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    • 14坪錯層-清爽活潑親子宅, 上云空間設計 上云空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    14坪錯層-清爽活潑親子宅, 上云空間設計 上云空間設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    14坪錯層-清爽活潑親子宅, 上云空間設計 上云空間設計 餐廳
    +19
    14坪錯層-清爽活潑親子宅
    【溫潤雋永-住辦合一宅】, 上云空間設計 上云空間設計 現代風玄關、走廊與階梯
    【溫潤雋永-住辦合一宅】, 上云空間設計 上云空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    【溫潤雋永-住辦合一宅】, 上云空間設計 上云空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +34
    【溫潤雋永-住辦合一宅】
    宜蘭三層透天北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 客廳
    宜蘭三層透天北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 餐廳
    宜蘭三層透天北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 餐廳
    +18
    宜蘭三層透天北歐宅
    優雅淨白 徜徉自在居, 上云空間設計 上云空間設計 現代風玄關、走廊與階梯
    優雅淨白 徜徉自在居, 上云空間設計 上云空間設計 現代風玄關、走廊與階梯
    優雅淨白 徜徉自在居, 上云空間設計 上云空間設計 現代風玄關、走廊與階梯
    +32
    優雅淨白 徜徉自在居
    小資最愛 20坪溫馨北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
    小資最愛 20坪溫馨北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
    小資最愛 20坪溫馨北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
    +22
    小資最愛 20坪溫馨北歐宅
    宜蘭3層透天北歐宅2, 上云空間設計 上云空間設計 客廳
    宜蘭3層透天北歐宅2, 上云空間設計 上云空間設計 客廳
    宜蘭3層透天北歐宅2, 上云空間設計 上云空間設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
    +17
    宜蘭3層透天北歐宅2

    體現不做作的空間哲學

    「走在云端，做出超越想像的事」，以「細心」、「用心」、「貼心」三心打造業主的信任，上云，顧名思義云為雲的古字，希望「家」的感覺，如天上的雲朵一般，無拘無束且悠遊自在的感覺。也因擁有工藝設計背景的團隊，很重視「人」的接觸和感受。在與人互動之中，看空間的角度宛若一項巨形的精湛工藝，從紙上談兵幻化為實境，打造每位屋主專屬的居家空間，創造每位家中成員所想要的幸福。 

    「誠懇、實在」是接觸眾多客戶後對我們的美譽，而溝通、聆聽是與屋主一起勾勒出心目中『家』的橋樑，一直以來不斷的以此方向前進，在溝通當中看見業主幸福的樣子，心中就有無比的欣慰，這也是我們堅持下去的動力。

    看到文學家泰戈爾寫的一首小詩，當中寫著「果實的奉獻是珍貴的，花的奉獻是甜美的，而我只想做卑微的樹葉，奉獻一片綠蔭」。意思是說樹木雖沒花來的美，果實來的甜，但卻是長久的，日復一日年復一年卻總生意盎然。」這段文字，深深的烙印在團隊的心裡，進而推展了今日的成就。「誠信」是上云堅守的原則，品質不良的建材絕不會使用，堅持最好才能經得起時間的考驗，昂然直立且永續經營。

    服務
    住宅，商空，OFFICE
    服務區域
    台北，桃園以北，與台北市
    公司獎項
    • 入圍2016 Asia Design Award亞洲設計獎競圖比賽
    地址
    文山區辛亥路7段5巷10號2F
    10842 台北
    台灣
    +886-22362498

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