本事務所由曾任職於政府建管部門之李駿成及鄭武鵬兩位建築師共同創立主持，並由三十年執業之謝錦文建築師擔任本所總顧問，主要人員多由大學校院建築或室內設計系畢業之人員組成，擁有豐富建築或室內設計及工程技術經驗。

事務所理念為客戶創造人性生活價值，從人性角度，透過設計，以合理機能、綠化節能、舒適空間環境、良好工程品質及創意美學設計等方向，以塑造經典建築及室內空間為目標，讓客戶感受到良好空間帶來的幸福感，是我們前進的動力，期許未來能為更多客戶塑造心中的桃花源。

本事務所以專業分工項目及提升專業品質及服務，從設計及工程業務分別成立新成國際設計、新成建築事務所及新成室內裝修設計工程三家獨立部門，個別負責室內設計、建築設計、展場設計及室內裝修工程。辦公處所目前設有台北所（服務大台北及桃竹苗地區）及花蓮所（服務宜花東地區），依據案件屬性，由專案項目總監或專案項目建築師帶領設計部成員負責客戶委託設計，期許能夠全方位解決客戶的需求。