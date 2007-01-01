一個充滿能量與熱情的全方位設計公司, 以人文, 創新與數位整合的設計思維與空間創作為出發, 透過空間的力量與手法來面對環境的議題, 尋找一種空間感官的平衡, 將人, 自然與生活融合為一, 試圖在建築, 室內, 景觀到數位的領域中落實一種兼具在地人文內涵與國際觀點的空間作品.建築是生活的容器; 是空間的界面描繪著人與自然的關係界定著室內與戶外的邊界

記錄著生活與環境的對話

我們試圖在 在創新與傳承之間 在感性與理性之間 在可視與不可視之間 在精準與留白之間 追求一種恆久的平衡