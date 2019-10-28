"人與自然的和諧關係"是微自然一直以來秉持的理念，我們擅長觀察建築物周遭的環境，重視動線的規劃，將室內的空間與線條化繁為簡。

在微自然的作品裡，處處看的到風的流動、太陽光影的折射，以及綠意在室內外的連結，乾淨、簡單又自然清新的空間氛圍，是我們作品的特色。

微自然室內裝修設計有限公司的創立人，徐以倫小姐，在多年且涵蓋都市尺度、建築尺度、室內尺度的完整專業歷練中，對生態共生、地域文化、舊建築再利用等議題的關注，延續成為在室內設計層面新的思考方向。

微自然團隊匯集了建築、室內設計、景觀設計、整合設計等專業背景，擁有室內裝修專業證照並經內政部登記為專業施工廠商。我們擅長以女性的細膩思考切入"居住者"的需求，同時亦專精於工地現場管理。