小資族也有高質感家居！12個低預算室內改造靈感

相信每個人都想要有一間質感高尚，清爽美麗的家，卻又擔心工程繁瑣或造價太過高昂，因此這個改造家居的念頭一拖就是好幾年。但是，其實低預算的室內改造是完全可行的，當然不可能像請設計師從頭規劃那樣徹底，但成效也是很驚人的，更重要的是省下大筆金錢、時間又環保。我們今天準備了12個低預算改造靈感，大致上，這12個點子可分為以下幾個方向，有些甚至完全不需要花錢。一，優化既有的家具與格局，不一定要買新的，但重視收納、歸類、陳列技巧。二，重視整體感的營造，比如色系、線條、款…

閱讀更多