體現不做作的空間哲學

「走在云端，做出超越想像的事」，以「細心」、「用心」、「貼心」三心打造業主的信任，上云，顧名思義云為雲的古字，希望「家」的感覺，如天上的雲朵一般，無拘無束且悠遊自在的感覺。也因擁有工藝設計背景的團隊，很重視「人」的接觸和感受。在與人互動之中，看空間的角度宛若一項巨形的精湛工藝，從紙上談兵幻化為實境，打造每位屋主專屬的居家空間，創造每位家中成員所想要的幸福。

「誠懇、實在」是接觸眾多客戶後對我們的美譽，而溝通、聆聽是與屋主一起勾勒出心目中『家』的橋樑，一直以來不斷的以此方向前進，在溝通當中看見業主幸福的樣子，心中就有無比的欣慰，這也是我們堅持下去的動力。

看到文學家泰戈爾寫的一首小詩，當中寫著「果實的奉獻是珍貴的，花的奉獻是甜美的，而我只想做卑微的樹葉，奉獻一片綠蔭」。意思是說樹木雖沒花來的美，果實來的甜，但卻是長久的，日復一日年復一年卻總生意盎然。」這段文字，深深的烙印在團隊的心裡，進而推展了今日的成就。「誠信」是上云堅守的原則，品質不良的建材絕不會使用，堅持最好才能經得起時間的考驗，昂然直立且永續經營。