公司名稱：翰芸室內裝修有限公司(內營室業字第40E2005345
號)
（內政部登記合格室內裝修廠商,永慶居家中心特約設計公司）
營業地址：台北市中正區仁愛路二段71號9樓之1
電話：02-23510623 傳真：02-23974516
e-mail：b410815@gmail.com.tw
專案連絡人：曾世甫 手機：0919-847-837
專案團隊：
顧 問：高而潘建築師
（建築師公會資深會員、第二屆中華民國傑出建築師）
設 計 總 監：高國碩建築師（日本一級建築士）
工 程 管 理：曾世甫
（室內裝修工程管理乙級技術士、營造業甲種勞工安全衛生業務主管）
翰芸是“以人為本、創新為先。客戶至上、質量第一”。
我們有別於傳統室內設計工程公司的經營模式，提供有關室內、外裝修所有的服務項目，一次滿足所有需求；以服務引領專業技術的理念，一次解決室內裝修的所有需求。
我們的設計~充滿了精彩無限的創意
我們的裝修工程~服務誠摯至上
- 服務
- 服務項目： 大型建築整體開發設計、企劃、規劃。 建築智慧型大樓整體規劃設計。 建築及室內工程整體開發顧問。 土地環境評估及變更土地用途專案研究開發。 都市更新專案評估。 住宅室內設計施工及管理。 商業空間整體設計施工及管理 飯店 ．百貨．餐飲 ．SPA健身俱樂部．證券．金融機構… … 。 汽車旅館 ．購物商場 ．住宅．別墅… … … 。
- 服務區域
- 台、澎、金、馬
- 地址
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仁愛路2段71號9樓之1
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