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大不列顛空間感室內裝修設計
室內設計師與裝修公司 新竹市
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    • 個性‧多彩輕工業, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 餐廳 磚塊 Yellow
    個性‧多彩輕工業, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 工業風的玄關、走廊與階梯
    個性‧多彩輕工業, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 客廳 OSB Yellow
    +9
    個性‧多彩輕工業
    與自然相伴的溫潤美居，一家人的暖心生活, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 客廳 Green
    與自然相伴的溫潤美居，一家人的暖心生活, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 客廳
    與自然相伴的溫潤美居，一家人的暖心生活, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
    +11
    與自然相伴的溫潤美居，一家人的暖心生活
    青山‧碧海 美式鄉村, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 客廳 實木 Green
    青山‧碧海 美式鄉村, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
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    +11
    青山‧碧海 美式鄉村
    以色彩躍動出空間的層次與驚喜-優雅英倫風, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計
    以色彩躍動出空間的層次與驚喜-優雅英倫風, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
    以色彩躍動出空間的層次與驚喜-優雅英倫風, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
    +12
    以色彩躍動出空間的層次與驚喜-優雅英倫風
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    新東方混搭工業宅~

    創造一屋子美麗故事~

    內營事業字第40E2006295號

    專業設計、施工廠商

    服務
    室內裝修設計
    服務區域
    大新竹地區、苗栗
    地址
    水田街91巷17號
    300 新竹市
    台灣
    +886-35356475 britishdesigner.blogspot.tw

    評論

    Eleven Chen
    耐心倾听、洽谈仔细、专业服务👍。
    5個月前
    Eleven Chen
    約5年前

    最近來自homify編輯團隊的肯定

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