張祥鎬，是一個在兩岸享有高知名度的設計藝術總監，活躍于國際上的各大設計比賽；2015年、2016年連續2年得到德國IF設計大獎，在國際間的重大比賽一直嶄露頭角。
同時擔任臺灣室內設計專技協會副理事長，一直致力於國際交流重大事務，為設計產業架接一個良好的國際交流平臺；並擔任2016臺灣室內設計周執行長，將大中華的設計地位提升，帶領大家走向國際。
- 服務區域
- 台北市
- 公司獎項
- 2016---
- 1. 德國IF設計大獎- Omni night club Taipei
- 2. A design設計銀獎- Omni night club Taipei
- 3. A design設計青銅獎-品生活
- 4. A design設計青銅獎-霏揚
- 5. 美國Live Design「夜店與酒吧」項目-全球第一名
- 2015---
- 1. 德國IF設計大獎-隱仕
- 2. 德國German Design 設計大獎-隱仕
- 3. Idea-Tops艾特獎-最佳公寓設計獲獎-適性居所
- 設計大獎 – Omni night club Taipei
- 4. 艾鼎獎- Omni night club Taipei
- 5. 金堂獎-年度最佳樣板間/售樓處 設計首獎-品生活
- 入圍設計獎 – Omni night club Taipei
- 6. 居然杯-創新設計獎-Omni night club Taipei
- 別墅設計獎-挹翠居所
- 住宅設計獎-雅皮室
- 7. China good design 中國好設計-
- 室內空間設計獲獎-Omni night club Taipe
- 接待中心/售樓處獲獎-霏揚
- 8. 第五屆幸福空間亞洲設計獎-奢華組
- 傑出設計獎-品生活
- 2014---
- 1.2014美國interior design雜誌中文版封面人物獎
- 2.中國室內設計年度評選 金堂獎
- -年度優秀別墅設計---人文挹翠
- 3.中國廚房設計大獎
- -別墅空間---旅行驛
- 4. 香港（APIDA）Asia Pacific Interior Design Awards 最佳樣板空間---雅皮室
- 5. 第四屆幸福空間兩岸四地交流大賞當代前衛組-創意設計獎---赭色弦律
- 6. W屋設計 2013百大設計師網路票選 人氣銅獎
- 2013---
- 1.臺灣室內設計大獎 TID獎 居住空間類|單層---隱仕
- 2.第三屆幸福空間兩岸四地交流大賞 創意設計獎---溫潤
- 3.中國室內設計年度評選 金堂獎
- -年度優秀樣板間設計---隱山居
- -年度優秀別墅設計---輕人文古典
- 4.中國室內裝飾協會CIDA 全國優秀室內設計師
- 5.香港（APIDA）Asia Pacific Interior Design Awards 最佳樣板空間---隱山居
- 6.亨特軟裝100獲獎作品 臺北信義路都會休閒住宅室內設計
- 7.第八屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會
- -年度十大最具影響力設計師
- -年度十大最具創新設計人物
- -年度最具創新設計機構
- 8.上海金外灘設計首獎---臺北塔悠路LOFT休閒住宅
- 9.上海金外灘設計優秀作品---臺北塔悠路LOFT休閒住宅
- 10.美國interior design雜誌中文版封面人物提名獎
- 2012---
- 1.國際空間設計大獎 艾特獎首獎
- - 最佳公寓設計首獎---淡水時尚潮流休閒住宅設計
- - 最佳公寓設計提名獎---淡水時尚潮流休閒住宅設計
- - 最佳別墅設計入圍獎---台北海納川度假豪宅
- - 最佳公寓設計入圍獎---臺北塔悠路LOFT休閒住宅
- - 最佳公寓設計入圍獎---臺北信義路都會休閒住宅
- 2.中國室內設計年度評選 金堂獎
- - 年度優秀住宅公寓設計 年度十佳作品---臺北信義路都會休閒住宅
- - 年度優秀別墅設計 年度優秀作品---台北海納川度假豪宅
- - 年度優秀住宅公寓設計 年度優秀作品---臺北塔悠路LOFT休閒住宅
- - 年度優秀住宅公寓設計 年度優秀作品---臺北信義路都會休閒住宅
- 3.W屋設計 2012百大設計師網路票選 人氣銅獎
- 4.TID 臺灣室內設計大獎
- - 居住空間類|單層---飽和 SATURATION
- - 居住空間類|單層---溫聚 REUNION
- - 居住空間類|複層---層迭 LAYER
- 顯示全部92獎項
- 地址
-
松山區民生東路五段36巷8弄6號3樓
105 台北市
台灣
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