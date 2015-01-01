A'LENTIL DESIGN
在增減與去留之間，拿捏最佳的空間比例，生活加入一點緩慢的步調
當回家，成為一天之中 最期待的時刻 將是我們最大的成就。
一葉藍朵設計家飾所 將自然舒宜的溫度 帶入居家設計中。
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- 服務
- 室內設計 / 配置諮詢 / 陳列合作 / 生活美學
- 服務區域
- 台灣與台北市
- 公司獎項
- - 2018韓國K-DESIGN AWARD空間設計大賞
- - 2017美國DesignMilk評選為Best Architecture Posts of 2017
- - 2017台灣空間美學-小坪數空間新秀獎人氣獎
- - 2017台灣空間美學-家飾設計新秀獎人氣獎
- - 2017台灣空間美學新秀獎入圍三項
- - 2016第六屆亞洲設計入圍
- - 2015-2016台灣空間美學新秀獎入圍
- 地址
-
台北市信義區虎林街164巷19-2號1樓 1F., No.19-2, Ln. 164, Hulin St., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
110 台北市
台灣
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