我們從建築設計體系出發，從空間設計裡體認到除了設計師外居住者本身自明性的重要。在現代社會中往往因為資訊傳播的速度導致消費者被迫不斷接收而無法消化被，忽略了“我”。我們回歸到生活空間最小單元“傢俱”，卻是最常與人接觸的物件，提供多元的選擇讓消費者從體驗中去了解到適合自己的傢俱。 我們親自到丹麥挑選北歐設計師傢俱和家飾，並將親手挑選的傢俱帶回台灣，希望能在這個緊張繁忙的社會中推廣一種緩慢而優雅的生活態度及美學。並以「永續價值」為核心，從產品、空間設計、攝影等不同軸向切入，探索生活之中，各種不同尺度變化下的視野。收集北歐設計師作品並且自行修復，從這過程中，雙手直接觸摸傢俱，培養自身對於線條的美感與產品美學的訓練，並且拍照記錄每件傢俱的細節線條與尺寸，作為設計發展的重要資源。傢俱設計 以長期培養下來的美學及手上累積的資源 為客人訂製因空間或預算限制所需的傢俱 來累積自己的作品傢俱推廣 利用辦展覽的方式來推廣傢俱設計 設計師百年紀念展 丹麥傢俱主題展 甚至也與台灣文化部旗下的藝術銀行做空間設計及傢俱搭配畫作的展覽往後，也會持續在生活美學上為這塊土地努力，也希望走出台灣讓人感受到這份熱情與價值。