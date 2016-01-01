你也在家辦公？快看這15個空間感十足的家庭辦公室設計！

對於現代人來說，在家辦公已經不是什麼新鮮事，特別是在疫情期間我們都慢慢學會了在家辦公的“生活方式”。那麼你知道我們可以怎樣打造一個舒適的家庭辦公空間嗎？需要考慮的因素有很多，比如色彩搭配，牆壁的顏色，地板和傢俱的顏色等等。燈光和採光也很重要，在大多數時候，充足的光照可以讓我們在工作的時候保持清醒，辦公桌的類型、辦公室的裝飾和佈置也都會影響我們的工作效率。除此之外，還有一個最重要因素，那就是空間感，換句話說就是，一個空間給人帶來的一種整體感受。今天的這個點子…

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