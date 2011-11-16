形構設計 Morpho-Design

形構_ 形態的構成有其前因後果,設計就是構成的過程,其間富含無限可能,我們不侷限思維,享受與業主的知識交流與磨合,以現代技術精準確認設計合宜性最大化空間效益,將創意與實務落實於空間

使命_傳達設計知識及理念,幫助業主釐清問題,確立方向, 建立品牌,提供專業實務建議,將設計普及化,共享生活美學.

堅持_ 我們專案專員,確保專案能被全心照顧,並提供高品質方案,概念設計的創意激盪與發想,我們酌收提案費.並於設計合約的簽訂後始得進行完整設計發展

時序_我們相信設計階段的技術整合作業引響整體甚鉅, 我們利用設計階段時程, 大幅度的提高後端生產的效益與縮短建造時序. 為確認與業主雙方的時序規劃各符期待,請明確告知我們你所預定的專案時限,我們亦將根據專業給予建議表達我斯能否符合期望,在合理時限的統合作業下,我們不超時工作,並以最嚴謹的態度提供高品質的設計.

專業_ 空間細部反應設計質量,為讓業主能綜觀空間全局, 我們從設計初期便採全3D作業,透視圖會議討論, 並委由英國倫敦MXM視覺策略整合公司執行彩色模擬圖提升設計與工程精準度為確保設計的合宜性,藉由業主的資訊提供,我司的資訊整合,將使用機能完整整合創意,轉譯於設計 ,並於每次的討論,以會議記錄反覆確認每個設計階段的落實到位.

諮詢_ 為落實企業使命,提升生活美學與普及化空間設計觀念,我司在不執行方案提報的作業下,樂於提供 免費並不限次數的任何相關設計諮詢,歡迎隨時來電並期待你的到來,希望我們的專業能有效解決你對空間的問題.