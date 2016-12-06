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孩子成長快速，衣服常常要汰舊換新，所以兒童房的衣櫃就不用太過講究？其實有好的衣櫃設計，除了可以提升整體空間風格質感，還可讓孩子學習如何整理自己的衣物。下面就介紹幾個不同的衣櫃設計，讓你可以從小培養孩子的美感與養成整理的好習慣。
我們對於現代公寓的要求和期待是一直在增加的，特別是對於生活品質相對比較在意的年輕一代來說，公寓的基本狀況和舒適度至關重要！我們會希望擁有一個超大的陽台、舒適寬大的沙發、整潔明亮的廚房和溫馨的臥室，我們會希望擁有大片的落地窗戶，溫暖的陽光照進整個空間… 然而事實是，許多的現代公寓由於小坪數的限制，可能很難同時滿足這些需求。由於大多數的台灣年輕一代都生活在小坪數的公寓裡頭，因此設計師們的因應之道也就越來越多元，與有限的空間搏鬥的創意點子也越來越豐富。天花板…
台灣從早期時代的人口劇增後，狹小的都市腹地在居住環境的分配下，公寓式的住宅就漸漸成為主流，而這些早期的台灣老屋，經過了時間洪流的沖刷，留下的不單單是歲月的痕跡，更是降低的生活機能的品質。雖然我們還是偶爾會懷念這些老屋，懷念這些老屋所牽連的小時候的回憶，每當回想起來都或多或少會有一種物是人非的懷舊感，但是無論如何我們都還是需要向前看的，老屋改造既是一種選擇也是一種必然，為了安全，也是為了更好地迎接未來的生活。總之，我相信這是個非常值得思考和探索的話題，因此這…