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『唯心之所向，創新之設計』以人為本作為我們出發的理念
耐心傾聽您的需求,
您所重視的是我們對自己最基本要求預先規劃未來家的藍圖，
並用心完成每一個細節，是我們的目標
創造美感提升生活品質，
結合實用的設計巧思
唯追求一個舒適安居，可以讓人們幸福的空間
家事總是一堆做不完，看到散亂堆積的物品，與越來越有生活感的髒亂空間，你是不是也覺得心煩又力不從心呢？不管是時間不夠用，還是懶得整理都不用擔心，下面就將介紹幾個省力居家整理妙招，讓你輕鬆就能維持高質感居家空間，優雅從容度過每一天。
與l型廚房設計不同，L 型廚房沿著壁面而生，非常適合開放式的居家空間。對於生活面積不大的現代人來說，L型廚房讓你能在有限的空間裡頭從容自在地烹煮食物。這本點子簿為你帶來 20 種風格各異的 L 型小廚房，每一款設計都有獨特的味道，並且美得讓人怦然心跳。想要請專業的設計師，依照你家的格局打造最合適的 L 型廚房的話，還可以直接與我們的專家聯繫，這樣就能更輕鬆快速地找到合適的人選! 還等什麼呢？如果你也對小廚房裝潢，特別是L型小廚房的裝潢設計感興趣，那就一定不…
你在家裡最常待的地方是哪裡呢？除了臥室，這個我們享受安靜和睡眠的最重要的家居空間外你最會在哪裡渡過你的時間呢？如果你熱愛做飯，那麼這個地方就是是廚房，你會通過美食以及創造美食的過程來消解一天下來的壓力與煩惱。也許是客廳，勞累一天之後你可能只想躺在寬大的沙發上看看電視。那麼你有想過浴室嗎？雖然大多數人在家中最常待的地方也許不是浴室，然而這卻是讓人卸下所有武裝，或是提振精神展開新的一天的重要領域。在面積受限的浴室裡頭，要怎麼樣才能感覺更舒適自在呢? 首要的要件…