15 款收納功能超強大的廚房中島設計

廚房的裝潢重要性，一點都不下於客廳、臥室和其他空間！要讓負責下廚的人每天在這裡工作都能保持愉悅的心情，除了需要的鍋碗瓢盆、不沾鍋、炒菜鍋、平底鍋、瓦斯爐、菜刀、砧板、削皮刀… 缺一不可之外，最最最重要的，就是要有充裕的收納空間！的確如此，有過切身經歷的人一定都很感同身受，“收納”在日常生活中真的太太太太重要了！無論是衣服、書籍、電器還是各種各樣、大大小小的雜物，如果沒有一個很好的收納空間來整理它們，即使是再大的家居空間也逃不過“一片狼藉”的命運，剛裝潢的…

閱讀更多