• 面對變化微笑以對，享受生命的每一刻，為別人帶來喜悅。• 面對美

『美』是光線、眼睛、心靈、意念，. 恰如其分的調和在一起。

• 面對夥伴 珍惜人與人之間的情誼， 設計者、和作者、使用者， 共同並累積獨特的創作經驗。

• 面對客戶 珍惜我們之間的緣分， 分享彼此的生活經驗， 攜手創造美好的未來。

• 面對未來 無需追求，回歸自我， 感受與凝聚生命中的美好， 創造獨一無二的伏見稻禾。

• 我們的作品 不只是要打動眼睛，更要能感動人心， 讓居住者感到貼心與溫暖、自由自在， 感受生命恩賜，這是我們的信念。