"人與自然的和諧關係"是微自然一直以來秉持的理念，我們擅長觀察建築物周遭的環境，重視動線的規劃，將室內的空間與線條化繁為簡。
在微自然的作品裡，處處看的到風的流動、太陽光影的折射，以及綠意在室內外的連結，乾淨、簡單又自然清新的空間氛圍，是我們作品的特色。
微自然室內裝修設計有限公司的創立人，徐以倫小姐，在多年且涵蓋都市尺度、建築尺度、室內尺度的完整專業歷練中，對生態共生、地域文化、舊建築再利用等議題的關注，延續成為在室內設計層面新的思考方向。
微自然團隊匯集了建築、室內設計、景觀設計、整合設計等專業背景，擁有室內裝修專業證照並經內政部登記為專業施工廠商。我們擅長以女性的細膩思考切入"居住者"的需求，同時亦專精於工地現場管理。
- 服務
- 住宅空間設計 /辦公空間設計 /商業空間設計 /老屋翻新 /建築立面設計 /實品屋、樣品屋設計
- 服務區域
- 北部
- 新竹市
- Taiwan
- Hsinchu City
- East District
- 公司獎項
- 2021 義大利 A’ Design Award 鐵獎 / 彩色天空
- 2021 義大利 A’ Design Award 鐵獎 / 自然派•小日子
- 2021 美國Muse Design Awards 金獎 / 45度轉角的風景
- 2021 美國Muse Design Awards 金獎 / 水岸青
- 2021 美國Muse Design Awards 銀獎 / 森林圖書館
- 2021 美國Muse Design Awards 銀獎 / 閣樓公寓
- 2021 美國Muse Design Awards 銀獎 / 自然派•小日子
- 2021 美國Muse Design Awards 銀獎 / 日出東方
- 2020 第十屆國際空間設計大獎-艾特獎 最佳公寓設計入圍 / 水岸青
- 2020 義大利 A’ Design Award 銅獎 / 森林圖書館
- 2020 義大利 A’ Design Award 鐵獎 / 閣樓公寓
- 2020 義大利 A’ Design Award 鐵獎 / 45度轉角的風景
- 2019 ICONIC AWARDS 2019: Innovative Architecture 德國標誌性設計獎 / 水岸青
- 2019 義大利 A’Design Award 鐵獎 / 日出東方
- 2019 第五屆中國設計年度大會暨金鷹設計大賽 年度設計青年領袖
- 2019 第八屆亞洲設計獎裝飾藝術組優良設計獎
- 2019 第八屆亞洲設計獎多元混搭組入圍
- 2019 German Design Award 德國設計獎 Special Mention獎 / 水岸青
- 2018 New York Design Awards 倫敦設計獎 Shortlist獎 / 水岸青
- 2018 London Design Awards 倫敦設計獎 Shortlist獎 / 水岸青
- 2018 Berlin Design Awards 柏林設計獎 銀獎 / 水岸青
- 2018 創新中國空間設計藝術大賽CBDA+ Award 中國建築裝飾設計百位名師獎
- 2018 Sydney Design Awards 澳洲雪梨設計獎 Shortlist獎 / 水岸青
- 2018 台灣空間美學新秀設計師大賽陳設裝飾組入圍
- 2018 義大利 A’Design Award 銅獎 / 水岸青
- 2018 Asia Design Prize 韓國亞洲設計大獎 Finalist獎 / 水岸青
- 2017 IAI設計獎（IAI Design Award）入圍
- 2016 中國建築裝飾及設計師藝術博覽會(設博會)國際環藝創新設計作品大賽(華鼎獎) 住宅空間類一等獎 / 三十年老屋新生命-石牌李宅
- 2016 Asia Design Award台灣亞洲設計獎入圍
- 2015 中國建築裝飾及設計師藝術博覽會(設博會) 資深環藝空間設計師
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300 Taiwan, Hsinchu City, East District, 新竹市
台灣
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