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翔霖營造有限公司
一般承包商 新北市
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    • 花蓮水境落羽松, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 商业空间 鐵/鋼 White
    花蓮水境落羽松, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 商业空间 鐵/鋼 White
    花蓮水境落羽松, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 商业空间 鐵/鋼 White
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    花蓮水境落羽松
    日式鋼骨結構-風城寶山, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 度假別墅
    日式鋼骨結構-風城寶山, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 度假別墅
    日式鋼骨結構-風城寶山, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 前院
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    日式鋼骨結構-風城寶山
    日式鋼骨結構-花蓮雲山水, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司
    日式鋼骨結構-花蓮雲山水, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司
    日式鋼骨結構-花蓮雲山水, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司
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    日式鋼骨結構-花蓮雲山水
    日式鋼骨結構 專案, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司
    日式鋼骨結構 專案, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司
    日式鋼骨結構 專案, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司
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    日式鋼骨結構 專案
    SHIHYAO_苗栗璞玉宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 房子 塑木複合材料 Brown
    SHIHYAO_苗栗璞玉宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 房子 塑木複合材料 Brown
    SHIHYAO_苗栗璞玉宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 房子 塑木複合材料 Brown
    +9
    SHIHYAO_苗栗璞玉宅
    SHIHYAO_青潭森林宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 房子
    SHIHYAO_青潭森林宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 房子
    SHIHYAO_青潭森林宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 房子
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    SHIHYAO_青潭森林宅
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    世耀工程有限公司

    翔霖營造有限公司

    世 耀 日 式 鋼 骨 別 墅 特 性

    世耀日式鋼骨別墅，結合人文、科技、環保、智慧的綠建築，專為菁英人士打造頂級豪宅

    1.         結構主體採用【鋼骨結構】，與多國專利【三明治型夾式剪力牆】組合。其結構體之耐震性與安全性，已超越現行之法規要求。結構支架連結完全使用一體成型鍍鋅鐵件與不鏽鋼結構螺栓固定。

    2.         屋頂結構採用【低熱傳導】中空設計。屋頂上層使用高斷熱三明治型屋頂板與兩層不同性質之防水材料，確保滴水不漏。屋頂下層雙層封板設計，中間預留高達40公分的空氣流通層，此設計讓夏季時快速散熱冬季屋內保溫。透過屋瓦的換氣棟及屋簷換氣飾板，能快速將屋頂熱氣排出。外加智慧電腦溫控強制散熱系統，在盛夏時能將屋頂熱氣快速排出。

    屋頂瓦片採用【日本KMEW】頂級輕型厚物瓦，瓦片本身質量輕，日本最新的低熱傳導材料制成，並使用3吋不鏽鋼螺絲固定，具有抗震、抗污、施工精緻化且容易保養等特性，無須擔心強風時帶來的意外。

    3.         外壁結構採用【自然通氣】中空設計，針對台灣高溫潮濕氣候研發全新30mm通氣工法，全面提昇牆體達到換氣、隔熱、排濕。內外部雙層封板設計，外部內層三道防水、一道原廠防水透氣布，確保壁體自然通氣達到乾爽效果。進氣位置另外加裝【不鏽鋼防蟲網】防止異物進入通氣層。

    外壁材採用【日本KMEW】防火外裝材，厚度15~18mm(依原廠型號而定)，光觸煤外壁材具有抗污、自潔功能容易保養等特性。另外採用德國進口塑鋼窗，多重中空玻璃設計，使建物熱傳導降低同時節省使用冷氣能源約50~60%。配合外裝材使用，世耀開發一系列門窗框、屋簷、山牆破風、裝飾腰帶、格柵、起料…等鋁合金飾板。使建築物在各部份收邊更精緻完美。

    4.         室內隔間結構採用【中空設計】，雙面各兩層全面膠合封板，厚度高達17公分，中空內部填入雙層防火吸音材料，使室內吸音、隔音極佳。超越RC隔間牆，且室內聲音駐波低不產生回音。內部裝修配管更便捷，室內隔間中空結構設計壁體不會吸收空氣中水分子，造成壁面潮濕導致壁癌產生。壁面可用油漆、壁紙等…美化不受限。

    5.         室內空氣溫度藉由全熱交換機、空氣清淨機透過各種感知器，讓密閉室住宅空間也能呼吸到新鮮空間，加上世耀研發【消音換氣迴路系統】能將氣量平均分配至各個空間使機器運作時完全無噪音、防空氣污染，給頂級豪宅最佳專業配備。

    服務
    鋼骨結構屋 自地自建
    服務區域
    台灣與新北市
    地址
    新店區新潭路一段118號
    23152 新北市
    台灣
    +886-229148000 www.shihyao.com.tw

    評論

    陳志忠
    約4年前
    許復軒
    Good
    超過3年前
    edwina eva
    專業。用心。
    約3年前
    Show all 6 reviews

    最近來自homify編輯團隊的肯定

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