衣服再多都ok！24 種不同風格的超寬敞更衣室設計

不管你是男是女，只要是一位衣物包包控的話，相信最大的煩惱就是要如何收納這些心肝寶貝，並且輕鬆地找到它們。假如你有上述的困擾，請設計師為你打造一間規劃完善的更衣室，絕對能讓你收找衣服的時間更迅速。如同廚房一樣，更衣室也分成一字型、ㄇ字型、L型與嵌入式更衣室，你可以依照使用的習慣，選擇喜歡的類型。考慮完實用性之後，你也能想想要賦予這樣的角落什麼樣的風格。沒有靈感的話，接下來我們要介紹 24 種風格截然不同的超寬敞更衣室，跟著我們一塊找靈感吧！

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