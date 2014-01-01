張祥鎬，是一個在兩岸享有高知名度的設計藝術總監，活躍于國際上的各大設計比賽；2015年、2016年連續2年得到德國IF設計大獎，在國際間的重大比賽一直嶄露頭角。

同時擔任臺灣室內設計專技協會副理事長，一直致力於國際交流重大事務，為設計產業架接一個良好的國際交流平臺；並擔任2016臺灣室內設計周執行長，將大中華的設計地位提升，帶領大家走向國際。