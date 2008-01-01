尚展設計著重居室空間的人本價值。
深信居家必須真實地反映出，屋主最真實的生活機能與情感需求，我們不斷充實與實踐最新的設計思維，企圖創造與國際同步的居家質感，進而結合地域特色，尤其是每位家人喜出望外的期待。
總監吳啟民是國內少數專研美式風格的設計師。他在流暢的空間動線規劃中，自然散發出特有的人文氣質，低調沈潛、氣韻繞樑的美感，廣受各界好評，進而帶動國內美式風格設計的風潮。
- 服務
- 格局配置、傢具、軟件配置
- 服務區域
- 台北市
- 公司獎項
- 2016 獲 中國 成功设計大賽【好萊塢女人香】成功設計獎
- 2015 獲 中國 成功設計大獎 空間類 樸境‧原質
- 2014 入選 香港 APIDA亞太區室內設計大獎
- Yuppie · Traveler · Home 雅痞 · 旅行 · 家
- 2014 獲 中國 最成功設計大獎 住宅類 美式新古典
- 樂活。健康。家
- 2013 獲 中國 最成功設計大獎 住宅類 美式LOFT
- 一切風格的美麗解答
- 2013 獲 中國 現代裝飾國際傳媒獎 年度傑出設計師
- 2012 獲 中國 現代裝飾國際傳媒獎 年度傑出設計師
- 2012 獲 中國 最成功設計大獎 青山別墅
- 2011 獲 中國 現代裝飾國際傳媒獎 年度家居空間
- 2009 入圍 TID Award台灣室內設計大獎
- 2008 獲 TID Award台灣室內設計大獎 TID獎
- 顯示全部14獎項
- 地址
-
信義區光復南路417 號 7 樓
11073 台北市
台灣
+886886-2-2720-8568 www.simpleinterior.com.tw