公司名稱：翰芸室內裝修有限公司(內營室業字第40E2005345

號)

（內政部登記合格室內裝修廠商,永慶居家中心特約設計公司）

營業地址：台北市中正區仁愛路二段71號9樓之1

電話：02-23510623 傳真：02-23974516

e-mail：b410815@gmail.com.tw

專案連絡人：曾世甫 手機：0919-847-837

專案團隊：

顧 問：高而潘建築師

（建築師公會資深會員、第二屆中華民國傑出建築師）

設 計 總 監：高國碩建築師（日本一級建築士）

工 程 管 理：曾世甫

（室內裝修工程管理乙級技術士、營造業甲種勞工安全衛生業務主管）

翰芸是“以人為本、創新為先。客戶至上、質量第一”。

我們有別於傳統室內設計工程公司的經營模式，提供有關室內、外裝修所有的服務項目，一次滿足所有需求；以服務引領專業技術的理念，一次解決室內裝修的所有需求。

我們的設計~充滿了精彩無限的創意

我們的裝修工程~服務誠摯至上