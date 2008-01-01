「風格美感這事，應該是與屋主手牽手一同去完成的」，設計師不應該過度主觀的堅持自己的想法，房子屬於屋主的，使用者也是屋主一家人，應該真實地頃聽屋主意見，並且讓家人充分參與裝修，這個家的故事仍舊未完待續……。
取其日本對於設計彈性與創意之思維，為身在台灣的屋主創造豐富機能外，更擁有自在生活及變化的樂趣。
創造更完整且多元的生活機能，成為設計過程中最大的課題，這也是大衛麥可設計最在意且最擅長之處！
你對室內設計的期望是什麼？這是大衛麥可設計總監張紫嫺問前來尋求設計屋主的第一個問題！
「以往最常談論的是收納，真正應該被收納的是空間，如果把空間規劃得好，雜物自然有他的位置，收納才會變得完整。收納觀念不應該只停留在櫥櫥櫃櫃裡頭，否則，到頭來會變成人住在一個大儲藏室裡；真正該思考的是房子是給人住還是給東西住？」
張紫嫺體認到在台北真的是「居不易」！如何在自己的小空間中過的舒服？如何讓既有空間的坪效可以增加且擴大？藉由過渡空間與複合式設計想法解決問題，經過需求整合、彈性規劃與立體空間推疊等手法創造出更好住的居家環境。
- 服務
- 室內設計、景觀設計、商業空間設計
- 服務區域
- 全台灣與新北市 永和區
- 公司獎項
- 主要經歷：
- 現任大衛麥可國際設計工程有限公司首席設計師
- 建設公司管理部工程總務
- 2007漂亮家居雜誌票選十大最愛室內設計師
- 2008漂亮家居雜誌春季票選十大最愛室內設計師
- 2008漂亮家居雜誌夏季票選十大最愛室內設計師
- 2008漂亮家居雜誌秋季票選十大最愛室內設計師
- 2008漂亮家居雜誌年度票選十大最愛室內設計師
- 2008室內設計雜誌最佳優質室內設計師
- 2009室內設計雜誌最佳優質室內設計師
- 2011漂亮家居百大良心設計師
- 2011設計家網路票選百大人氣設計師
- QK咖啡加盟店特約設計師
- 得獎經驗：
- 2021 亞洲 ASIA DEIGN PRIZE 金獎
- 2021 德國 BERLIN 城市獎
- 2020 中國 菁英設計師獎
- 2020 美國 MUSE 銀獎
- 2020 NOVUM DESIGN AWARD 金獎
- 2019 義大利 A-design award 鐵獎
- 2019 澳洲 BRISBANE城市獎
- 2019 中國 第十屆設計100 China Top 100 Desingers
- 主要代表作品：
- 江陵建設卡薩米亞烏來溫泉會館總體規劃
- 江陵建設江陵春系列第一期、第二期樣品屋
- 財團法人家扶中心北市南區辦公室改修工程
- 中和福星診所整修工程(洗腎中心)
- 忠孝東路三段-清清月子中心
- 喜創復興北路健診中心
- 蕭忠正醫院整修工程
- 台北捷運北投會館房間整修工程
- 花蓮風信子民宿案
- 花蓮鄉貌休閒民宿案
- 花蓮白陽山莊改修案
- 苗栗南庄獅山勸化堂財團法人辦公室改裝工程
- 苗栗南庄獅山勸化堂財團法人福利社改裝工程
- 苗栗南庄獅山勸化堂財團法人獅山大樓客房改裝工程
- 多家知名連鎖咖啡店
- 各種醫療院所(牙醫,醫療美容,洗腎中心… … )
- 顯示全部42獎項
- 地址
-
永貞路360巷1號1樓
234 新北市 永和區
台灣
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