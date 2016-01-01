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丰墨設計 | Formo design studio
室內建築師 臺北市
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    +15
    穿越九千公里交給你 | Travelled 9000 km（ Laundry & Coffee shop）
    竹東 PC House, 丰墨設計 | Formo design studio 丰墨設計 | Formo design studio 庭院
    竹東 PC House, 丰墨設計 | Formo design studio 丰墨設計 | Formo design studio 車庫/遮陽棚 金屬
    竹東 PC House, 丰墨設計 | Formo design studio 丰墨設計 | Formo design studio 廚房 水泥
    +36
    竹東 PC House

    "設計" - 對我們而言，不是刻意塑造的， 而是將原本的存在，發覺並讓它顯露出來。

    服務區域
    臺北市
    公司獎項
    2016 金點設計獎
    地址
    台北市松山區復興南路一段57號7樓
    105 臺北市
    台灣
    +886-226019397 www.formo-design-studio.com

    評論

    盧嘉嘉
    超過1年前
    陳世榮
    家具设计感很好
    超過1年前
    柯清騰
    订制家具好棒
    超過1年前
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