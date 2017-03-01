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創造一屋子美麗故事~
內營事業字第40E2006295號
專業設計、施工廠商
在這個各種環境保護議題日益受到重視的時代，追求快捷的便利已經不是主流，建立一個永續的居住環境才是新時尚，而主張節約、友善環境、環境保護的綠建築近年則成為建築新指標。下面就將介紹幾個不同設計理念、手法、功能的綠建築案例，讓你能從自家房屋做起，建立一個節能永續兼具舒適時尚的居家環境。
在台灣房價年年創新高，新屋建案坪數一間比一間小，卻一間比一間貴的情況下，口袋不夠深的首購族、小資族，或是想要換新房的屋主能選擇的方式不外乎就是入手中古屋，以及進行中古屋的翻新改造。下面從格局空間、內裝管線，到家具設計一次整理，帶你認識房屋翻新的重點，讓老房華麗大變身，成為你最舒適優雅的夢想家園。
房門作為進入一個空間第一眼會先注意的地方，與室內整體空間的設計效果是相輔相成的，不論是從材質到顏色，都大大影響空間風格的視覺效果。心理學中，色彩某種程度影響了觀者的心情與思考，房門的顏色不只是居家質感的展現，更影響了你的心情生活，下面介紹幾個室內門的色彩搭配設計，以色彩對比和空間平衡為原則，啟發你對室內門的創意和想像，讓居家氛圍時尚升級。