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室內是生活印象呈現，可放鬆、居家、舒適!風格是印象的定義，設計冀求能將喜歡風格忠實呈現
不管你是男是女，只要是一位衣物包包控的話，相信最大的煩惱就是要如何收納這些心肝寶貝，並且輕鬆地找到它們。假如你有上述的困擾，請設計師為你打造一間規劃完善的更衣室，絕對能讓你收找衣服的時間更迅速。如同廚房一樣，更衣室也分成一字型、ㄇ字型、L型與嵌入式更衣室，你可以依照使用的習慣，選擇喜歡的類型。考慮完實用性之後，你也能想想要賦予這樣的角落什麼樣的風格。沒有靈感的話，接下來我們要介紹 24 種風格截然不同的超寬敞更衣室，跟著我們一塊找靈感吧！
身處現代都會的你，很可能為了應付各種場合，久而久之買下不少衣物，常常怨嘆衣櫥怎麼大都不夠放。即使你已經擁有超大儲衣空間，還是有可能因為設計不良，經常找不到想穿的衣服。如果你也是衣滿為患一族，今天要介紹給你的 10 款明亮系更衣間設計，款款都帶有絕佳的開放感，絕對能夠滿足你生活上的需求！現在就立刻一起來參觀吧～
許多人夢想擁有一個獨立的更衣間，這樣子就能讓心愛的衣裳以及包包們有條理地擺放好。為了讓更衣間散發著溫暖的氣息，選擇木頭這個材質是最理想的方式。接下來我們要為大家介紹 13 種充滿木質溫暖的更衣間，這些更衣間使用木頭地板或是衣櫃，營造出溫暖的氣息，空間感覺也十分寬闊。如果說你不知道要如何設計更衣間的話，建議你可以先跟我們平台上的專家聊聊噢！