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    評論

    Richard Ho
    社區公設、房屋質感都很好，售後服務也很親切，也很用心在社區營造上，不錯的建商!!
    約2個月前
    陳則亨
    台中在地五星建商
    3個月前
    謝仰泰
    一楼有梨子餐厅。
    超過1年前
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