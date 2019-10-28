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微自然室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Hsinchu City, East District, 新竹市
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    • 和色彩做朋友．彩色漸層之家, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 臥室
    和色彩做朋友．彩色漸層之家, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 臥室
    和色彩做朋友．彩色漸層之家, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 臥室
    +13
    和色彩做朋友．彩色漸層之家
    由外而內、步步紮實的中古透天翻修, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 廚房
    由外而內、步步紮實的中古透天翻修, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 廚房
    由外而內、步步紮實的中古透天翻修, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 客廳
    +14
    由外而內、步步紮實的中古透天翻修
    現代美式天空, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 客廳
    現代美式天空, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 客廳
    現代美式天空, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
    +13
    現代美式天空
    自然派‧小日子, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 更衣室
    自然派‧小日子, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 臥室
    自然派‧小日子, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 臥室
    +11
    自然派‧小日子
    45-degree轉角的風景, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    45-degree轉角的風景, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 餐廳
    45-degree轉角的風景, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    +9
    45-degree轉角的風景
    置身在飯店般的時尚精品美宅, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 嬰兒房/兒童房
    置身在飯店般的時尚精品美宅, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 餐廳
    置身在飯店般的時尚精品美宅, 微自然室內裝修設計有限公司 微自然室內裝修設計有限公司 餐廳
    +9
    置身在飯店般的時尚精品美宅
    顯示全部20專案

    "人與自然的和諧關係"是微自然一直以來秉持的理念，我們擅長觀察建築物周遭的環境，重視動線的規劃，將室內的空間與線條化繁為簡。

    在微自然的作品裡，處處看的到風的流動、太陽光影的折射，以及綠意在室內外的連結，乾淨、簡單又自然清新的空間氛圍，是我們作品的特色。  

    微自然室內裝修設計有限公司的創立人，徐以倫小姐，在多年且涵蓋都市尺度、建築尺度、室內尺度的完整專業歷練中，對生態共生、地域文化、舊建築再利用等議題的關注，延續成為在室內設計層面新的思考方向。  

    微自然團隊匯集了建築、室內設計、景觀設計、整合設計等專業背景，擁有室內裝修專業證照並經內政部登記為專業施工廠商。我們擅長以女性的細膩思考切入"居住者"的需求，同時亦專精於工地現場管理。   

    服務
    住宅空間設計 /辦公空間設計 /商業空間設計 /老屋翻新 /建築立面設計 /實品屋、樣品屋設計
    服務區域
    • 北部
    • 新竹市
    • Taiwan
    • Hsinchu City
    • East District
    公司獎項
    • 2021 義大利 A’ Design Award 鐵獎 / 彩色天空
    • 2021 義大利 A’ Design Award 鐵獎 / 自然派•小日子
    • 2021 美國Muse Design Awards 金獎 / 45度轉角的風景
    • 2021 美國Muse Design Awards 金獎 / 水岸青
    • 2021 美國Muse Design Awards 銀獎 / 森林圖書館
    • 2021 美國Muse Design Awards 銀獎 / 閣樓公寓
    • 2021 美國Muse Design Awards 銀獎 / 自然派•小日子
    • 2021 美國Muse Design Awards 銀獎 / 日出東方
    • 2020 第十屆國際空間設計大獎-艾特獎 最佳公寓設計入圍 / 水岸青
    • 2020 義大利 A’ Design Award 銅獎 / 森林圖書館
    • 2020 義大利 A’ Design Award 鐵獎 / 閣樓公寓
    • 2020 義大利 A’ Design Award 鐵獎 / 45度轉角的風景
    • 2019 ICONIC AWARDS 2019: Innovative Architecture 德國標誌性設計獎 / 水岸青
    • 2019 義大利 A’Design Award 鐵獎 / 日出東方
    • 2019 第五屆中國設計年度大會暨金鷹設計大賽 年度設計青年領袖
    • 2019 第八屆亞洲設計獎裝飾藝術組優良設計獎
    • 2019 第八屆亞洲設計獎多元混搭組入圍
    • 2019 German Design Award 德國設計獎 Special Mention獎 / 水岸青
    • 2018 New York Design Awards 倫敦設計獎 Shortlist獎 / 水岸青
    • 2018 London Design Awards 倫敦設計獎 Shortlist獎 / 水岸青
    • 2018 Berlin Design Awards 柏林設計獎 銀獎 / 水岸青
    • 2018 創新中國空間設計藝術大賽CBDA+ Award 中國建築裝飾設計百位名師獎
    • 2018 Sydney Design Awards 澳洲雪梨設計獎 Shortlist獎 / 水岸青
    • 2018 台灣空間美學新秀設計師大賽陳設裝飾組入圍
    • 2018 義大利 A’Design Award 銅獎 / 水岸青
    • 2018 Asia Design Prize 韓國亞洲設計大獎 Finalist獎 / 水岸青
    • 2017 IAI設計獎（IAI Design Award）入圍
    • 2016 中國建築裝飾及設計師藝術博覽會(設博會)國際環藝創新設計作品大賽(華鼎獎) 住宅空間類一等獎 / 三十年老屋新生命-石牌李宅
    • 2016 Asia Design Award台灣亞洲設計獎入圍
    • 2015 中國建築裝飾及設計師藝術博覽會(設博會) 資深環藝空間設計師
    • 顯示全部30獎項
    地址
    慈雲路118號13F-9
    300 Taiwan, Hsinchu City, East District, 新竹市
    台灣
    +886-36661008 minature.com.tw

    評論

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