9 種小空間必備的拉門設計

在現代的公寓中，小坪數是很常見的狀況，然而如何在有限的空間打造一個舒適並且功能性強強的家，絕對是一個大難題。很多室內設計師和建築師都紛紛想出不同的方法和創意去改變居住的問題，希望年輕的新家庭也可以擁有一個美麗實用的安樂居。實際上我們可以在很多方面進行創意改造，例如我們可以在廚房設計一個小小的休息區，只要我們就可以在煮飯的間隙看看書或者發發呆放鬆自己；或者我們也可以在陽台設計一個小書房，有陽光、有微風，誰不愛這樣的閱讀環境呢？類似的例子還有很多，我們只需要把…

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