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翰芸室內裝修有限公司
室內建築師 台北市
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    公司名稱：翰芸室內裝修有限公司(內營室業字第40E2005345

    號)

    （內政部登記合格室內裝修廠商,永慶居家中心特約設計公司）

    營業地址：台北市中正區仁愛路二段71號9樓之1

    電話：02-23510623        傳真：02-23974516

    e-mail：b410815@gmail.com.tw

     專案連絡人：曾世甫   手機：0919-847-837

    專案團隊：

    顧      問：高而潘建築師

    （建築師公會資深會員、第二屆中華民國傑出建築師）

    設 計 總 監：高國碩建築師（日本一級建築士）

    工 程 管 理：曾世甫

    （室內裝修工程管理乙級技術士、營造業甲種勞工安全衛生業務主管）

    翰芸是“以人為本、創新為先。客戶至上、質量第一”。

    我們有別於傳統室內設計工程公司的經營模式，提供有關室內、外裝修所有的服務項目，一次滿足所有需求；以服務引領專業技術的理念，一次解決室內裝修的所有需求。

    我們的設計~充滿了精彩無限的創意

    我們的裝修工程~服務誠摯至上

    服務
    服務項目：  大型建築整體開發設計、企劃、規劃。  建築智慧型大樓整體規劃設計。  建築及室內工程整體開發顧問。  土地環境評估及變更土地用途專案研究開發。  都市更新專案評估。  住宅室內設計施工及管理。  商業空間整體設計施工及管理  飯店 ．百貨．餐飲 ．SPA健身俱樂部．證券．金融機構… … 。  汽車旅館 ．購物商場 ．住宅．別墅… … … 。
    服務區域
    台、澎、金、馬
    地址
    仁愛路2段71號9樓之1
    10062 台北市
    台灣
    +886-223510623
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