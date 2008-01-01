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尚展空間設計
室內設計師與裝修公司 台北市
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    • 台中 許公館, 尚展空間設計 尚展空間設計 客廳 Blue
    台中 許公館, 尚展空間設計 尚展空間設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯 Blue
    台中 許公館, 尚展空間設計 尚展空間設計 客廳 Blue
    +7
    台中 許公館
    新竹 吳公館, 尚展空間設計 尚展空間設計 客廳
    新竹 吳公館, 尚展空間設計 尚展空間設計 殖民地風玄關、階梯與走廊
    新竹 吳公館, 尚展空間設計 尚展空間設計 殖民地風玄關、階梯與走廊
    +7
    新竹 吳公館
    台中 皇家皇品實品屋, 尚展空間設計 尚展空間設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
    台中 皇家皇品實品屋, 尚展空間設計 尚展空間設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
    台中 皇家皇品實品屋, 尚展空間設計 尚展空間設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
    +8
    台中 皇家皇品實品屋

    尚展設計著重居室空間的人本價值。
    深信居家必須真實地反映出，屋主最真實的生活機能與情感需求，我們不斷充實與實踐最新的設計思維，企圖創造與國際同步的居家質感，進而結合地域特色，尤其是每位家人喜出望外的期待。
    總監吳啟民是國內少數專研美式風格的設計師。他在流暢的空間動線規劃中，自然散發出特有的人文氣質，低調沈潛、氣韻繞樑的美感，廣受各界好評，進而帶動國內美式風格設計的風潮。

    服務
    格局配置、傢具、軟件配置
    服務區域
    台北市
    公司獎項
    • 2016 獲 中國 成功设計大賽【好萊塢女人香】成功設計獎
    • 2015 獲 中國 成功設計大獎 空間類 樸境‧原質
    • 2014 入選 香港 APIDA亞太區室內設計大獎
    • Yuppie · Traveler · Home 雅痞 · 旅行 · 家
    • 2014 獲 中國 最成功設計大獎 住宅類 美式新古典
    • 樂活。健康。家
    • 2013 獲 中國 最成功設計大獎 住宅類 美式LOFT
    • 一切風格的美麗解答
    • 2013 獲 中國 現代裝飾國際傳媒獎 年度傑出設計師
    • 2012 獲 中國 現代裝飾國際傳媒獎 年度傑出設計師
    • 2012 獲 中國 最成功設計大獎 青山別墅
    • 2011 獲 中國 現代裝飾國際傳媒獎 年度家居空間
    • 2009 入圍 TID Award台灣室內設計大獎
    • 2008 獲 TID Award台灣室內設計大獎 TID獎
    • 顯示全部14獎項
    地址
    信義區光復南路417 號 7 樓
    11073 台北市
    台灣
    +886886-2-2720-8568 www.simpleinterior.com.tw

    評論

    Kris Yu
    先跟台北咨询出我要的风格，台中设计师对案子认真负责，推~~
    約3年前
    Alisha
    台中公司很糟糕，三催四请，整个工期被延误，实在很后悔。 所有的交图时间都是设计师自己定的，但几乎没有准时交过，一拖再拖，图面都不齐全，错误一堆
    約3年前
    Audrey Britney
    四年前在网路上寻找美式风格装潢设计 找到了尚展 ， 经过几个月的装修到目前已经住了三年， 真的很喜欢尚展为我们营造出来的氛围 ， 很温暖舒适， 现在的我们很不喜欢住酒店， 因为家里的装修比酒店舒服太多了 ～ 非常推荐！
    5個月前
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