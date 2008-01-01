竹村空間 Zhucun Design

法律聲明

建築室內共同制作 | 內外空間整合竹村空間創立於2009年,專營建築外觀及室內空間專業整合。針對商業空間提供品牌及經營模式建議。

針對住宅空間我們期待生活應該是一種美學的表現，從業主的品味延伸至活動與居住的場所。

將業主的需求結合我們對基地的分析；包括良好的動線機能規劃、材質與光線的演繹、造型分割的比例、計劃性的照明、甚至於家具擺飾的挑選以及搭配空間的形象設計。

我們期待提供業主專業的建議與體貼的服務，並結合頂級工藝精神與態度成就不凡的空間作品。