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室內設計是為了提升生活的品質，及展現住宅的質感與內涵，且能襯托出屋主獨特的品味，讓美感，舒適，實用的空間，成為您的專屬“舞台”。我們堅守以“人”為主角，針對您的生活習慣與需求，由設計理念繪製出理想的藍圖，創造出您的專屬空間。
現代人大多嚮往明亮寬敞的居家空間，這時天花板的高度與居住的舒適度就有很大的關係，雖然傳統刻板印象總是嚮往高挑天花板，但天花板真的越高越好嗎？而低天花板就絕對是選房大地雷嗎？下面就將分析天花板高度的要點，並分享幾個天花板設計技巧，讓你輕鬆打造高質感居家。
相信每個人都想要有一間質感高尚，清爽美麗的家，卻又擔心工程繁瑣或造價太過高昂，因此這個改造家居的念頭一拖就是好幾年。但是，其實低預算的室內改造是完全可行的，當然不可能像請設計師從頭規劃那樣徹底，但成效也是很驚人的，更重要的是省下大筆金錢、時間又環保。我們今天準備了12個低預算改造靈感，大致上，這12個點子可分為以下幾個方向，有些甚至完全不需要花錢。一，優化既有的家具與格局，不一定要買新的，但重視收納、歸類、陳列技巧。二，重視整體感的營造，比如色系、線條、款…
現代家居設計相當多元，但多半是以北歐風等表現現代西式生活的風格為主，而東方風、禪風、無印風則屬於另一種帶有異質元素色彩的流派。但是，隨著設計發展與各國設計師的交流，對東西風格如何融匯，如何表現，也有與時俱進的多元發展。這種融會可以是小方面的家具、盆栽，可以是建材與色調，也可以是更抽象臻於藝術層次的概念。我們今天選擇了13種整合東方與西方裝飾特點的設計，設計師如何將東方的沉穩、簡鍊、氣韻，與西方的新穎、現代、個人生活結合在一起，一起來看看吧。