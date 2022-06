如有設計諮詢需求 請傳訊息

設計總監 李千惠 Peggie Lee

千綵胤設計成立於民國100年,設立於高雄。以專業的設計、整體規劃、施工品質為主要服務項目。

我們的設計源自於對生活的熱情、活力、單純。對於材料的真實表現結合著細部處理的謹慎態度,始終支配著我們。目標是提昇生活品質,以不斷創新的設計與工程質感的完美,即是公司的願景。