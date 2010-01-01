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伏見設計事業有限公司
室內設計師與裝修公司 桃園縣
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    • 暖灰的表情, 伏見設計事業有限公司 伏見設計事業有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Grey
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    品味，美
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    謎樣的寫意, 伏見設計事業有限公司 伏見設計事業有限公司 客廳
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    謎樣的寫意
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    +3
    高雅的魅力
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    • 面對變化微笑以對，享受生命的每一刻，為別人帶來喜悅。• 面對美

    『美』是光線、眼睛、心靈、意念，. 恰如其分的調和在一起。

    • 面對夥伴 珍惜人與人之間的情誼， 設計者、和作者、使用者， 共同並累積獨特的創作經驗。

    • 面對客戶 珍惜我們之間的緣分， 分享彼此的生活經驗， 攜手創造美好的未來。

    • 面對未來 無需追求，回歸自我， 感受與凝聚生命中的美好， 創造獨一無二的伏見稻禾。

    • 我們的作品 不只是要打動眼睛，更要能感動人心， 讓居住者感到貼心與溫暖、自由自在， 感受生命恩賜，這是我們的信念。

    服務
    住宅空間、 商業空間、 辦公空間、 實品屋/公設/接待中心 設計規劃．工程施作
    服務區域
    台灣 海外
    公司獎項
    • 2010 海峽兩岸室內設計大賽得獎參展
    • 2012 國際空間設計大獎艾特獎入圍獎
    • 2014 台灣傑出室內設計師大獎
    • 2015 第十屆 設博會年度十大設計師
    • 2015 第十屆設博會住宅空間類一等獎
    地址
    桃園市大興西路二段275號一樓
    330 桃園縣
    台灣
    +886-33413100 www.fujian.com.tw
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