• 面對變化微笑以對，享受生命的每一刻，為別人帶來喜悅。• 面對美
『美』是光線、眼睛、心靈、意念，. 恰如其分的調和在一起。
• 面對夥伴 珍惜人與人之間的情誼， 設計者、和作者、使用者， 共同並累積獨特的創作經驗。
• 面對客戶 珍惜我們之間的緣分， 分享彼此的生活經驗， 攜手創造美好的未來。
• 面對未來 無需追求，回歸自我， 感受與凝聚生命中的美好， 創造獨一無二的伏見稻禾。
• 我們的作品 不只是要打動眼睛，更要能感動人心， 讓居住者感到貼心與溫暖、自由自在， 感受生命恩賜，這是我們的信念。
- 服務
- 住宅空間、 商業空間、 辦公空間、 實品屋/公設/接待中心 設計規劃．工程施作
- 服務區域
- 台灣 海外
- 公司獎項
- 2010 海峽兩岸室內設計大賽得獎參展
- 2012 國際空間設計大獎艾特獎入圍獎
- 2014 台灣傑出室內設計師大獎
- 2015 第十屆 設博會年度十大設計師
- 2015 第十屆設博會住宅空間類一等獎
- 地址
-
桃園市大興西路二段275號一樓
330 桃園縣
台灣
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