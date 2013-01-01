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樸暘室內裝修有限公司
室內設計師與裝修公司 桃園市中壢區
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    方寸之間, 樸暘室內裝修有限公司 樸暘室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯
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    方寸之間

    PROFILE 公司簡介
    設計，來自熱情和創意。 在空間設計的領域裡，設計者事必躬親的處事態度，往往也代表著美感、學養的專業度，以及追求完美、不肯妥協的人格特質。以樸暘的設計團隊來說，每位成員對於經手的細節瞭若指掌，將客戶視為自己，將心比心，才能將美學、機能晶華融入不同空間中，完美地將出色創意極致演出。

    CONCEPT 設計理念   

    對於色彩、線條、比例的掌控，以及各種材質、軟件的靈活運用，促成了樸暘設計在空間設計上的多元風貌，除著重於流暢動線的安排、完整的機能佈局、燈光氣氛的配置等等基本要素之外，更重要的是精確掌握空間所需，搭配適度的裝置主題。

    服務
    STEP1初步溝通 STEP2 現場丈量 STEP3 平面配置 STEP4 細節討論 STEP5 工程施工 STEP6 完工交屋 STEP7 售後服務
    服務區域
    台灣西半部與桃園市中壢區
    公司獎項
    2013艾特獎 2013上海國際室內設計節-金外灘獎 2014上海國際建室內設計節-金外灘獎 2014上海國際建築裝飾及設計藝術 -百強人物 2015上海國際建室內設計節-金外灘獎
    地址
    高鐵南路二段200號9樓
    320 桃園市中壢區
    台灣
    +886-32871549 www.ci-space.com
    法律聲明

    2013艾特獎 2013上海國際室內設計節-金外灘獎 2014上海國際建室內設計節-金外灘獎 2014上海國際建築裝飾及設計藝術 -百強人物 2015上海國際建室內設計節-金外灘獎

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