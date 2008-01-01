「風格美感這事，應該是與屋主手牽手一同去完成的」，設計師不應該過度主觀的堅持自己的想法，房子屬於屋主的，使用者也是屋主一家人，應該真實地頃聽屋主意見，並且讓家人充分參與裝修，這個家的故事仍舊未完待續……。

取其日本對於設計彈性與創意之思維，為身在台灣的屋主創造豐富機能外，更擁有自在生活及變化的樂趣。

創造更完整且多元的生活機能，成為設計過程中最大的課題，這也是大衛麥可設計最在意且最擅長之處！

你對室內設計的期望是什麼？這是大衛麥可設計總監張紫嫺問前來尋求設計屋主的第一個問題！

「以往最常談論的是收納，真正應該被收納的是空間，如果把空間規劃得好，雜物自然有他的位置，收納才會變得完整。收納觀念不應該只停留在櫥櫥櫃櫃裡頭，否則，到頭來會變成人住在一個大儲藏室裡；真正該思考的是房子是給人住還是給東西住？」

張紫嫺體認到在台北真的是「居不易」！如何在自己的小空間中過的舒服？如何讓既有空間的坪效可以增加且擴大？藉由過渡空間與複合式設計想法解決問題，經過需求整合、彈性規劃與立體空間推疊等手法創造出更好住的居家環境。