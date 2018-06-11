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世 耀 日 式 鋼 骨 別 墅 特 性

世耀日式鋼骨別墅，結合人文、科技、環保、智慧的綠建築，專為菁英人士打造頂級豪宅

1. 結構主體採用【鋼骨結構】，與多國專利【三明治型夾式剪力牆】組合。其結構體之耐震性與安全性，已超越現行之法規要求。結構支架連結完全使用一體成型鍍鋅鐵件與不鏽鋼結構螺栓固定。

2. 屋頂結構採用【低熱傳導】中空設計。屋頂上層使用高斷熱三明治型屋頂板與兩層不同性質之防水材料，確保滴水不漏。屋頂下層雙層封板設計，中間預留高達40公分的空氣流通層，此設計讓夏季時快速散熱冬季屋內保溫。透過屋瓦的換氣棟及屋簷換氣飾板，能快速將屋頂熱氣排出。外加智慧電腦溫控強制散熱系統，在盛夏時能將屋頂熱氣快速排出。

屋頂瓦片採用【日本KMEW】頂級輕型厚物瓦，瓦片本身質量輕，日本最新的低熱傳導材料制成，並使用3吋不鏽鋼螺絲固定，具有抗震、抗污、施工精緻化且容易保養等特性，無須擔心強風時帶來的意外。

3. 外壁結構採用【自然通氣】中空設計，針對台灣高溫潮濕氣候研發全新30mm通氣工法，全面提昇牆體達到換氣、隔熱、排濕。內外部雙層封板設計，外部內層三道防水、一道原廠防水透氣布，確保壁體自然通氣達到乾爽效果。進氣位置另外加裝【不鏽鋼防蟲網】防止異物進入通氣層。

外壁材採用【日本KMEW】防火外裝材，厚度15~18mm(依原廠型號而定)，光觸煤外壁材具有抗污、自潔功能容易保養等特性。另外採用德國進口塑鋼窗，多重中空玻璃設計，使建物熱傳導降低同時節省使用冷氣能源約50~60%。配合外裝材使用，世耀開發一系列門窗框、屋簷、山牆破風、裝飾腰帶、格柵、起料…等鋁合金飾板。使建築物在各部份收邊更精緻完美。

4. 室內隔間結構採用【中空設計】，雙面各兩層全面膠合封板，厚度高達17公分，中空內部填入雙層防火吸音材料，使室內吸音、隔音極佳。超越RC隔間牆，且室內聲音駐波低不產生回音。內部裝修配管更便捷，室內隔間中空結構設計壁體不會吸收空氣中水分子，造成壁面潮濕導致壁癌產生。壁面可用油漆、壁紙等…美化不受限。

5. 室內空氣溫度藉由全熱交換機、空氣清淨機透過各種感知器，讓密閉室住宅空間也能呼吸到新鮮空間，加上世耀研發【消音換氣迴路系統】能將氣量平均分配至各個空間使機器運作時完全無噪音、防空氣污染，給頂級豪宅最佳專業配備。