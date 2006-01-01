中島廚房: 39 種兼具餐桌或是吧檯桌功能的絕美設計

廚房是我們日常生活中最常用，也是最重要的生活空間之一，所以在裝潢的過程中，廚房也一定是最需要我們花心思去構造和設計的一個獨特空間。那麼你知道廚房，特別是現代廚房有哪些新穎的設計嗎？你知道該如何根據你的住家結構打造專屬於你的完美廚房嗎？如果你也有這些問題，那麼不妨先來了解下中島廚房！中島廚房的好處多多，除了提升了儲物的機能之外，也可以身兼中島餐桌或是吧檯。一物多用的中島雖然需要較大的居家空間，但是只要規劃得宜的話，小家庭也有機會擁有這樣類型的廚房! 這本點子…

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