012
    • IAI Awards – 居家空間類優秀設計獎
    • 金外灘獎 – 最佳商業空間優秀設計獎
    • 金創獎 – 商業空間類金獎
    • 2011
    • TID Awards – 工作空間類TID設計獎
    • 2010
    • TID Awards – 居住空間單層類TID設計獎
    • 2009
    • TID Awards – 商業空間類入圍
    • 顯示全部31獎項
    地址
    404 臺中市北區太原路二段250號
    台灣
    +886-422387248 www.greatword.com.tw

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