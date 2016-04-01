客廳旁有陽台！ 19 種超清新的好設計

人的欲望無窮盡，有了屋頂四壁，接下來，想要更多的念頭，便遏抑不住地滋生。窩在客廳裡，你最想要的，可能不是花園、車庫，也不是豪華浴缸或游泳池，而是一個空間，有陽光遍灑，容許你自由呼吸。閒時擺上茶几、懶骨頭，就這麼從晨曦到日落，擁抱美好的每一瞬間。但現實往往並不能夠如我們所願，在大多數的時候我們是很難一直沐浴在這樣的放鬆又舒適的環境裡面的，特別是生活在城市裡的人們，每天面對的形形色色的事物已經足夠讓我們煩心的了，這時候我們只想回到家，然後希望能夠有這樣的一個空…

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