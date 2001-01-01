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千綵胤空間設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Kaohsiung City, 左營區
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    • 新法式古典美學,圓潤帶入優雅單身女子宅, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 窗戶與門門 金屬
    新法式古典美學,圓潤帶入優雅單身女子宅, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 窗戶與門百葉窗與捲簾 金屬 White
    新法式古典美學,圓潤帶入優雅單身女子宅, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 客廳書櫃 複合木地板 Wood effect
    +5
    新法式古典美學,圓潤帶入優雅單身女子宅
    讓家，成為「默想」天堂, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 客廳 強化水泥 Wood effect
    讓家，成為「默想」天堂, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 客廳
    讓家，成為「默想」天堂, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 客廳
    +8
    讓家，成為「默想」天堂
    墨染詩韻 繪出寫意生活輪廓, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 大理石
    墨染詩韻 繪出寫意生活輪廓, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Grey
    墨染詩韻 繪出寫意生活輪廓, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 酒窖 實木 Brown
    +5
    墨染詩韻　繪出寫意生活輪廓
    老宅新裝夢幻飯店宅, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 現代風玄關、走廊與階梯 Wood effect
    老宅新裝夢幻飯店宅, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Blue
    老宅新裝夢幻飯店宅, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +5
    老宅新裝夢幻飯店宅
    House of white forest, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 客廳 White
    House of white forest, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 客廳 White
    House of white forest, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 客廳 White
    +4
    House of white forest
    緞帶般曲線 譜出家的律動與甜蜜 The house of ribbon curve, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 現代風玄關、走廊與階梯 Grey
    緞帶般曲線 譜出家的律動與甜蜜 The house of ribbon curve, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 現代風玄關、走廊與階梯 Grey
    緞帶般曲線 譜出家的律動與甜蜜 The house of ribbon curve, 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 餐廳 Grey
    +5
    緞帶般曲線 譜出家的律動與甜蜜 The house of ribbon curve
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    如有設計諮詢需求 請傳訊息

    If you have project design request, please send us message thank you

    設計總監 李千惠 Peggie Lee

    千綵胤設計成立於民國100年，設立於高雄。以專業的設計、整體規劃、施工品質為主要服務項目。

    我們的設計源自於對生活的熱情、活力、單純。對於材料的真實表現結合著細部處理的謹慎態度，始終支配著我們。目標是提昇生活品質，以不斷創新的設計與工程質感的完美，即是公司的願景。

    服務
    • 透天、大樓住宅、老屋翻新、毛胚屋、實品屋 / 樣品屋。【接受設計委託】
    • 私人住宅
    • 商業空間
    • 大樓公共空間
    服務區域
    • 南區為主 中區 北區 、海外地區(設計委託)
    • Taiwan
    • Kaohsiung City
    • 左營區
    公司獎項
    • 獲獎紀錄
    • 2011高雄市室內設計裝修同業公會 理事
    • 2015高雄市室內設計裝修同業公會 理事
    • 2015台灣-傑出室內設計大獎 團體獎
    • 2015台灣-最佳空間美學獎 團體獎
    • 2016台灣-TAICAO室內設計大賽 團體獎
    • 2017-2018中國-亞太華人設計十大最具原創”設計機構”(住宅公寓類)
    • 2017-2018中國-亞太華人設計師作品大賽住宅公寓空間類金獎
    • 2018英國-LICC 倫敦設計獎-建築榮譽獎 (龍騰-龍騰實品屋)
    • 2019義大利-A’design Award銅獎 (私人住宅)
    • 2019英國-MUSE(房間類)銀獎 (私人住宅)
    • 2019英國-MUSE(廚房類)金獎 (私人住宅)
    • 2019澳洲-墨爾本Design Award銀獎 (龍騰-龍騰實品屋)
    • 2019中國-她設計女性設計師 年度優秀空間設計 (台南默想實品屋)
    • 2019法國-INNODESIGN 創新設計獎 銅獎 (龍騰-龍騰實品屋)
    • 顯示全部15獎項
    地址
    南屏路219巷7號
    813左營區 Taiwan, Kaohsiung City, 左營區
    台灣
    +886-75597288 www.cty-space.com

    評論

    Choi Frey Choi Frey
    Thank you Peggie 因為Peggie讓我的家就像美夢成真, Peggie真的很有耐心 她的團隊也非常用心 價格也合理, 讓我的裝修經驗非常美好
    約2年前
    專案日期: 三月 2018
    編輯
    Miranda Ng Miranda Ng
    第一次在台灣買房子,就透過Homify找到了Peggie, 因為長時間都在國外的關係,就把房子全部委託給Peggie幫我處理 不但沒有擔心,反而更放心, 她就把我的家當成自己的家一樣用心 謝謝 Peggie, 讓我到台灣居住後比自己原本的家還溫暖
    約2年前
    專案日期: 十二月 2019
    編輯
    Marc Chen Marc Chen
    家中長輩當初只想用系統櫃做一做就好，但總覺得都買新房了還是想做點不一樣的規劃，於是找到了千綵胤空間設計 由李總監幫我家做了室內規劃，她很細心地記下我們所有的需求去完成它，不僅符合我們需求,空間也非常的美。
    約2年前
    專案日期: 十二月 2018
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