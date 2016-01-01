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匯羽設計 / Hui-yu Interior design
室內設計師與裝修公司 高雄市新興區錦田路101號]
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    • 商空 │ Humming:u 正韓服飾, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 │ Humming:u 正韓服飾, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 │ Humming:u 正韓服飾, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
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    商空 │ Humming:u 正韓服飾
    商空 │ 澄食 和食料理 │ 南投, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 │ 澄食 和食料理 │ 南投, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 │ 澄食 和食料理 │ 南投, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
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    商空 │ 澄食 和食料理 │ 南投
    住宅 | 透天老屋 T House, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    住宅 | 透天老屋 T House, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    住宅 | 透天老屋 T House, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 現代風玄關、走廊與階梯
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    住宅 | 透天老屋 T House
    商空 / JY 眾悅精緻汽車美容, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 / JY 眾悅精緻汽車美容, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 / JY 眾悅精緻汽車美容, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
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    商空 / JY 眾悅精緻汽車美容
    商空 │ 肆 FOR Hair Salon, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 │ 肆 FOR Hair Salon, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 │ 肆 FOR Hair Salon, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
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    商空 │ 肆 FOR Hair Salon
    商空 │ ONE car's coating, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 │ ONE car's coating, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
    商空 │ ONE car's coating, 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 匯羽設計 / Hui-yu Interior design 商业空间
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    商空 │ ONE car's coating
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    【匯羽室內設計】傾聽客戶的需求，給您最完美的設計
    本工作團隊專精於商業空間、住宅空間的設計與規劃，以豐富的設計經驗為背景融入特有美學觀點，為客戶打造極具獨特風格的高質感空間，注重光線的導引安排與色彩的鋪演，強調施工的精準度與機能性，將每個環節徹調至完美境地，打造出全方位空間我們深入了解客戶的需求，給予最專業的建議與服務，最專業的設計團隊打造出優質的工程品質，專屬設計師群、全程監工、品質控制、進度掌握、預算成本控管，達到最完美的服務，永續經營的理念是我們服務的熱忱，滿足業主的需求、夢想是我們最終的目標。

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    服務區域
    高雄市新興區錦田路101號]
    公司獎項
    媒體採訪報導： 2016年榮獲邀請「CONDE 當代設計」5月號城市之星，採訪專案 2015 / 11 / 05 高雄單層住宅案登上國際知名Home DSGN設計媒體報導 2015 / 11 / 06 高雄單層住宅案登上國際知名Home Adore設計媒體報導 2016 / 11 / 11 高雄獨棟住宅案登上國際知名D'MARGE設計媒體報導2016 / 11 / 11 高雄獨棟住宅案登上國際知名Home Adore設計媒體報導
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