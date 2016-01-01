你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
"設計" - 對我們而言，不是刻意塑造的， 而是將原本的存在，發覺並讓它顯露出來。
滿心期待的入手新居，相信你一定也迫不及待想要完成裝潢設計，打造自己的完美天地，但是在你衝動下決定之前，請先稍待仔細看好本篇介紹的幾個新屋裝潢注意事項，要知道如果事後反悔想要重新裝潢，可是勞心勞力又傷財的大工程，下面從格局動線、風格設計到家具挑選一次收錄，讓新屋族裝潢也能簡單一次就上手。
時下年輕人最夯的流行議題當中，電競絕對高居前三名，擁有全套電競設備的電競房，是Z世代內心的新嚮往。近年許多家具商、家電商無不搶攻這塊龐大的市場大餅，自行開發或是異業結合，推出貼近玩家居家需求的產品，但入手完高功能的全套電競設備後，那些產品價格往往不太迷人。下面整理幾個臥房佈置技巧，讓你用替代方案就能輕鬆將臥室空間改造專屬電競室。
對於現代人來說，在家辦公已經不是什麼新鮮事，特別是在疫情期間我們都慢慢學會了在家辦公的“生活方式”。那麼你知道我們可以怎樣打造一個舒適的家庭辦公空間嗎？需要考慮的因素有很多，比如色彩搭配，牆壁的顏色，地板和傢俱的顏色等等。燈光和採光也很重要，在大多數時候，充足的光照可以讓我們在工作的時候保持清醒，辦公桌的類型、辦公室的裝飾和佈置也都會影響我們的工作效率。除此之外，還有一個最重要因素，那就是空間感，換句話說就是，一個空間給人帶來的一種整體感受。今天的這個點子…