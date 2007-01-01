一個充滿能量與熱情的全方位設計公司, 以人文, 創新與數位整合的設計思維與空間創作為出發, 透過空間的力量與手法來面對環境的議題, 尋找一種空間感官的平衡, 將人, 自然與生活融合為一, 試圖在建築, 室內, 景觀到數位的領域中落實一種兼具在地人文內涵與國際觀點的空間作品.建築是生活的容器; 是空間的界面描繪著人與自然的關係界定著室內與戶外的邊界
記錄著生活與環境的對話
我們試圖在 在創新與傳承之間 在感性與理性之間 在可視與不可視之間 在精準與留白之間 追求一種恆久的平衡
- 服務
- 建築設計
- 室內設計
- 景觀設計/ Architecture Design
- Interior Design
- Landscape Design
- 服務區域
- 全球/ Global與台北市/ Taipei
- 公司獎項
- Awards / 獲獎 :
- 2017 榮獲新浪網全中國20位新勢力榜設計師之一
- 2017 獲邀台灣國際建築.空間設計展演講者
- 2017 金點新秀設計獎評審
- 2017 A+創意季設計競賽評審
- 2017 榮獲CID住宅/公共空間/最佳傳媒 三項室內設計大獎
- 2016 受邀於國際設計論壇”設計師的世界觀”演講
- 2016 2025想家計畫展覽
- 2016 榮登台灣建築雜誌封面人物
- 2016 93.1台北廣播電台專訪
- 2016 榮獲TID室內設計大獎
- 2016 榮獲三座德國IF設計大獎
- 2015 50位傑出建築設計人的追夢故事 – 中國媒體專訪
- 2015 獲選亞洲設計明日之星
- 2015 金點新秀設計獎評審
- 2014 中國國際設計藝術博覽會十大最具創新設計人物
- 2014 國際環藝創新設計大賽(華鼎獎) – 建築設計方案一等獎
- 2014 國際《莱斯》室內設計雜誌臺灣專輯編輯委員
- 2014 獲選亞洲50位最具潛力華人設計師
- 2014 代表CSID參加IFI國際室內建築師設計師團體聯盟大會
- 2014 特力家居盃全國室內設計競圖評審
- 2013 中華建築金石獎設計規劃類首獎
- 2013 Asia Design Award 亞洲最具影響力大獎
- 2013 英國AA國際設計工作營設計師
- 2013 欣建築媒體專訪
- 2012 新銳建築獎系列座談設計師
- 2012 TID台灣室內設計獎入圍
- 2012 全國大專院校室內設計競賽評審
- 2012 TVBS電視台”跟著設計去旅行”節目專訪
- 2012 雄獅集團欣講堂設計講師
- 2011 台北市公營住宅設計競圖最佳指導老師
- 2011 TID台灣室內設計大獎
- 2011 經濟日報設計論壇主談設計師
- 2010 28/ 38 設計座談創辦人
- 2010 93.1台北廣播電台專訪
- 2010 全國大專院校室內設計競賽評審
- 2008 義大利威尼斯建築雙聯展台灣Next Gene館協助策展人
- 2007 PPAPER雜誌專訪
- 顯示全部38獎項
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