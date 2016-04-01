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設計，不只是在規劃空間，更是在規劃生活。
我們期許能用好的設計帶給空間的使用者美好的生活體驗，以及更多對於生活的想法。
LoqStudio
在裝潢的時候我們常常會遇到各種各樣的問題，包括材料的選擇、設計風格的打造等等。另外，每個不同的家居空間也是不一樣的，廚房就是一個很好的例子，我們首先需要規劃和合理利用有限的空間，然後用心搭配各種裝潢素材，包括收納櫃、牆面、家用電器等等。今天這個點子簿的重點介紹對象就是廚房磁磚的設計搭配。耐用、色彩與大小皆變化多的瓷磚是廚房與浴室常見的材質，亮面的磁磚能夠點亮空間，帶出鮮活的樣貌，霧面的磁磚則比較能營造出沈穩或是質樸的個性。亮面與霧面的磁磚各有特色，你可以視…
在裝潢新家的時候我們都會想要打造一個與眾不同的家居空間，即有設計感也能展示自己的個性。DIY就是一種很好的方式，例如我們可以通過不同的色彩搭配或者塗鴉來DIY牆面，或者我們可以製作各種手工藝作品來裝飾自己的房間等等，那麼你知道我們其實也可以DIY打造屬於自己的層架嗎？具備展示以及收納功能的層架勢簡單且實惠的傢俱，同時對於想要嚐試自己手做傢俱的人來說，是操作上來說相對容易的入門款。這一次的點子簿又要為喜歡動手做的你，介紹打造層架的簡單七步驟。跟著我們一起一步…
人的欲望無窮盡，有了屋頂四壁，接下來，想要更多的念頭，便遏抑不住地滋生。窩在客廳裡，你最想要的，可能不是花園、車庫，也不是豪華浴缸或游泳池，而是一個空間，有陽光遍灑，容許你自由呼吸。閒時擺上茶几、懶骨頭，就這麼從晨曦到日落，擁抱美好的每一瞬間。但現實往往並不能夠如我們所願，在大多數的時候我們是很難一直沐浴在這樣的放鬆又舒適的環境裡面的，特別是生活在城市裡的人們，每天面對的形形色色的事物已經足夠讓我們煩心的了，這時候我們只想回到家，然後希望能夠有這樣的一個空…