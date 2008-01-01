竹村空間 Zhucun Design

竹村空間自2008年成立，深知築巢有夢的深切，因此秉持熱誠及專業且豐富的實作經驗來協助業主完成自己的夢，讓夢想得以實現。
我們有一系列針對不同屬性及客層需求所打造的設計流程，不管您對空間有甚麼故事，我們都準備好隨時傾聽。
Established in 2008, Zhucun Design is deeply aware of the universal yearning for building one’s dream house. Adhering to our passion, plus our professional capacity and abundant experience, we help our clients fulfill their dreams. We have a design process tailored for different clientele with different needs. Whatever stories or dreams you may have for the space, we are always ready to listen.
- 服務
- 建築室內共同制作 Common interior building
- 服務區域
- 台灣(Taiwan) 中國廈門(China Xiamen) 柬埔寨(Cambodia)
- 公司獎項
- 高雄市第五屆都市設計景觀評選大獎 優質透天組-美術南三路c宅 2010
- 第十屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會 華鼎獎 餐飲空間類 二等獎 2015 J ONE
- 中華民國優良廠商協會。台灣傑出室內設計師大獎 2015
- 2015 高雄市 高雄厝 優質透天 龍天建設 ㄧ品賞
- 2015 亞洲設計獎 商業空間類
- 2015艾特獎
- 第十屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會 華鼎獎 餐飲空間類 二等獎 2015 J ONE
- 2017亞洲設計獎 零售空間類優良設計
- 2017亞洲設計獎 室內空間奢華組
- 2017金堂獎 零售空間類
- 顯示全部11獎項
- 地址
-
明倫路48號3F
814 高雄市
台灣
+886-924163777 www.zhu-cun.com
建築室內共同制作 | 內外空間整合竹村空間創立於2009年,專營建築外觀及室內空間專業整合。針對商業空間提供品牌及經營模式建議。
針對住宅空間我們期待生活應該是一種美學的表現，從業主的品味延伸至活動與居住的場所。
將業主的需求結合我們對基地的分析；包括良好的動線機能規劃、材質與光線的演繹、造型分割的比例、計劃性的照明、甚至於家具擺飾的挑選以及搭配空間的形象設計。
我們期待提供業主專業的建議與體貼的服務，並結合頂級工藝精神與態度成就不凡的空間作品。