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如果想要為家裡裝設新燈，你會想要裝什麼樣的燈呢？通常我們會找好看的單件燈具，比如水晶燈、吊燈，或者桌面的檯燈，牆面的壁燈，甚至天花板的嵌燈，琳瑯滿目的燈具可以在兼具照明時，又為室內設計整體增色。而近年來，輕鬆俐落又能增添層次感的軌道燈也成為不少人有興趣的燈種，不只出現在舞台或運動中心，也廣泛地運用在各式各樣的家庭風格中。軌道燈顧名思義，是將燈安裝在軌道上，並根據軌道調整角度、光線、樣式等細節以優化照明，因為軌道裝設範圍大，所以在照明方面就比起單裝一只燈更彈…
居家收納是讓許多屋主頭痛不已的課題，尤其是對於住在小空間的人來說，要如何讓眾多的物品在夾縫中求生存便是一大挑戰。如果說居家空間不大的話，可以掌握下列的幾個重點以及參考我們集結的 27 種絕佳實例。1. 利用不同顏色區分收納功能有門的收納櫃通常會有壓縮空間的問題，尤其是大型的衣櫃。如果說臥室或是更衣間不大，想要安裝開放式的收納衣櫃的話，可以將不同顏色的衣櫃擺放在一塊，然後依照顏色區分收納的衣物。2.
夾縫中求生存
廚房的裝潢重要性，一點都不下於客廳、臥室和其他空間！要讓負責下廚的人每天在這裡工作都能保持愉悅的心情，除了需要的鍋碗瓢盆、不沾鍋、炒菜鍋、平底鍋、瓦斯爐、菜刀、砧板、削皮刀… 缺一不可之外，最最最重要的，就是要有充裕的收納空間！的確如此，有過切身經歷的人一定都很感同身受，“收納”在日常生活中真的太太太太重要了！無論是衣服、書籍、電器還是各種各樣、大大小小的雜物，如果沒有一個很好的收納空間來整理它們，即使是再大的家居空間也逃不過“一片狼藉”的命運，剛裝潢的…