PROFILE 公司簡介

設計，來自熱情和創意。 在空間設計的領域裡，設計者事必躬親的處事態度，往往也代表著美感、學養的專業度，以及追求完美、不肯妥協的人格特質。以樸暘的設計團隊來說，每位成員對於經手的細節瞭若指掌，將客戶視為自己，將心比心，才能將美學、機能晶華融入不同空間中，完美地將出色創意極致演出。

CONCEPT 設計理念

對於色彩、線條、比例的掌控，以及各種材質、軟件的靈活運用，促成了樸暘設計在空間設計上的多元風貌，除著重於流暢動線的安排、完整的機能佈局、燈光氣氛的配置等等基本要素之外，更重要的是精確掌握空間所需，搭配適度的裝置主題。