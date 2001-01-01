如有設計諮詢需求 請傳訊息
If you have project design request, please send us message thank you
設計總監 李千惠 Peggie Lee
千綵胤設計成立於民國100年，設立於高雄。以專業的設計、整體規劃、施工品質為主要服務項目。
我們的設計源自於對生活的熱情、活力、單純。對於材料的真實表現結合著細部處理的謹慎態度，始終支配著我們。目標是提昇生活品質，以不斷創新的設計與工程質感的完美，即是公司的願景。
- 服務
- 透天、大樓住宅、老屋翻新、毛胚屋、實品屋 / 樣品屋。【接受設計委託】
- 私人住宅
- 商業空間
- 大樓公共空間
- 服務區域
- 南區為主 中區 北區 、海外地區(設計委託)
- Taiwan
- Kaohsiung City
- 左營區
- 公司獎項
- 獲獎紀錄
- 2011高雄市室內設計裝修同業公會 理事
- 2015高雄市室內設計裝修同業公會 理事
- 2015台灣-傑出室內設計大獎 團體獎
- 2015台灣-最佳空間美學獎 團體獎
- 2016台灣-TAICAO室內設計大賽 團體獎
- 2017-2018中國-亞太華人設計十大最具原創”設計機構”(住宅公寓類)
- 2017-2018中國-亞太華人設計師作品大賽住宅公寓空間類金獎
- 2018英國-LICC 倫敦設計獎-建築榮譽獎 (龍騰-龍騰實品屋)
- 2019義大利-A’design Award銅獎 (私人住宅)
- 2019英國-MUSE(房間類)銀獎 (私人住宅)
- 2019英國-MUSE(廚房類)金獎 (私人住宅)
- 2019澳洲-墨爾本Design Award銀獎 (龍騰-龍騰實品屋)
- 2019中國-她設計女性設計師 年度優秀空間設計 (台南默想實品屋)
- 2019法國-INNODESIGN 創新設計獎 銅獎 (龍騰-龍騰實品屋)
- 顯示全部15獎項
- 地址
-
南屏路219巷7號
813左營區 Taiwan, Kaohsiung City, 左營區
台灣
+886-75597288 www.cty-space.com