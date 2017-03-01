室內門也可以很時尚，11款顏色設計繽紛你的靈感創意

房門作為進入一個空間第一眼會先注意的地方，與室內整體空間的設計效果是相輔相成的，不論是從材質到顏色，都大大影響空間風格的視覺效果。心理學中，色彩某種程度影響了觀者的心情與思考，房門的顏色不只是居家質感的展現，更影響了你的心情生活，下面介紹幾個室內門的色彩搭配設計，以色彩對比和空間平衡為原則，啟發你對室內門的創意和想像，讓居家氛圍時尚升級。

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