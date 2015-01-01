13種別出心裁的客廳設計，翻轉你對空間的刻板印象

看膩平凡無奇的客廳空間，受不了總是一成不變的白色、木質、大理石元素，以及電視牆、沙發、茶几等了無新意的組合，我們深有同感。客廳是定調生活風格的核心空間，除了是接待賓客的門面，更是凝聚家人情感的重要場所。下面就將介紹幾個客廳設計創意，啟發你對客廳佈置的靈感想像，打造獨樹一幟的客廳空間，展現對居家生活的美學品味。

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