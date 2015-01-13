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    • 輕井澤 拾七 永春東七店 (redot award 2016 設計獎), 周易設計 周易設計 商业空间
    輕井澤 拾七 永春東七店 (redot award 2016 設計獎), 周易設計 周易設計 商业空间
    輕井澤 拾七 永春東七店 (redot award 2016 設計獎), 周易設計 周易設計 商业空间
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    輕井澤 拾七 永春東七店 (redot award 2016 設計獎)
    昭日堂燒肉, 周易設計 周易設計 商业空间
    昭日堂燒肉, 周易設計 周易設計 商业空间
    昭日堂燒肉, 周易設計 周易設計 商业空间
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    昭日堂燒肉
    九川堂鍋物 (redot award 2016 設計獎), 周易設計 周易設計 商业空间
    九川堂鍋物 (redot award 2016 設計獎), 周易設計 周易設計 商业空间
    九川堂鍋物 (redot award 2016 設計獎), 周易設計 周易設計 商业空间
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    九川堂鍋物 (redot award 2016 設計獎)
    天水玥秘境鍋物殿 (2016 中國好設計 榮譽獎), 周易設計 周易設計 商业空间
    天水玥秘境鍋物殿 (2016 中國好設計 榮譽獎), 周易設計 周易設計 商业空间
    天水玥秘境鍋物殿 (2016 中國好設計 榮譽獎), 周易設計 周易設計 商业空间
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    天水玥秘境鍋物殿 (2016 中國好設計 榮譽獎)

    設計理念 :

    莊子【至大無外，至小無內】的哲學思辯予我空間的無限想像。

    日本建築家安滕忠雄的建築美學四大元素：風、光、水、綠，對我有深刻的影響。  

    西方建築家萊特曾說：「完美的建築，從細部開始‧」我深有同感且至今仍堅信不移。                    

    我的設計，除了對動線的周延考慮，結構的精準規劃，建材的審慎選擇，施工細部的講究，擺設之得宜‧‧‧，更重要的是人的感受 — 感受風的搖曳，水的流動，秋光之奏鳴，春景之明媚，冬之靜默，夏之伈涼，而興起喜悅哀愁 — 它是人的美學、空間的詩學。

    服務區域
    Taiwan、China
    公司獎項
    2016 中國好設計 榮譽獎2016 德國紅點設計獎 -傳達設計獎__輕井澤拾七石頭火鍋-永春東七店2016 德國紅點設計獎 -傳達設計獎_九川堂鍋物-蘆洲店2015 TID AWARD2016 第四屆ID+G金創意獎國際空間設計大賽_餐飲空間設計 十佳設計獎2016 第四屆ID+G金創意獎國際空間設計大賽 十大最具影響力設計師2016 第四屆ID+G金創意獎國際空間設計大賽 餐飲空間設計 金獎 昭日堂燒肉　
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