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一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
室內設計師與裝修公司 台北市
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    • 微 甜 拾 光​ - 裹著淡淡糖粉的45年老公寓 Sweet Time​ - A Pleasant, 45-Year-Old Apartment , 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳
    微 甜 拾 光​ - 裹著淡淡糖粉的45年老公寓 Sweet Time​ - A Pleasant, 45-Year-Old Apartment , 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
    微 甜 拾 光​ - 裹著淡淡糖粉的45年老公寓 Sweet Time​ - A Pleasant, 45-Year-Old Apartment , 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳
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    微 甜 拾 光​ - 裹著淡淡糖粉的45年老公寓 Sweet Time​ - A Pleasant, 45-Year-Old Apartment
    La Casa de Cathy / 凱西特調之家, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 臥室
    La Casa de Cathy / 凱西特調之家, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 廚房
    La Casa de Cathy / 凱西特調之家, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳
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    La Casa de Cathy / 凱西特調之家
    【微米平方】兩人一貓的幸福寓所 Hey! A Lovely Tiny Space. - A couple and a cat, double happiness., 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 臥室
    【微米平方】兩人一貓的幸福寓所 Hey! A Lovely Tiny Space. - A couple and a cat, double happiness., 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
    【微米平方】兩人一貓的幸福寓所 Hey! A Lovely Tiny Space. - A couple and a cat, double happiness., 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳
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    【微米平方】兩人一貓的幸福寓所 Hey! A Lovely Tiny Space. - A couple and a cat, double happiness.
    【原味司康的獻禮】 歡迎光臨，我的甜點廚房 Welcome to Meio’s kitchen., 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 廚房 Black
    【原味司康的獻禮】 歡迎光臨，我的甜點廚房 Welcome to Meio’s kitchen., 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 廚房 Black
    【原味司康的獻禮】 歡迎光臨，我的甜點廚房 Welcome to Meio’s kitchen., 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳
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    【原味司康的獻禮】 歡迎光臨，我的甜點廚房 Welcome to Meio’s kitchen.
    【小步舞曲】一起手牽手跳支舞吧！ Mente Boccherini, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳
    【小步舞曲】一起手牽手跳支舞吧！ Mente Boccherini, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 餐廳
    【小步舞曲】一起手牽手跳支舞吧！ Mente Boccherini, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 書房/辦公室
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    【小步舞曲】一起手牽手跳支舞吧！ Mente Boccherini
    【地下天光】打造年輕夫妻的10坪溫暖寓所 Bright Basement, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳
    【地下天光】打造年輕夫妻的10坪溫暖寓所 Bright Basement, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
    【地下天光】打造年輕夫妻的10坪溫暖寓所 Bright Basement, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
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    【地下天光】打造年輕夫妻的10坪溫暖寓所 Bright Basement
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    A'LENTIL DESIGN

    在增減與去留之間，拿捏最佳的空間比例，生活加入一點緩慢的步調

    當回家，成為一天之中 最期待的時刻 將是我們最大的成就。 

    一葉藍朵設計家飾所 將自然舒宜的溫度 帶入居家設計中。

    ├如需洽詢請填寫線上諮詢單┤

    http://goo.gl/forms/IZpaLFMI5W9j0sZ12

    服務
    室內設計 / 配置諮詢 / 陳列合作 / 生活美學
    服務區域
    台灣與台北市
    公司獎項
    • - 2018韓國K-DESIGN AWARD空間設計大賞
    • - 2017美國DesignMilk評選為Best Architecture Posts of 2017
    • - 2017台灣空間美學-小坪數空間新秀獎人氣獎
    • - 2017台灣空間美學-家飾設計新秀獎人氣獎
    • - 2017台灣空間美學新秀獎入圍三項
    • - 2016第六屆亞洲設計入圍
    • - 2015-2016台灣空間美學新秀獎入圍
    地址
    台北市信義區虎林街164巷19-2號1樓 1F., No.19-2, Ln. 164, Hulin St., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
    110 台北市
    台灣
    +886-935084830 www.alentildesign.com

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    rolabow2
    品牌形象規劃
    超過5年前
    專案日期: 五月 2016
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